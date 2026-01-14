Advertisement
Article Detail0/zeephh/zeephh3074103
Zee Punjab Haryana Himachal PradeshNational PHH

ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਗੈਂਗ ਦੀ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰਾਂ ਨੂੰ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਚੇਤਾਵਨੀ, ਫੇਸਬੁੱਕ 'ਤੇ ਪਾਈ ਪੋਸਟ

Lawrence Bishnoi gang Facebook threat post: ਪੋਸਟ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਅਤੇ ਹਾਸ਼ਿਮ ਬਾਬਾ ਦਾ ਸਹਿਯੋਗੀ ਦੱਸਦਿਆਂ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਦਿੱਲੀ–NCR ਵਿੱਚ ਡਰੱਗਜ਼ ਵੇਚਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਪੋਸਟ ਵਿੱਚ ਸਖ਼ਤ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਨਸ਼ੇ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਤੁਰੰਤ ਬੰਦ ਨਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਅਜਿਹੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਨੋਂ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

Written By  Manpreet Singh|Last Updated: Jan 14, 2026, 02:00 PM IST

Trending Photos

ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਗੈਂਗ ਦੀ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰਾਂ ਨੂੰ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਚੇਤਾਵਨੀ, ਫੇਸਬੁੱਕ 'ਤੇ ਪਾਈ ਪੋਸਟ

Lawrence Bishnoi gang Facebook threat post: ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ’ਤੇ ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਗੈਂਗ ਦੇ ਨਾਮ ’ਤੇ ਇਕ ਹੋਰ ਧਮਕੀ ਭਰੀ ਪੋਸਟ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਰ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ’ਤੇ ਨਸ਼ੇ ਦਾ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਹਨ। ਫੇਸਬੁੱਕ ’ਤੇ Rashid Ansari Cablewala ਨਾਮ ਦੇ ਅਕਾਊਂਟ ਤੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਪੋਸਟ ਨੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।

ਪੋਸਟ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਅਤੇ ਹਾਸ਼ਿਮ ਬਾਬਾ ਦਾ ਸਹਿਯੋਗੀ ਦੱਸਦਿਆਂ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਦਿੱਲੀ–NCR ਵਿੱਚ ਡਰੱਗਜ਼ ਵੇਚਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਪੋਸਟ ਵਿੱਚ ਸਖ਼ਤ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਨਸ਼ੇ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਤੁਰੰਤ ਬੰਦ ਨਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਅਜਿਹੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਨੋਂ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। (ਜ਼ੀ ਮੀਡੀਆ ਇਸ ਪੋਸਟ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ)

fallback

Add Zee News as a Preferred Source

ਧਮਕੀ ਭਰੀ ਪੋਸਟ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਲਿਸਟ ਤਿਆਰ ਹੈ ਅਤੇ ਹਰ ਇਕ ਦਾ ਨਾਮ ਦਰਜ ਹੈ। ਮਾਮਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਸਾਇਬਰ ਸੈੱਲ ਵੱਲੋਂ ਪੋਸਟ ਦੀ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਫੇਸਬੁੱਕ ਅਕਾਊਂਟ ਦੀ ਹਕੀਕਤ ਖੰਗਾਲੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।

TAGS

Lawrence Bishnoi Ganghashim BabaFacebook threat post

Trending news

Lawrence Bishnoi Gang
ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਗੈਂਗ ਦੀ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰਾਂ ਨੂੰ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਚੇਤਾਵਨੀ, ਫੇਸਬੁੱਕ 'ਤੇ ਪਾਈ ਪੋਸਟ
Supreme Court
ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਹਵਾਰਾ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਫਟ ਕਰਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ SC ਵਿੱਚ ਟਲੀ ਸੁਣਵਾਈ
amritsar fire
ਲੋਹੜੀ ਦੀ ਧੂਣੀ ਤੋਂ ਚੰਗਿਆੜੀ ਡਿੱਗਣ ਕਾਰਨ ਘਰ ਨੂੰ ਲੱਗੀ ਅੱਗ; ਬਜ਼ੁਰਗ ਤੇ ਅਪਾਹਿਜ ਲੜਕੀ ਦੀ ਮੌਤ
Moga
ਮੋਗਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਇਸ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਬੰਬ ਨਾਲ ਉਡਾਉਣ ਦੀ ਧਮਕੀ....
Bollywood Celebrity Divorce
ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਦੀ ਮਸ਼ਹੂਰ ਅਦਾਕਾਰਾ ਨੂੰ ਵਿਆਹ ਦੀ ਵਰ੍ਹੇਗੰਢ ਮੌਕੇ ਪਤੀ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਤਲਾਕ ਦਾ ਨੋਟਿਸ
Flipkart Republic Day sale
Flipkart Sale 'ਚ ਵੱਡਾ ਆਫਰ, ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਕੀਮਤ 'ਤੇ ਮਿਲੇਗਾ iPhone 17
Himachal
चिट्टे के आरोपियों पर सरकार का बड़ा एक्शन, अब नहीं लड़ पाएंगे पंचायती राज चुनाव
Moga school bomb threat
ਛੁੱਟੀਆਂ ਪਿਛੋਂ ਸਕੂਲ ਖੁੱਲ਼੍ਹਦੇ ਸਾਰ ਹੀ ਮਿਲੀ ਬੰਬ ਨਾਲ ਉਡਾਉਣ ਦੀ ਧਮਕੀ; ਮਾਪਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਹਿਮ
Kapurthala news
ਨੱਥੂਪੁਰ ਵਿੱਚ ਨੌਜਵਾਨ ਦੀ ਭੇਦਭਰੀ ਮੌਤ,ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਤਲ ਦਾ ਸ਼ੱਕ
Karan Aujla
Karan Aujla Controversy: ਕਰਨ ਔਜਲਾ 'ਤੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਪਤਨੀ ਨੇ ਤੋੜੀ ਚੁੱਪੀ?