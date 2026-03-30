ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਲਈ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ! ਅਪ੍ਰੈਲ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਵਿੱਚ ਵਧੇਗਾ DA, ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ 3 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦਾ ਬਕਾਇਆ

DA Hike: ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਹੀ ਕੁਝ ਰਾਹਤ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਪ੍ਰੈਲ ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਬਕਾਏ ਦੇ ਨਾਲ ਡੀਏ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਮਿਲਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਜਾਣੋ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨਾ ਵਾਧਾ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਕਿਸਨੂੰ ਲਾਭ ਹੋਵੇਗਾ।

Written By  Raj Rani|Last Updated: Mar 30, 2026, 02:51 PM IST

ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਲਈ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ! ਅਪ੍ਰੈਲ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਵਿੱਚ ਵਧੇਗਾ DA, ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ 3 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦਾ ਬਕਾਇਆ

8th Pay Commission: ਅਪ੍ਰੈਲ ਦਾ ਮਹੀਨਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਲਈ ਰਾਹਤ ਵਾਲਾ ਸਾਬਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਲੰਬੇ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤੇ (DA) ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਜਲਦੀ ਹੀ ਆਉਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿੱਧਾ ਵਾਧਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਡੀਏ ਵਿੱਚ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ 2-3% ਵਾਧਾ
ਇਸ ਵੇਲੇ, ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਲਗਭਗ 58% ਦੀ ਦਰ ਨਾਲ ਡੀਏ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵਿੱਚ 2 ਤੋਂ 3 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਹ 60% ਜਾਂ 61% ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਜਨਵਰੀ 2026 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਇਹ ਵਾਧਾ 
ਖਾਸ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਵਾਧਾ ਜਨਵਰੀ 2026 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਅਪ੍ਰੈਲ ਵਿੱਚ ਐਲਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਜਨਵਰੀ, ਫਰਵਰੀ ਅਤੇ ਮਾਰਚ ਦੇ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦਾ ਬਕਾਇਆ ਇਕੱਠੇ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਅਪ੍ਰੈਲ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ ਬੋਨਸ
ਜੇਕਰ ਡੀਏ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਅਪ੍ਰੈਲ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਲਈ ਬੋਨਸ ਸਾਬਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਧੀ ਹੋਈ ਤਨਖਾਹ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕਮੁਸ਼ਤ ਬਕਾਇਆ ਵੀ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਲੱਖਾਂ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗਾ ਲਾਭ
ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਲਗਭਗ 50 ਲੱਖ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਅਤੇ 6.5 ਮਿਲੀਅਨ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਰਾਹਤ ਵਧਦੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਿੱਚ ਕਾਫ਼ੀ ਵਾਧਾ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।

8ਵੇਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਤੋਂ ਵੱਖਰਾ ਹੈ ਇਹ ਅਪਡੇਟ
ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਅਪਡੇਟ 8ਵੇਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਤੋਂ ਵੱਖਰਾ ਹੈ, ਪਰ ਨਵੇਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਫਿਲਹਾਲ, ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਡੀਏ ਵਾਧੇ ਰਾਹੀਂ ਕੁਝ ਰਾਹਤ ਮਿਲਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।

