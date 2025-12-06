Advertisement
IndiGo Crisis: ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਹਵਾਈ ਕਿਰਾਇਆ ਤੈਅ; 500 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਲਈ 7500 ਰੁਪਏ, ਜਾਣੋ ਉਡਾਣਾਂ ਦੇ ਨਵੇਂ ਟਿਕਟ ਰੇਟ

IndiGo Crisis: ਇੰਡੀਗੋ ਸੰਕਟ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੱਡਾ ਐਕਸ਼ਨ ਲਿਆ ਹੈ। ਸ਼ਹਿਰੀ ਹਵਾਬਾਜ਼ੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਸ਼ਨਿੱਚਰਵਾਰ ਨੂੰ ਘਰੇਲੂ ਹਵਾਈ ਕਿਰਾਏ 'ਤੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਆਪੀ ਸੀਮਾ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ। 

Written By  Ravinder Singh|Last Updated: Dec 06, 2025, 06:46 PM IST

IndiGo Crisis: ਇੰਡੀਗੋ ਸੰਕਟ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੱਡਾ ਐਕਸ਼ਨ ਲਿਆ ਹੈ। ਸ਼ਹਿਰੀ ਹਵਾਬਾਜ਼ੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਸ਼ਨਿੱਚਰਵਾਰ ਨੂੰ ਘਰੇਲੂ ਹਵਾਈ ਕਿਰਾਏ 'ਤੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਆਪੀ ਸੀਮਾ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਆਦੇਸ਼ ਇੰਡੀਗੋ ਵਿੱਚ ਵਿਆਪਕ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਇਆ ਹੈ, ਜਿਸਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਕਈ ਰੂਟਾਂ 'ਤੇ ਉਡਾਣਾਂ ਰੱਦ ਹੋਈਆਂ, ਸਮਰੱਥਾ ਘੱਟ ਗਈ ਅਤੇ ਟਿਕਟਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ।

ਇੰਡੀਗੋ ਵੱਲੋਂ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਉਡਾਣਾਂ ਰੱਦ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਯਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕਾਫ਼ੀ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਈ ਯਾਤਰੀ ਘੰਟਿਆਂ ਤੋਂ ਹਵਾਈ ਅੱਡਿਆਂ ’ਤੇ ਭਟਕਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਏ। ਇਸ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਲੈਂਦੇ ਹੋਏ ਸ਼ਹਿਰੀ ਹਵਾਬਾਜ਼ੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਏਅਰਲਾਈਨ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਹਦਾਇਤਾਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਇੰਡੀਗੋ ਨੂੰ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਰੱਦ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਉਡਾਣਾਂ ਦਾ ਪੂਰਾ ਰਿਫੰਡ 7 ਦਸੰਬਰ, ਐਤਵਾਰ ਰਾਤ 8 ਵਜੇ ਤੱਕ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਯਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇ।

ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਏਅਰਲਾਈਨ ਨੂੰ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਡਾਣਾਂ ਦੇ ਰੱਦ ਹੋਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਯਾਤਰੀਆਂ ਦੇ ਬੈਗ ਜਾਂ ਹੋਰ ਸਮਾਨ ਹਵਾਈ ਅੱਡਿਆਂ ’ਤੇ ਰੁਕ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਹ ਅਗਲੇ 48 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਯਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹੋ ਰਹੀ ਦਿਕ਼ਤ ਲਈ ਏਅਰਲਾਈਨ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੁਵਿਧਾ ਲਈ ਤੁਰੰਤ ਕਾਰਵਾਈ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਸ਼ਹਿਰੀ ਹਵਾਬਾਜ਼ੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਰੂਟਾਂ 'ਤੇ ਨਿਰਪੱਖ ਅਤੇ ਵਾਜਬ ਕਿਰਾਏ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਆਪਣੀਆਂ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਘਰੇਲੂ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਏਅਰਲਾਈਨਾਂ ਹੁਣ ਯਾਤਰੀਆਂ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਿਰਾਏ ਨਹੀਂ ਵਸੂਲਣਗੀਆਂ। ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਏਅਰਲਾਈਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਦਰ ਸੂਚੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ।

500 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੱਕ ਦੀਆਂ ਉਡਾਣਾਂ ਲਈ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਿਰਾਇਆ ₹7,500 ਹੈ

500-1000 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਵਿਚਕਾਰ ਉਡਾਣਾਂ ਲਈ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਿਰਾਇਆ ₹12,000 ਹੈ

1000-1500 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਵਿਚਕਾਰ ਉਡਾਣਾਂ ਲਈ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਿਰਾਇਆ ₹15,000 ਹੈ

ਸਰਕਾਰ ਮੁਤਾਬਕ ਇਹ ਕਿਰਾਏ ਦੀ ਸੀਮਾ ਸਾਰੀਆਂ ਬੁਕਿੰਗਾਂ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗੀ। ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਸਿੱਧੇ ਏਅਰਲਾਈਨਾਂ ਨਾਲ ਬੁੱਕ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹੋਣ ਜਾਂ ਔਨਲਾਈਨ ਟਰੈਵਲ ਏਜੰਟਾਂ ਰਾਹੀਂ, ਇਹ ਸੀਮਾਵਾਂ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਲਾਗੂ ਰਹਿਣਗੀਆਂ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਕੀਮਤਾਂ ਸਥਿਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜਾਂ ਮੰਤਰਾਲਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੀਮਾਵਾਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ।

ਲੋਕ ਖੱਜਲ-ਖੁਆਰ

ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਏਅਰਲਾਈਨ, ਇੰਡੀਗੋ ਦੁਆਰਾ ਸੈਂਕੜੇ ਉਡਾਣਾਂ ਰੱਦ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਯਾਤਰੀ ਹਵਾਈ ਅੱਡਿਆਂ 'ਤੇ ਫਸੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਇੰਡੀਗੋ ਸੰਕਟ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾਉਂਦੇ ਹੋਏ, ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੀਆਂ ਕਈ ਏਅਰਲਾਈਨਾਂ ਨੇ ਹਵਾਈ ਕਿਰਾਏ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਯਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਏਅਰਲਾਈਨਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਅਸਮਾਨ ਛੂਹ ਰਹੇ ਹਵਾਈ ਕਿਰਾਏ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਚੇਨਈ ਤੱਕ ਹਵਾਈ ਕਿਰਾਇਆ ₹1 ਲੱਖ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਮੁੰਬਈ, ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਅਤੇ ਕੋਲਕਾਤਾ ਵਰਗੇ ਰੂਟਾਂ 'ਤੇ ਕਿਰਾਏ ਵੀ ₹1 ਲੱਖ ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਘੁੰਮ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਸ਼ਹਿਰੀ ਹਵਾਬਾਜ਼ੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ।

Government fixes airfare
ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਹਵਾਈ ਕਿਰਾਇਆ ਤੈਅ; 500 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਲਈ 7500 ਰੁਪਏ, ਜਾਣੋ ਉਡਾਣਾਂ ਦੇ ਨਵੇਂ ਟਿਕਟ ਰੇਟ
