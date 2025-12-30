Advertisement
Written By  Manpreet Singh|Last Updated: Dec 30, 2025, 11:35 AM IST

ਗਾਂਧੀ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚ ਜਲਦ ਵੱਜੇਗੀ ਸ਼ਹਿਨਾਈ, ਪ੍ਰਿਯੰਕਾ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਰੇਹਾਨ ਵਾਡਰਾ ਦੀ ਹੋਈ ਮੰਗਣੀ! ਜਾਣੋ ਕੌਣ ਹੈ ਨੂੰਹ ਅਵੀਵਾ ਬੇਗ?

Gandhi-Robert Vadra son Rehan gets engaged: ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਤਾਕਤਵਾਰ ਮੰਨੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਗਾਂਧੀ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਵਿਆਹ ਦੀਆਂ ਸ਼ਹਿਨਾਈਆਂ ਵੱਜਣ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਕਾਂਗਰਸ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਅਤੇ ਕੇਰਲ ਦੇ ਵਾਇਨਾਡ ਤੋਂ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਪ੍ਰਿਯੰਕਾ ਗਾਂਧੀ ਅਤੇ ਰਾਬਰਟ ਵਾਡਰਾ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਰੇਹਾਨ ਜਲਦੀ ਹੀ ਵਿਆਹ ਦੇ ਬੰਧਨ ਵਿੱਚ ਬੱਝਣ ਵਾਲੇ ਹਨ। ਰੇਹਾਨ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰੇਮਿਕਾ ਅਵੀਵਾ ਬੇਗ ਨਾਲ ਮੰਗਣੀ ਕਰ ਲਈ ਹੈ।

ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਰੇਹਾਨ ਵਾਡਰਾ ਅਤੇ ਅਵੀਵਾ ਪਿਛਲੇ ਸੱਤ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਰਿਸ਼ਤੇ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਰੇਹਾਨ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਅਵੀਵਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਦੋਵਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਆਹ ਲਈ ਆਪਣੀ ਸਹਿਮਤੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਮੰਗਣੀ ਦੀ ਰਸਮ ਹੋਈ। ਇਹ ਰਸਮ ਇੱਕ ਨਿੱਜੀ ਮਾਮਲਾ ਸੀ।

ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮੰਗਣੀ ਵਿੱਚ ਦੋਵਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਕੁਝ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰ ਹੀ ਮੌਜੂਦ ਸਨ। ਅਵੀਵਾ ਬੇਗ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਹੈ। ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਯੋਗ ਹੈ ਕਿ 24 ਸਾਲਾ ਰੇਹਾਨ ਵਾਡਰਾ ਇੱਕ ਇੰਸਟਾਲੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਵਿਜ਼ੂਅਲ ਕਲਾਕਾਰ ਹੈ। ਰੇਹਾਨ, ਜਿਸਨੇ "ਡਾਰਕ ਪਰਸੈਪਸ਼ਨ" ਨਾਮਕ ਇੱਕ ਸੋਲੋ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨੀ ਲਗਾਈ ਹੈ, ਨੂੰ ਕੁਦਰਤ ਫੋਟੋਗ੍ਰਾਫੀ ਅਤੇ ਯਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਦਿਲਚਸਪੀ ਹੈ।

ਰੇਹਾਨ, ਜਿਸਦਾ ਕਲਾ ਅਤੇ ਫੋਟੋਗ੍ਰਾਫੀ ਵੱਲ ਝੁਕਾਅ ਹੈ, ਰਾਜਨੀਤੀ ਅਤੇ ਲਾਈਮਲਾਈਟ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਵਿਜ਼ੂਅਲ ਕਲਾਕਾਰ ਰੇਹਾਨ ਵਾਡਰਾ ਨੇ ਆਪਣੀ ਮੁੱਢਲੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਅੱਗੇ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੇਹਰਾਦੂਨ ਅਤੇ ਲੰਡਨ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ। ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਰੇਹਾਨ, ਜੋ ਕਿ ਜਨਤਕ ਸਮਾਗਮਾਂ ਵਿੱਚ ਘੱਟ ਹੀ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਕਦਮ ਰੱਖੇਗਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ।

