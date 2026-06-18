ਸਾਬਕਾ ਅਕਾਲੀ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਨਰੇਸ਼ ਗੁਜਰਾਲ ਨਾਲ 7.80 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਠੱਗੀ

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Naresh Gujral Cyber Fraud News: ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸਵਰਗਵਾਸੀ ਆਈ.ਕੇ. ਗੁਜਰਾਲ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਨਰੇਸ਼ ਗੁਜਰਾਲ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਸਾਈਬਰ ਧੋਖਾਧੜੀ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਠੱਗਾਂ ਨੇ ਵਟਸਐਪ 'ਤੇ ਨਰੇਸ਼ ਗੁਜਰਾਲ ਦੀ ਫੋਟੋ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਨੂੰ ਝਾਂਸੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਅਤੇ ਕਰੀਬ 7.80 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਆਪਣੇ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕਰਵਾ ਲਏ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਸਾਈਬਰ ਸੈੱਲ ਨੇ ਤੁਰੰਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਲਗਭਗ 4 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਫ੍ਰੀਜ਼ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤੇ।
ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ, ਧੋਖੇਬਾਜ਼ਾਂ ਨੇ ਨਰੇਸ਼ ਗੁਜਰਾਲ ਦੀ ਫੋਟੋ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਵਟਸਐਪ 'ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਕਰਮਚਾਰੀ ਨੂੰ ਸੁਨੇਹਾ ਭੇਜਿਆ ਅਤੇ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਗੁਜਰਾਲ ਦੱਸ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਧੋਖੇਬਾਜ਼ ਨੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਰੁੱਝਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਆਰਟੀਜੀਐਸ ਰਾਹੀਂ ਬੈਂਕ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਪੈਸੇ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
ਉਸ 'ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਰਮਚਾਰੀ ਨੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦੀ ਧੋਖਾਧੜੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਵਟਸਐਪ 'ਤੇ ਇੱਕ ਜਾਅਲੀ ਆਈਡੀ ਬਣਾ ਕੇ ਧੋਖੇਬਾਜ਼ ਨੇ ਗੁਜਰਾਲ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਤੋਂ 7.80 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕਰਵਾਏ। ਪੁਲਿਸ ਕੋਲ ਕੇਸ ਦਰਜ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਲਗਭਗ 4 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਫ੍ਰੀਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਬਾਕੀ ਰਕਮ ਦੀ ਰਿਕਵਰੀ ਜਾਰੀ ਹੈ।
ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਠੱਗਾਂ ਨੇ ਨਰੇਸ਼ ਗੁਜਰਾਲ ਦੀ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਟੀਮ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਰੇਸ਼ ਗੁਜਰਾਲ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਲਗਾ ਕੇ ਇੱਕ ਜਾਅਲੀ ਵਟਸਐਪ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਇੱਕ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਕਰਮਚਾਰੀ ਨੂੰ ਸੁਨੇਹਾ ਭੇਜਿਆ। ਸੁਨੇਹੇ ਵਿੱਚ ਆਰਟੀਜੀਐਸ (RTGS) ਰਾਹੀਂ ਤੁਰੰਤ ਪੈਸੇ ਇੱਕ ਖਾਸ ਬੈਂਕ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਭੇਜਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ। ਕਰਮਚਾਰੀ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਨਰੇਸ਼ ਗੁਜਰਾਲ ਦਾ ਅਸਲੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਸਮਝਦਿਆਂ ਰਕਮ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀ।
ਧੋਖਾਧੜੀ ਦਾ ਪਤਾ ਉਸ ਵੇਲੇ ਲੱਗਾ ਜਦੋਂ ਕਰਮਚਾਰੀ ਨੇ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਬਾਰੇ ਨਰੇਸ਼ ਗੁਜਰਾਲ ਦੀ ਧੀ ਦੀਕਸ਼ਾ ਗੁਜਰਾਲ ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ। ਦੀਕਸ਼ਾ ਨੂੰ ਸ਼ੱਕ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਉਸਨੇ ਤੁਰੰਤ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕੀਤਾ। ਨਰੇਸ਼ ਗੁਜਰਾਲ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਪੈਸੇ ਭੇਜਣ ਲਈ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹ ਇਸ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਅਣਜਾਣ ਸਨ।
ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਕਿ ਠੱਗ ਨਰੇਸ਼ ਗੁਜਰਾਲ ਬਣ ਕੇ ਵਟਸਐਪ ਰਾਹੀਂ ਸੁਨੇਹੇ ਭੇਜ ਰਹੇ ਸਨ। ਨਰੇਸ਼ ਗੁਜਰਾਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਰਕਮ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਫ੍ਰੀਜ਼ ਹੋ ਗਈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਦੋਸ਼ੀ ਪੂਰੀ ਰਕਮ ਕੱਢਣ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੈਂਕ ਨੇ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਸੀਐਫਓ ਨਾਲ ਪੁਸ਼ਟੀ ਵੀ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਪਰ ਸੀਐਫਓ ਨੂੰ ਲੱਗਾ ਕਿ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਖੁਦ ਨਰੇਸ਼ ਗੁਜਰਾਲ ਵੱਲੋਂ ਆਏ ਹਨ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਇਹ ਪੂਰਾ ਮਾਮਲਾ ਇੱਕ ਸੁਚੱਜੀ ਸਾਈਬਰ ਧੋਖਾਧੜੀ ਸੀ।