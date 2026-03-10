Advertisement
Written By  Ravinder Singh|Last Updated: Mar 10, 2026, 11:55 AM IST

ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦਾ ਗੈਸ ਬੁਕਿੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ

LPG Gas Booking Rule Change News: ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਘਰੇਲੂ ਰਸੋਈ ਗੈਸ ਦੀ ਨਿਰਵਿਘਨ ਸਪਲਾਈ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤੂਆਂ ਐਕਟ (EC ਐਕਟ) ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ। ਰਿਫਾਇਨਰੀਆਂ ਅਤੇ ਪੈਟਰੋ ਕੈਮੀਕਲ ਯੂਨਿਟਾਂ ਨੂੰ ਐਲਪੀਜੀ ਉਤਪਾਦਨ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਹਨ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਘਰੇਲੂ ਐਲਪੀਜੀ ਸਪਲਾਈ ਦੀ ਕੋਈ ਕਮੀ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਅਤੇ ਕੁਦਰਤੀ ਗੈਸ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਟਵੀਟ ਕੀਤਾ, "ਈਂਧਨ ਸਪਲਾਈ 'ਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਭੂ-ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਅਤੇ ਐਲਪੀਜੀ ਸਪਲਾਈ ਵਿੱਚ ਵਿਘਨਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ, ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਤੇਲ ਰਿਫਾਇਨਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਐਲਪੀਜੀ ਉਤਪਾਦਨ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇਸ ਵਾਧੂ ਉਤਪਾਦਨ ਨੂੰ ਘਰੇਲੂ ਐਲਪੀਜੀ ਵਰਤੋਂ ਲਈ ਵਰਤਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।

ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਘਰੇਲੂ ਐਲਪੀਜੀ ਸਪਲਾਈ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜਮ੍ਹਾਂਖੋਰੀ/ਕਾਲਾਬਾਜ਼ਾਰੀ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ 25 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਅੰਤਰ-ਬੁਕਿੰਗ ਮਿਆਦ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਅਤੇ ਵਿਦਿਅਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਰਗੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਗੈਰ-ਘਰੇਲੂ ਖੇਤਰਾਂ ਲਈ ਆਯਾਤ ਐਲਪੀਜੀ ਤੋਂ ਗੈਰ-ਘਰੇਲੂ ਸਪਲਾਈ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਹੋਰ ਗੈਰ-ਘਰੇਲੂ ਖੇਤਰਾਂ ਨੂੰ ਐਲਪੀਜੀ ਸਪਲਾਈ ਲਈ, ਰੈਸਟੋਰੈਂਟਾਂ/ਹੋਟਲਾਂ/ਹੋਰ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ ਐਲਪੀਜੀ ਸਪਲਾਈ ਲਈ ਪ੍ਰਾਪਤ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾਵਾਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਨ ਲਈ ਓਐਮਸੀ ਦੇ ਤਿੰਨ ਈਡੀ ਦੀ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ।"

ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ, "ਮੌਜੂਦਾ ਭੂ-ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਅਤੇ ਐਲਪੀਜੀ ਸਪਲਾਈ ਵਿੱਚ ਵਿਘਨਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ, ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਤੇਲ ਰਿਫਾਇਨਰੀਆਂ ਨੂੰ ਐਲਪੀਜੀ ਉਤਪਾਦਨ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਘਰੇਲੂ ਐਲਪੀਜੀ ਵਰਤੋਂ ਲਈ ਅਜਿਹੇ ਵਾਧੂ ਉਤਪਾਦਨ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।" ਇਹ ਕਦਮ ਘਰੇਲੂ ਰਸੋਈ ਗੈਸ ਦੀ ਨਿਰਵਿਘਨ ਉਪਲਬਧਤਾ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਐਲਪੀਜੀ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਆਯਾਤ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਮੌਜੂਦਾ ਸੰਕਟ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ।

"ਕਾਲਾ ਬਾਜ਼ਾਰੀਕਰਨ 'ਤੇ ਰੋਕ" ​​ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਘਰੇਲੂ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਲਈ ਐਲਪੀਜੀ 'ਤੇ ਰਾਸ਼ਨਿੰਗ ਅਤੇ ਸਖ਼ਤ ਨਿਯਮਾਂ ਦਾ ਵੀ ਸਹਾਰਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਕੋਈ ਵੀ ਖਪਤਕਾਰ 25 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਤਰਾਲ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਗਲਾ ਸਿਲੰਡਰ ਬੁੱਕ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇਗਾ। ਇਸਦਾ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਸੰਕਟ ਦੌਰਾਨ ਗੈਸ ਜਮ੍ਹਾਂਖੋਰੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਹੈ। ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਘਰੇਲੂ ਸਪਲਾਈ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ, ਅਤੇ ਰਿਫਾਇਨਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਥਾਨਕ ਮੰਗ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ 'ਤੇ ਆਪਣਾ ਪੂਰਾ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਹੋਟਲਾਂ ਅਤੇ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਗੈਰ-ਘਰੇਲੂ ਖੇਤਰਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਹੋਟਲ, ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਅਤੇ ਹੋਰ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ ਐਲਪੀਜੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਨ ਲਈ ਓਐਮਸੀ ਦੇ ਤਿੰਨ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕਾਂ (ਈਡੀ) ਦੀ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਕਮੇਟੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਉਦਯੋਗਾਂ ਦੀਆਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਅਤੇ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰੇਗੀ। ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ, ਆਯਾਤ ਗੈਸ ਕੋਟੇ ਸਿਰਫ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਅਤੇ ਸਕੂਲਾਂ ਵਰਗੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਲਈ ਰਾਖਵੇਂ ਹਨ।

ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਤਰਜੀਹ ਇਸ ਮੁਸ਼ਕਲ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਅਤੇ ਰਸੋਈ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਦੀ ਨਿਰਵਿਘਨ ਸਪਲਾਈ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਮੰਤਰੀ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਪੁਰੀ, ਸਕੱਤਰ (MoPNG), ਅਤੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਤੇਲ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਕੰਪਨੀਆਂ - ਇੰਡੀਅਨ ਆਇਲ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ (IOCL), ਭਾਰਤ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਲਿਮਟਿਡ (BPCL), ਅਤੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਲਿਮਟਿਡ (HPCL) ਦੇ ਤਾਲਮੇਲ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹ ਉਪਾਅ ਲੱਖਾਂ ਭਾਰਤੀ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਰਸੋਈਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਹਨ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਅਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਸਪਲਾਈ ਚੇਨ ਵਿਘਨ ਪਾ ਰਹੀ ਹੈ।

