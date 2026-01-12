ਸਾਬਕਾ ਮਹਿਲਾ ਆਈਏਐਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੇ ਹੱਥ-ਪੈਰ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਲੁੱਟ

Former IAS Officer robbery News: ਸਾਬਕਾ ਮਹਿਲਾ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਹੱਥ ਪੈਰ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਲੁੱਟ ਦੀ ਵਾਰਦਾਤ ਨੇ ਸਨਸਨੀ ਮਚਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
Trending Photos
Former IAS Officer robbery News: ਸਾਬਕਾ ਮਹਿਲਾ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਹੱਥ ਪੈਰ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਲੁੱਟ ਦੀ ਵਾਰਦਾਤ ਨੇ ਸਨਸਨੀ ਮਚਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਲੁਟੇਰਿਆਂ ਨੇ ਸਾਬਕਾ ਆਈਏਐਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੇ ਮਾਤ-ਪਿਤਾ ਤੇ ਨੌਕਰ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਖਸ਼ਿਆ। ਪੁਣੇ ਵਿੱਚ ਸਾਬਕਾ ਟ੍ਰੇਨੀ ਆਈਏਐਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਪੂਜਾ ਖੇੜਕਰ ਦੇ ਬੰਗਲੇ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਕਥਿਤ ਲੁੱਟ ਨੇ ਸਨਸਨੀ ਮਚਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਲਗਭਗ 24 ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਖੁਦ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਘਟਨਾ ਪੂਜਾ ਖੇੜਕਰ ਦੇ ਪੁਣੇ ਸਥਿਤ ਘਰ 'ਤੇ ਵਾਪਰੀ। ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪੂਜਾ ਖੇੜਕਰ ਨੇ ਦੇਰ ਰਾਤ ਨੂੰ ਬਨੇਰ ਰੋਡ 'ਤੇ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਬੰਗਲੇ ਵਿੱਚ ਵਾਪਰੀ ਕਥਿਤ ਘਟਨਾ ਬਾਰੇ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ।
ਹਮਲਾਵਰ ਨੇ ਪੂਜਾ ਖੇੜਕਰ ਦੇ ਹੱਥ-ਪੈਰ ਬੰਨ੍ਹਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਾਰਦਾਤ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਅੰਜਾਮ
ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੋਸ਼ੀ ਬੰਗਲੇ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਏ, ਪੂਜਾ ਖੇੜਕਰ ਦੇ ਹੱਥ-ਪੈਰ ਬੰਨ੍ਹ ਦਿੱਤੇ, ਉਸਨੂੰ ਇੱਕ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਉਸਨੂੰ ਜਾਨੋਂ ਮਾਰਨ ਦੀ ਧਮਕੀ ਦਿੱਤੀ। ਉਸਦੇ ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ, ਡਰਾਈਵਰ, ਚੌਕੀਦਾਰ ਅਤੇ ਰਸੋਈਏ ਨੂੰ ਨਸ਼ੀਲੀ ਦਵਾਈ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਅਲਮਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਤੋੜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਚੋਰੀ ਹੋਏ ਸਮਾਨ ਵਿੱਚ ਅਲਮਾਰੀ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਅਤੇ ਇੱਕ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ।
ਪੁਲਿਸ ਮੁਤਾਬਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਨੌਕਰੀ 'ਤੇ ਰੱਖੀ ਘਰੇਲੂ ਨੌਕਰਾਣੀ, ਜੋ ਕਿ ਨੇਪਾਲੀ ਨਿਵਾਸੀ ਹੈ, ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਪਿਆਂ (ਮਨੋਰਮਾ ਅਤੇ ਦਿਲੀਪ ਖੇੜਕਰ) ਨੂੰ ਬੇਹੋਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬੰਨ੍ਹ ਦਿੱਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਅਤੇ ਕੁਝ ਕੀਮਤੀ ਸਮਾਨ ਲੈ ਕੇ ਭੱਜ ਗਈ। ਪੂਜਾ ਖੇੜਕਰ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਛੁਡਾਉਣ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਗਈ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਹੋਰ ਫੋਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ।
ਕਿਹੜੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ਤਹਿਤ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ?
ਐਫਆਈਆਰ ਧਾਰਾ 310(2), 310(5), 316(4), 306, 127(7), 123, ਅਤੇ 351(2) ਤਹਿਤ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਅਪਰਾਧ ਨੂੰ ਡਕੈਤੀ ਵਜੋਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਬੱਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਘਟਨਾ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ, ਜਾਂਚ ਤੇਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨ ਅਤੇ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਟੀਮਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ।
ਖੇੜਕਰ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਜਾਅਲੀ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਨਾਲ ਸੁਰਖੀਆਂ ਬਟੋਰੀਆਂ
ਨਵੀ ਮੁੰਬਈ ਵਿੱਚ ਸੜਕ ਝਗੜੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਟਰੱਕ ਡਰਾਈਵਰ ਦੇ ਅਗਵਾ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਖੇੜਕਰ ਜੋੜੇ ਵਿਰੁੱਧ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਪੂਜਾ ਖੇੜਕਰ 'ਤੇ 2022 ਦੀ UPSC ਸਿਵਲ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਲਈ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈਣ ਲਈ ਆਪਣੀ ਅਰਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਤੱਥ ਛੁਪਾਉਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ, ਪਰ ਉਸਨੇ ਆਪਣੇ ਖਿਲਾਫ ਸਾਰੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ।