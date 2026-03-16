Advertisement
Article Detail0/zeephh/zeephh3142762
Zee Punjab Haryana Himachal PradeshNational PHH

13 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਕੋਮਾ 'ਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਹਰੀਸ਼ ਰਾਣਾ ਨੂੰ SC ਤੋਂ ਇੱਛਾ ਮੌਤ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ, ਜਾਣੋ ਕੀ ਹੋਵੇਗੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ

Harish Rana Passive Euthanasia Case: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਹਰੀਸ਼ ਰਾਣਾ, ਜੋ ਕਿ 13 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਕੋਮਾ ਵਿੱਚ ਸਨ, ਨੂੰ ਪੈਸਿਵ ਯੂਥੇਨੇਸੀਆ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਏਮਜ਼ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਪੈਲੀਏਟਿਵ ਕੇਅਰ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਦੀ ਲਗਾਤਾਰ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।

Written By  Raj Rani|Last Updated: Mar 16, 2026, 03:44 PM IST

Trending Photos

13 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਕੋਮਾ 'ਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਹਰੀਸ਼ ਰਾਣਾ ਨੂੰ SC ਤੋਂ ਇੱਛਾ ਮੌਤ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ, ਜਾਣੋ ਕੀ ਹੋਵੇਗੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ

Harish Rana Case: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, 32 ਸਾਲਾ ਹਰੀਸ਼ ਰਾਣਾ ਨੂੰ ਪੈਸਿਵ ਯੂਥੇਨੇਸੀਆ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੇ ਤਹਿਤ ਏਮਜ਼ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਪੈਲੀਏਟਿਵ ਕੇਅਰ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਡਾਕਟਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਕਾਰਨ ਮੌਤ ਦਾ ਸਹੀ ਸਮਾਂ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਨਾ ਅਸੰਭਵ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਕਈ ਡਾਕਟਰੀ ਸਥਿਤੀਆਂ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਮੌਤ ਵਿੱਚ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਹੈ ਸਮਾਂ
ਏਮਜ਼ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਡਾ. ਐਮ.ਸੀ. ਮਿਸ਼ਰਾ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਪੈਸਿਵ ਯੂਥੇਨੇਸੀਆ ਤੁਰੰਤ ਮੌਤ ਦਾ ਕਾਰਨ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ, ਸਗੋਂ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਲੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹਰੀਸ਼ ਰਾਣਾ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮਰੀਜ਼ ਦੇ ਭੋਜਨ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਘਟਾਉਣ ਨਾਲ ਮੌਤ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ, ਇਸ ਕੇਸ ਲਈ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਇਲਾਜ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਅਜੇ ਵੀ ਪੈਲੀਏਟਿਵ ਕੇਅਰ ਅਧੀਨ ਹੈ।

ਦਰਦ ਤੋਂ ਰਾਹਤ 'ਤੇ ਧਿਆਨ
ਡਾ. ਮਿਸ਼ਰਾ ਨੇ ਸਮਝਾਇਆ ਕਿ ਪੈਲੀਏਟਿਵ ਕੇਅਰ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ ਦਰਦ ਅਤੇ ਬੇਅਰਾਮੀ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਇਲਾਜ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਟੀਚਾ ਬਿਮਾਰੀ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਆਰਾਮ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਹਰੀਸ਼ ਰਾਣਾ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ, ਡਾਕਟਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਸਮੇਂ ਕੋਈ ਦਰਦ ਮਹਿਸੂਸ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।

Add Zee News as a Preferred Source

ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਹੇਠ ਚੱਲ ਰਹੀ ਦੇਖਭਾਲ
ਏਮਜ਼ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਮਰੀਜ਼ ਦੀ ਸਥਿਤੀ 'ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਦੇਖਭਾਲ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਪੂਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਮੁੱਖ ਮੈਡੀਕਲ ਅਫਸਰ (ਸੀਐਮਓ) ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਹੇਠ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।

ਹਰੀਸ਼ ਰਾਣਾ 2013 ਤੋਂ ਕੋਮਾ ਵਿੱਚ
ਹਰੀਸ਼ ਰਾਣਾ 2013 ਵਿੱਚ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਇੱਕ ਹਾਦਸੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਥਾਈ ਤੌਰ 'ਤੇ ਬੇਹੋਸ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਚੌਥੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਤੋਂ ਡਿੱਗਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਪਿਛਲੇ 13 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਬੇਹੋਸ਼ ਹੈ ਅਤੇ ਜੀਵਨ ਸਹਾਇਤਾ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹੈ। ਉਸਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਕੇ ਉਸਨੂੰ ਜੀਵਨ ਸਹਾਇਤਾ ਤੋਂ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਮੰਗੀ, ਜਿਸਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰ ਲਿਆ।

ਪੈਲੀਏਟਿਵ ਕੇਅਰ ਕੀ ਹੈ?
ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਪੈਲੀਏਟਿਵ ਕੇਅਰ ਇੱਕ ਡਾਕਟਰੀ ਅਭਿਆਸ ਹੈ ਜੋ ਗੰਭੀਰ ਜਾਂ ਅੰਤਮ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਪੀੜਤ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ 'ਤੇ ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਹੈ। ਇਲਾਜ ਦਰਦ, ਸਾਹ ਚੜ੍ਹਨਾ, ਚਿੰਤਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਰੀਰਕ ਜਾਂ ਮਾਨਸਿਕ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਮਰੀਜ਼ ਲਈ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਆਰਾਮ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ।

TAGS

Harish Rana Passive Euthanasia CaseHarish RanaEuthanasia

