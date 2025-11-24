Advertisement
ਸਰਕਾਰੀ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਨੂੰ 50% ਸਮਾਂ WFH ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ, Private ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਵਾਲੇ ਵੀ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ

ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਹਸਪਤਾਲ, ਫਾਇਰ ਸਰਵਿਸਿਜ਼, ਸੈਨੀਟੇਸ਼ਨ, ਜਨਤਕ ਆਵਾਜਾਈ ਅਤੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟਰੋਲ ਨੂੰ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਅਤੇ ਉਲੰਘਣਾਵਾਂ 'ਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਸੁਰੱਖਿਆ ਐਕਟ ਦੇ ਤਹਿਤ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚਲਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। 

Written By  Manpreet Singh|Last Updated: Nov 24, 2025, 09:22 PM IST

ਸਰਕਾਰੀ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਨੂੰ 50% ਸਮਾਂ WFH ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ, Private ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਵਾਲੇ ਵੀ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ

Delhi Air Pollution:

Delhi Air Pollution: ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਹਵਾ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਿਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਨੂੰ ਬਦਲਣਾ ਪਿਆ ਹੈ। PM2.5 ਅਤੇ PM10 ਦੇ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਪੱਧਰਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ, ਏਅਰ ਕੁਆਲਿਟੀ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਕਮਿਸ਼ਨ (CAQM) ਨੇ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ 50% ਸਟਾਫ਼ ਨੂੰ ਸਰੀਰਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਰਹਿਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਘਰੋਂ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇਗੀ। CAQM ਨੇ ਪੜਾਅ-III ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਸਖ਼ਤ GRAP ਪੜਾਅ-IV ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜੋ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜਾਈ ਅਤੇ ਦਫ਼ਤਰ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨਗੇ। ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਸੰਭਵ ਹੋਵੇ ਪੜਾਅਵਾਰ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਜ਼ਰੂਰੀ ਆਵਾਜਾਈ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ।

ਇਹਨਾਂ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨੂੰ ਛੋਟ ਹੈ

ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਹਸਪਤਾਲ, ਫਾਇਰ ਸਰਵਿਸਿਜ਼, ਸੈਨੀਟੇਸ਼ਨ, ਜਨਤਕ ਆਵਾਜਾਈ ਅਤੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟਰੋਲ ਨੂੰ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਅਤੇ ਉਲੰਘਣਾਵਾਂ 'ਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਸੁਰੱਖਿਆ ਐਕਟ ਦੇ ਤਹਿਤ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚਲਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਦਿੱਲੀ ਇਸ ਸਮੇਂ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਮੋਡ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਇਹ ਕਦਮ ਸਾਡੇ ਸਾਹਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਲਈ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।

ਜੇਕਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਵੇਗਾ

ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਹਵਾ ਗੁਣਵੱਤਾ ਸੰਕਟ ਸਿਰਫ਼ ਮੌਸਮੀ ਕਾਰਕਾਂ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਢਾਂਚਾਗਤ ਕਮਜ਼ੋਰੀਆਂ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਹਰ ਸਰਦੀਆਂ ਵਿੱਚ, ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦਾ ਪੱਧਰ PM2.5 ਅਤੇ PM10 ਦੇ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਆਵਾਜਾਈ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ, ਉਸਾਰੀ ਦੀ ਧੂੜ, ਉਦਯੋਗਿਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਅਤੇ ਗੁਆਂਢੀ ਰਾਜਾਂ ਤੋਂ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਵਰਗੇ ਸਰੋਤਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕੰਟਰੋਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਹਰ ਵਾਰ ਜਦੋਂ GRAP ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਨਿਯਮ ਬਣਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨਿਯੰਤਰਣ ਦੇ ਮੂਲ ਕਾਰਨ - ਮਾੜੀ ਸ਼ਹਿਰੀ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ, ਜਨਤਕ ਆਵਾਜਾਈ 'ਤੇ ਸੀਮਾਵਾਂ, ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ-NCR ਦਾ ਬੇਕਾਬੂ ਵਿਸਥਾਰ - ਅਣਸੁਲਝੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਹਿਰ ਨੂੰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਮੋਡ ਵਿੱਚ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਮੈਡੀਕਲ ਐਮਰਜੈਂਸੀ

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਮਾਹਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਹਵਾ ਗੁਣਵੱਤਾ ਹੁਣ ਇੱਕ ਸਿਹਤ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਬਣ ਗਈ ਹੈ। ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦੇ ਲਗਾਤਾਰ ਸੰਪਰਕ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਨਾਲ ਬੱਚਿਆਂ ਵਿੱਚ ਦਮਾ, ਦਿਲ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ, ਸਟ੍ਰੋਕ ਅਤੇ ਫੇਫੜਿਆਂ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਾਧਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। 50% ਸਟਾਫ ਨੂੰ ਘਰੋਂ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਵਰਗੇ ਸਰਕਾਰੀ ਉਪਾਅ ਤੁਰੰਤ ਰਾਹਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਇਹ ਇੱਕ ਦੇਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਰਣਨੀਤੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਦਿੱਲੀ ਵਾਹਨਾਂ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰਤਾ ਘਟਾਉਣ, ਹਰਾ ਕਵਰ ਵਧਾਉਣ, ਉਦਯੋਗਿਕ ਨਿਕਾਸ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਐਨਸੀਆਰ-ਰਾਜਾਂ ਨਾਲ ਇੱਕ ਏਕੀਕ੍ਰਿਤ ਹਵਾ-ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਕਦਮ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕਦੀ, ਹਰ ਸਰਦੀ ਦਿੱਲੀ ਲਈ ਸਿਹਤ-ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਵਜੋਂ ਵਾਪਸ ਆਵੇਗੀ।

