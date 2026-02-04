ਦਿਲ ਦਹਿਲਾਉਣ ਵਾਲੀ ਘਟਨਾ: ਤਿੰਨ ਨਾਬਾਲਿਗ ਸਕੀ ਭੈਣਾਂ ਨੇ 9ਵੀਂ ਮੰਜ਼ਿਲ ਤੋਂ ਛਾਲ ਮਾਰ ਕੇ ਕੀਤੀ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ

ਭਾਰਤ ਸਿਟੀ ਦੇ ਬੀ-1 ਟਾਵਰ ਦੇ ਫਲੈਟ ਨੰਬਰ 907 ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀਆਂ ਤਿੰਨੋ ਸਗੀ ਭੈਣਾਂ ਇਕੱਠਿਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਸਨ ਅਤੇ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇੱਕ ਮੋਬਾਈਲ ਗੇਮ ਐਪ ਦੀ ਆਦਤ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਸਨ। ਤਿੰਨੋ ਭੈਣਾਂ ਹਰ ਕੰਮ ਇਕੱਠਿਆਂ ਕਰਦੀਆਂ ਸਨ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਨਹਾਉਣਾ ਖਾਣਾ ਜਾ ਸਕੂਲ ਜਾਣਾ ਹੋਵੇ।
ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਗਾਜ਼ੀਆਬਾਦ ਤੋਂ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਦੁਖਦਾਈ ਖ਼ਬਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਤਿੰਨ ਨਾਬਾਲਿਗ ਸਗੀ ਭੈਣਾਂ ਨੇ 9ਵੀਂ ਮੰਜ਼ਿਲ ਤੋਂ ਛਾਲ ਮਾਰ ਕੇ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰ ਲਈ। ਇਹ ਘਟਨਾ ਭਾਰਤ ਸਿਟੀ ਸੋਸਾਇਟੀ ਵਿੱਚ ਬੀਤੀ ਰਾਤ ਕਰੀਬ 2 ਵਜੇ ਵਾਪਰੀ।
ਬੀਤੀ ਰਾਤ ਤਿੰਨੋ ਨੇ ਇਕੱਠਿਆਂ 9ਵੀਂ ਮੰਜ਼ਿਲ ਤੋਂ ਛਾਲ ਮਾਰ ਕੇ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਫਿਲਹਾਲ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਦੇ ਕਾਰਨਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਸਕਿਆ ਹੈ। ਘਟਨਾ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਮਿਲਦੇ ਹੀ ਪੁਲਿਸ ਮੌਕੇ ‘ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਅਤੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਮਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਨਿਸ਼ਿਕਾ (ਉਮਰ 16 ਸਾਲ), ਪ੍ਰਾਚੀ (ਉਮਰ 14 ਸਾਲ) ਅਤੇ ਪਾਖੀ (ਉਮਰ 12 ਸਾਲ) ਵਜੋਂ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਿਤਾ ਦਾ ਨਾਮ ਚੇਤਨ ਕੁਮਾਰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਰਿਵਾਰਕ ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਤਿੰਨੋ ਭੈਣਾਂ ਆਨਲਾਈਨ ਟਾਸਕ ਬੇਸਡ ਕੋਰੀਅਨ ਲਵਰ ਗੇਮ ਖੇਡਣ ਦੀ ਆਦੀ ਸਨ। ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਹਰ ਪੱਖ ਤੋਂ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।