ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਲਈ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ! 8ਵੇਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ 'ਤੇ ਵੱਡਾ ਅਪਡੇਟ, ਜਾਣੋ ਕਿੰਨੀ ਵਧੇਗੀ ਤਨਖਾਹ

8th Pay Commission Salary Hike: 8ਵੇਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਸੰਬੰਧੀ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਅਪਡੇਟ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ। 13 ਅਪ੍ਰੈਲ, 2026 ਨੂੰ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਤਨਖਾਹ ਵਾਧੇ ਅਤੇ ਭੱਤਿਆਂ 'ਤੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜਾਣੋ।

Written By  Raj Rani|Last Updated: Apr 07, 2026, 04:30 PM IST

8th Pay Commission: ਕੇਂਦਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਲਈ 8ਵੇਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਸੰਬੰਧੀ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਅਪਡੇਟ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਤਨਖਾਹ ਵਾਧੇ ਅਤੇ ਭੱਤਿਆਂ ਸੰਬੰਧੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਫੈਸਲੇ ਜਲਦੀ ਹੀ ਲਏ ਜਾਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਰਮਚਾਰੀ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮੀਟਿੰਗ 13 ਅਪ੍ਰੈਲ, 2026 ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਹੈ।

13 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ ਅੰਤਿਮ ਮੀਟਿੰਗ
ਨੈਸ਼ਨਲ ਕੌਂਸਲ (ਜੇਸੀਐਮ) ਦੀ ਡਰਾਫਟਿੰਗ ਕਮੇਟੀ 13 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ 8ਵੇਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸੌਂਪੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਅੰਤਿਮ ਮੈਮੋਰੰਡਮ 'ਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰਨ ਲਈ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰੇਗੀ। ਇਹ ਮੈਮੋਰੰਡਮ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਦੀ ਰੂਪਰੇਖਾ ਤਿਆਰ ਕਰੇਗਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਤਨਖਾਹ, ਭੱਤਿਆਂ ਅਤੇ ਸੇਵਾ ਸ਼ਰਤਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮੁੱਦੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।

ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਕੀ ਖਾਸ ਹੋਵੇਗਾ?
ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਰਮਚਾਰੀ ਸੰਗਠਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਾਂਝੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਵਿੱਚ ਅੰਤਿਮ ਰੂਪ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸਨੂੰ 8ਵੇਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਜੋ ਕਿ ਹੋਰ ਤਨਖਾਹ ਵਾਧੇ ਅਤੇ ਹੋਰ ਲਾਭਾਂ ਬਾਰੇ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਏਗਾ।

ਤਨਖਾਹ ਕਦੋਂ ਵਧੇਗੀ?
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ 8ਵੇਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਅਧੀਨ ਤਨਖਾਹ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਦੋਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਮਾਂ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ 2026 ਦੇ ਅੰਤ ਜਾਂ 2027 ਤੱਕ ਅਸਲ ਵਧੀ ਹੋਈ ਤਨਖਾਹ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ।

1 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਰਮਚਾਰੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ
8ਵੇਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਦਾ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ 10 ਮਿਲੀਅਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ 'ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਵੇਗਾ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਵਿੱਚ ਮੂਲ ਤਨਖਾਹਾਂ, ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ, ਭੱਤਿਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਲਾਭਾਂ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ।

ਤਨਖਾਹ ਕਿੰਨੀ ਵਧ ਸਕਦੀ ਹੈ?
ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਨਵੇਂ ਫਿਟਮੈਂਟ ਫੈਕਟਰ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਤਨਖਾਹ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਵਾਧਾ ਸੰਭਵ ਹੈ। ਇਹ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਮੂਲ ਤਨਖਾਹ ₹18,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ ₹50,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਅੰਤਿਮ ਫੈਸਲਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰੇਗਾ।

Trending news

8th Pay Commission salary hike
ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਲਈ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ! 8ਵੇਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ 'ਤੇ ਵੱਡਾ ਅਪਡੇਟ, ਜਾਣੋ ਕਿੰਨੀ ਵਧੇਗੀ ਤਨਖਾਹ
bathinda news
ਕਲਯੁੱਗੀ ਪੁੱਤਰ ਨੇ ਮਾਂ ਉਤੇ ਚੜ੍ਹਾਇਆ ਟਰੈਕਟਰ, ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਵਿੱਚ ਕੈਦ ਹੋਈ ਘਟਨਾ
Chandigarh News
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਸੈਕਟਰ-45 ‘ਚ ਡਿਮੋਲਿਸ਼ਨ ਡਰਾਈਵ ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਵੀ ਜਾਰੀ, ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਤਿੱਖਾ ਵਿਰੋਧ
Shimla News
शिमला के राम मंदिर हॉल में ‘निकाह‘ को लेकर बड़ा विवाद! जानें पूरा मामला
CM Bhagwant Mann
ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ 70 ਅਸਾਮੀਆਂ ਲਈ ਸਿੱਧੀ ਭਰਤੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ
jalandhar news
ਜਲੰਧਰ 'ਚ ਬਜ਼ੁਰਗ ਮਹਿਲਾ ਦੀਆਂ ਬਾਲੀਆਂ ਲਾਹ ਲੁਟੇਰੇ ਹੋਏ ਫਰਾਰ
Ajnala news
'ਆਪ' ਵਿਧਾਇਕ ਨੇ ਠੇਕੇਦਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਹੁਕਮ
Amritsar police attack news
ਭਿੰਡੀ ਸੈਂਦਾ ਥਾਣੇ 'ਚ ਧਮਾਕੇ ਦੇ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਫੜ੍ਹਨ ਗਈ ਪੁਲਿਸ ਉਤੇ ਹਮਲਾ; ਦੋ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਜ਼ਖ਼ਮੀ
Golden Gate Flyover Construction Scam
ਗੋਲਡਨ ਗੇਟ ਫਲਾਈਓਵਰ ਨਿਰਮਾਣ 'ਚ ਗੜਬੜੀ ਦੇ ਦੋਸ਼, MP ਔਜਲਾ ਨੇ ਕੀਤੀ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਜਾਂਚ ਦੀ ਮੰਗ
jalandhar news
PNB ਬੈਂਕ ਡਕੈਤੀ ਮਾਮਲਾ; ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਲੁੱਟ ’ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਸਾਬਕਾ DSP ਦਾ ਪੁੱਤ ਕੀਤਾ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ