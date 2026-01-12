Advertisement
Article Detail0/zeephh/zeephh3071789
Zee Punjab Haryana Himachal PradeshNational PHH

ਸਾਬਕਾ ਮਹਿਲਾ ਆਈਏਐਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੇ ਹੱਥ-ਪੈਰ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਲੁੱਟ

Former IAS Officer robbery News: ਸਾਬਕਾ ਮਹਿਲਾ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਹੱਥ ਪੈਰ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਲੁੱਟ ਦੀ ਵਾਰਦਾਤ ਨੇ ਸਨਸਨੀ ਮਚਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।

Written By  Ravinder Singh|Last Updated: Jan 12, 2026, 02:58 PM IST

Trending Photos

ਸਾਬਕਾ ਮਹਿਲਾ ਆਈਏਐਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੇ ਹੱਥ-ਪੈਰ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਲੁੱਟ

Former IAS Officer robbery News: ਸਾਬਕਾ ਮਹਿਲਾ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਹੱਥ ਪੈਰ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਲੁੱਟ ਦੀ ਵਾਰਦਾਤ ਨੇ ਸਨਸਨੀ ਮਚਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਲੁਟੇਰਿਆਂ ਨੇ ਸਾਬਕਾ ਆਈਏਐਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੇ ਮਾਤ-ਪਿਤਾ ਤੇ ਨੌਕਰ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਖਸ਼ਿਆ। ਪੁਣੇ ਵਿੱਚ ਸਾਬਕਾ ਟ੍ਰੇਨੀ ਆਈਏਐਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਪੂਜਾ ਖੇੜਕਰ ਦੇ ਬੰਗਲੇ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਕਥਿਤ ਲੁੱਟ ਨੇ ਸਨਸਨੀ ਮਚਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।

ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਲਗਭਗ 24 ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਖੁਦ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਘਟਨਾ ਪੂਜਾ ਖੇੜਕਰ ਦੇ ਪੁਣੇ ਸਥਿਤ ਘਰ 'ਤੇ ਵਾਪਰੀ। ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪੂਜਾ ਖੇੜਕਰ ਨੇ ਦੇਰ ਰਾਤ ਨੂੰ ਬਨੇਰ ਰੋਡ 'ਤੇ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਬੰਗਲੇ ਵਿੱਚ ਵਾਪਰੀ ਕਥਿਤ ਘਟਨਾ ਬਾਰੇ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ।

fallback

Add Zee News as a Preferred Source

ਹਮਲਾਵਰ ਨੇ ਪੂਜਾ ਖੇੜਕਰ ਦੇ ਹੱਥ-ਪੈਰ ਬੰਨ੍ਹਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਾਰਦਾਤ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਅੰਜਾਮ
ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੋਸ਼ੀ ਬੰਗਲੇ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਏ, ਪੂਜਾ ਖੇੜਕਰ ਦੇ ਹੱਥ-ਪੈਰ ਬੰਨ੍ਹ ਦਿੱਤੇ, ਉਸਨੂੰ ਇੱਕ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਉਸਨੂੰ ਜਾਨੋਂ ਮਾਰਨ ਦੀ ਧਮਕੀ ਦਿੱਤੀ। ਉਸਦੇ ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ, ਡਰਾਈਵਰ, ਚੌਕੀਦਾਰ ਅਤੇ ਰਸੋਈਏ ਨੂੰ ਨਸ਼ੀਲੀ ਦਵਾਈ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਅਲਮਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਤੋੜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਚੋਰੀ ਹੋਏ ਸਮਾਨ ਵਿੱਚ ਅਲਮਾਰੀ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਅਤੇ ਇੱਕ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ।

ਪੁਲਿਸ ਮੁਤਾਬਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਨੌਕਰੀ 'ਤੇ ਰੱਖੀ ਘਰੇਲੂ ਨੌਕਰਾਣੀ, ਜੋ ਕਿ ਨੇਪਾਲੀ ਨਿਵਾਸੀ ਹੈ, ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਪਿਆਂ (ਮਨੋਰਮਾ ਅਤੇ ਦਿਲੀਪ ਖੇੜਕਰ) ਨੂੰ ਬੇਹੋਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬੰਨ੍ਹ ਦਿੱਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਅਤੇ ਕੁਝ ਕੀਮਤੀ ਸਮਾਨ ਲੈ ਕੇ ਭੱਜ ਗਈ। ਪੂਜਾ ਖੇੜਕਰ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਛੁਡਾਉਣ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਗਈ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਹੋਰ ਫੋਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ।

ਕਿਹੜੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ਤਹਿਤ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ?
ਐਫਆਈਆਰ ਧਾਰਾ 310(2), 310(5), 316(4), 306, 127(7), 123, ਅਤੇ 351(2) ਤਹਿਤ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਅਪਰਾਧ ਨੂੰ ਡਕੈਤੀ ਵਜੋਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਬੱਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਘਟਨਾ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ, ਜਾਂਚ ਤੇਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨ ਅਤੇ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਟੀਮਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ।

ਖੇੜਕਰ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਜਾਅਲੀ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਨਾਲ ਸੁਰਖੀਆਂ ਬਟੋਰੀਆਂ
ਨਵੀ ਮੁੰਬਈ ਵਿੱਚ ਸੜਕ ਝਗੜੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਟਰੱਕ ਡਰਾਈਵਰ ਦੇ ਅਗਵਾ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਖੇੜਕਰ ਜੋੜੇ ਵਿਰੁੱਧ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਪੂਜਾ ਖੇੜਕਰ 'ਤੇ 2022 ਦੀ UPSC ਸਿਵਲ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਲਈ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈਣ ਲਈ ਆਪਣੀ ਅਰਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਤੱਥ ਛੁਪਾਉਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ, ਪਰ ਉਸਨੇ ਆਪਣੇ ਖਿਲਾਫ ਸਾਰੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ।

TAGS

Former IAS Officer robberyPooja Khedkar robbedpunjabi news

Trending news

Fard Kendra Protest
ਮਾਨਸਾ ਵਿੱਚ ਫਰੀਦ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਕੀਤਾ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ
lohri 2026
ਲੋਹੜੀ ਦੀ ਅੱਗ 'ਚ ਗਲਤੀ ਨਾਲ ਵੀ ਨਾ ਪਾਓ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਖੁਸ਼ੀ ਨੂੰ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਹੈ ਗ੍ਰਹਿਣ
hamirpur news
बीड़ी-सिगरेट और तंबाकू बिक्री के लिए लाइसेंस अनिवार्य, नगर निगम का बड़ा फैसला
Singer Death Plane Crash
ਜਹਾਜ਼ ਹਾਦਸੇ ਵਿੱਚ ਮਸ਼ਹੂਰ ਗਾਇਕ ਦੀ ਮੌਤ; ਮਨੋਰੰਜਨ ਜਗਤ ਵਿੱਚ ਸੋਗ
lohri 2026
ਲੋਹੜੀ ਅਤੇ ਗਣਤੰਤਰ ਦਿਵਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਬੱਸ ਸਟੈਂਡ ’ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਐਕਸ਼ਨ
Prashant Tamang Death
'Paatal Lok' ਦੇ ਮਸ਼ਹੂਰ ਅਦਾਕਾਰ ਦਾ 43 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਦੇਹਾਂਤ
Kisan-Mazdoor Morcha
ਲੋਹੜੀ ਮੌਕੇ ਕਿਸਾਨ–ਮਜ਼ਦੂਰ ਮੋਰਚੇ ਦਾ ਵੱਡਾ ਸੱਦਾ; ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਬੱਸ ਅੱਡੇ ’ਚ ਰੋਸ ਮਾਰਚ
India injury setback
ਟੀ-20 ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਲੱਗਾ ਤੀਜਾ ਝਟਕਾ; ਇਸ ਆਲਰਾਊਂਡਰ ਦੇ ਲੱਗੀ ਸੱਟ
1 kg silver price
Silver Price: 2026 ਵਿੱਚ ਚਾਂਦੀ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਬਾਰੇ ਵੱਡੀ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀ
PSLV-C62 mission failure
ਭਾਰਤ ਦਾ ਜਾਸੂਸੀ ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਮਿਸ਼ਨ ਹੋਇਆ ਫੇਲ੍ਹ; ਤੀਜੇ ਪੜਾਅ ਵਿੱਚ ਆਈ ਤਕਨੀਕੀ ਖਰਾਬੀ