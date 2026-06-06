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ਬੰਬ ਧਮਾਕੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਟੀਐਮਸੀ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਵਿਧਾਇਕ ਸ਼ੌਕਤ ਮੁੱਲਾ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ

Former TMC MLA Arrested News: ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਵਿੱਚ ਤ੍ਰਿਣਮੂਲ ਕਾਂਗਰਸ (ਟੀਐਮਸੀ) ਨੂੰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਝਟਕਾ ਲੱਗਾ ਹੈ।

Written ByRavinder Singh
Published: Jun 06, 2026, 09:15 AM IST|Updated: Jun 06, 2026, 09:15 AM IST
ਬੰਬ ਧਮਾਕੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਟੀਐਮਸੀ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਵਿਧਾਇਕ ਸ਼ੌਕਤ ਮੁੱਲਾ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ

About the Author

Ravinder Singh

Ravinder Singh

Ravinder Singh has been working in the news industry for a long time now. He has an overall experience of over 14 years in the news industry. He is currently working as Senior Sub Editor in Zee Punjab Haryana Himachal (Zee PHH).

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ਬੰਬ ਧਮਾਕੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਟੀਐਮਸੀ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਵਿਧਾਇਕ ਸ਼ੌਕਤ ਮੁੱਲਾ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ
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