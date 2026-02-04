Advertisement
Article Detail0/zeephh/zeephh3097315
Zee Punjab Haryana Himachal PradeshNational PHH

ਦਿਲ ਦਹਿਲਾਉਣ ਵਾਲੀ ਘਟਨਾ: ਤਿੰਨ ਨਾਬਾਲਿਗ ਸਕੀ ਭੈਣਾਂ ਨੇ 9ਵੀਂ ਮੰਜ਼ਿਲ ਤੋਂ ਛਾਲ ਮਾਰ ਕੇ ਕੀਤੀ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ

 ਭਾਰਤ ਸਿਟੀ ਦੇ ਬੀ-1 ਟਾਵਰ ਦੇ ਫਲੈਟ ਨੰਬਰ 907 ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀਆਂ ਤਿੰਨੋ ਸਗੀ ਭੈਣਾਂ ਇਕੱਠਿਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਸਨ ਅਤੇ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇੱਕ ਮੋਬਾਈਲ ਗੇਮ ਐਪ ਦੀ ਆਦਤ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਸਨ। ਤਿੰਨੋ ਭੈਣਾਂ ਹਰ ਕੰਮ ਇਕੱਠਿਆਂ ਕਰਦੀਆਂ ਸਨ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਨਹਾਉਣਾ ਖਾਣਾ ਜਾ ਸਕੂਲ ਜਾਣਾ ਹੋਵੇ।

Written By  Drishti Gupta|Last Updated: Feb 04, 2026, 09:01 AM IST

Trending Photos

ਦਿਲ ਦਹਿਲਾਉਣ ਵਾਲੀ ਘਟਨਾ: ਤਿੰਨ ਨਾਬਾਲਿਗ ਸਕੀ ਭੈਣਾਂ ਨੇ 9ਵੀਂ ਮੰਜ਼ਿਲ ਤੋਂ ਛਾਲ ਮਾਰ ਕੇ ਕੀਤੀ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ

ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਗਾਜ਼ੀਆਬਾਦ ਤੋਂ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਦੁਖਦਾਈ ਖ਼ਬਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਤਿੰਨ ਨਾਬਾਲਿਗ ਸਗੀ ਭੈਣਾਂ ਨੇ 9ਵੀਂ ਮੰਜ਼ਿਲ ਤੋਂ ਛਾਲ ਮਾਰ ਕੇ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰ ਲਈ। ਇਹ ਘਟਨਾ ਭਾਰਤ ਸਿਟੀ ਸੋਸਾਇਟੀ ਵਿੱਚ ਬੀਤੀ ਰਾਤ ਕਰੀਬ 2 ਵਜੇ ਵਾਪਰੀ।

ਮਿਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ, ਭਾਰਤ ਸਿਟੀ ਦੇ ਬੀ-1 ਟਾਵਰ ਦੇ ਫਲੈਟ ਨੰਬਰ 907 ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀਆਂ ਤਿੰਨੋ ਸਗੀ ਭੈਣਾਂ ਇਕੱਠਿਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਸਨ ਅਤੇ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇੱਕ ਮੋਬਾਈਲ ਗੇਮ ਐਪ ਦੀ ਆਦਤ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਸਨ। ਤਿੰਨੋ ਭੈਣਾਂ ਹਰ ਕੰਮ ਇਕੱਠਿਆਂ ਕਰਦੀਆਂ ਸਨ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਨਹਾਉਣਾ ਖਾਣਾ ਜਾ ਸਕੂਲ ਜਾਣਾ ਹੋਵੇ।

ਬੀਤੀ ਰਾਤ ਤਿੰਨੋ ਨੇ ਇਕੱਠਿਆਂ 9ਵੀਂ ਮੰਜ਼ਿਲ ਤੋਂ ਛਾਲ ਮਾਰ ਕੇ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਫਿਲਹਾਲ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਦੇ ਕਾਰਨਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਸਕਿਆ ਹੈ। ਘਟਨਾ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਮਿਲਦੇ ਹੀ ਪੁਲਿਸ ਮੌਕੇ ‘ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਅਤੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।

Add Zee News as a Preferred Source

ਮਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਨਿਸ਼ਿਕਾ (ਉਮਰ 16 ਸਾਲ), ਪ੍ਰਾਚੀ (ਉਮਰ 14 ਸਾਲ) ਅਤੇ ਪਾਖੀ (ਉਮਰ 12 ਸਾਲ) ਵਜੋਂ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਿਤਾ ਦਾ ਨਾਮ ਚੇਤਨ ਕੁਮਾਰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਰਿਵਾਰਕ ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਤਿੰਨੋ ਭੈਣਾਂ ਆਨਲਾਈਨ ਟਾਸਕ ਬੇਸਡ ਕੋਰੀਅਨ ਲਵਰ ਗੇਮ ਖੇਡਣ ਦੀ ਆਦੀ ਸਨ। ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਹਰ ਪੱਖ ਤੋਂ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।

TAGS

ghaziabad minorsuicide case

Trending news

ghaziabad minor
ਤਿੰਨ ਨਾਬਾਲਿਗ ਸਕੀ ਭੈਣਾਂ ਨੇ 9ਵੀਂ ਮੰਜ਼ਿਲ ਤੋਂ ਛਾਲ ਮਾਰ ਕੇ ਕੀਤੀ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ
Underwear Vending Machine
Shocking Video: ਮੈਟਰੋ ਸਟੇਸ਼ਨ 'ਤੇ 'Underwear' ਵੈਂਡਿੰਗ ਮਸ਼ੀਨ
Terrible Bus Accident
Terrible Bus Accident: ਸਵੇਰੇ-ਸਵੇਰੇ ਭਿਆਨਕ ਸੜਕ ਹਾਦਸਾ, 15 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹੋਈ ਮੌਤ...
punjab weather
Weather Alert: ਮੀਂਹ ਅਤੇ ਤੂਫਾਨ... 7 ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ ਮੌਸਮ ਮਚਾਏਗਾ ਤਬਾਹੀ!
Hukamnama Sri Darbar Sahib
Hukamnama Sri Darbar Sahib: ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਸ੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ 4 ਫਰਵਰੀ 2026
Guru Tegh Bahadur Peeth
केंद्रीय विश्वविद्यालय धर्मशाला में गुरु तेग बहादुर पीठ स्थापित होगी
Aman arora news
ਕਾਨੂੰਨ, ਸਬੂਤ ਅਤੇ ਸੱਚਾਈ ਸਿਆਸੀ ਜਸ਼ਨਾਂ ਨਾਲੋਂ ਕਿਤੇ ਵੱਧ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹਨ- ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ
Kapurthala news
ਕਪੂਰਥਲਾ CIA ਸਟਾਫ ਦੀ ਵੱਡੀ ਕਾਰਵਾਈ, ਨਾਜਾਇਜ਼ ਹਥਿਆਰ ਸਪਲਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਬਦਮਾਸ਼ ਕਾਬੂ
Fake Health Minister Arrested
ਨਕਲੀ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਬਣਕੇ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਧਮਕੀਆਂ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ
Mohali News
ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਅੰਬ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਕਰੋੜਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਕੌਡੀਆਂ ਦੇ ਭਾਅ ਵੇਚਣ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਭਖਿਆ