10ਵੀਂ ਅਤੇ 12ਵੀਂ ਜਮਾਤ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਲਈ ਐਡਮਿਟ ਕਾਰਡ ਜਾਰੀ, ਇੱਥੇ ਜਾਣੋ ਪੂਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਤੇ ਹਦਾਇਤਾਂ

Haryana Board Admit Card 2026: ਹਰਿਆਣਾ ਬੋਰਡ ਦੀਆਂ ਦਸਵੀਂ ਜਮਾਤ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ 26 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਅਤੇ 20 ਮਾਰਚ ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਰਹਿਣਗੀਆਂ। 12ਵੀਂ ਜਮਾਤ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ 25 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਅਤੇ 20 ਮਾਰਚ ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਰਹਿਣਗੀਆਂ।

Written By  Manpreet Singh|Last Updated: Feb 17, 2026, 06:31 PM IST

10ਵੀਂ ਅਤੇ 12ਵੀਂ ਜਮਾਤ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਲਈ ਐਡਮਿਟ ਕਾਰਡ ਜਾਰੀ, ਇੱਥੇ ਜਾਣੋ ਪੂਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਤੇ ਹਦਾਇਤਾਂ

Haryana Board Admit Card 2026: ਹਰਿਆਣਾ ਬੋਰਡ ਦੀਆਂ ਦਸਵੀਂ ਅਤੇ ਬਾਰ੍ਹਵੀਂ ਜਮਾਤ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਲਈ ਐਡਮਿਟ ਕਾਰਡ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਐਡਮਿਟ ਕਾਰਡ ਅਧਿਕਾਰਤ ਵੈੱਬਸਾਈਟ 'ਤੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਐਡਮਿਟ ਕਾਰਡ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨ ਲਈ ਲਿੰਕ ਅਧਿਕਾਰਤ ਵੈੱਬਸਾਈਟ, bseh.org.in 'ਤੇ ਉਪਲਬਧ ਹੈ। ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਧਿਆਨ ਦਿਓ ਕਿ ਨਿਯਮਤ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਆਪਣੇ ਐਡਮਿਟ ਕਾਰਡ ਖੁਦ ਡਾਊਨਲੋਡ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਣਗੇ। ਰੈਗੂਲਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਐਡਮਿਟ ਕਾਰਡ ਆਪਣੇ-ਆਪਣੇ ਸਕੂਲਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨੇ ਪੈਣਗੇ। ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਆਪਣੇ ਐਡਮਿਟ ਕਾਰਡ ਖੁਦ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਹਰਿਆਣਾ ਬੋਰਡ ਦੀਆਂ ਦਸਵੀਂ ਜਮਾਤ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ 26 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਅਤੇ 20 ਮਾਰਚ ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਰਹਿਣਗੀਆਂ। 12ਵੀਂ ਜਮਾਤ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ 25 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਅਤੇ 20 ਮਾਰਚ ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਰਹਿਣਗੀਆਂ।

ਹਰਿਆਣਾ ਬੋਰਡ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ: ਐਡਮਿਟ ਕਾਰਡ ਕਿਵੇਂ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨਾ ਹੈ

  • ਪਹਿਲਾਂ, ਹਰਿਆਣਾ ਬੋਰਡ ਦੀ ਅਧਿਕਾਰਤ ਵੈੱਬਸਾਈਟ 'ਤੇ ਜਾਓ।
  • ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਹੋਮਪੇਜ 'ਤੇ ਸੰਬੰਧਿਤ ਲਿੰਕ 'ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ।
  • ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਵਿੰਡੋ ਖੁੱਲ੍ਹੇਗੀ।
  • ਹੁਣ, ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੇ ਵੇਰਵਿਆਂ ਨੂੰ ਭਰੋ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰੋ।
  • ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਐਡਮਿਟ ਕਾਰਡ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ।
  • ਅੰਤ ਵਿੱਚ, ਇੱਕ ਪ੍ਰਿੰਟਆਊਟ ਲਓ।

ਹਰਿਆਣਾ ਬੋਰਡ ਪ੍ਰੀਖਿਆ: ਐਡਮਿਟ ਕਾਰਡ ਲਈ ਸਿੱਧਾ ਲਿੰਕ

ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼

  • ਐਡਮਿਟ ਕਾਰਡ A4 ਆਕਾਰ ਦੇ ਕਾਗਜ਼ 'ਤੇ ਰੰਗੀਨ ਛਾਪਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
  • ਐਡਮਿਟ ਕਾਰਡ ਸਿਰਫ਼ ਯੋਗ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ।
  • ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਐਡਮਿਟ ਕਾਰਡ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਰਜ਼ੀ ਤੋਂ ਸਕੈਨ ਕੀਤੀ ਫੋਟੋ ਚਿਪਕਾ ਕੇ ਫੋਟੋ ਅਤੇ ਐਡਮਿਟ ਕਾਰਡ ਦੀ ਤਸਦੀਕ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
  • ਅਪਾਹਜ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੈਡੀਕਲ ਅਫਸਰ ਦੁਆਰਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਮੈਡੀਕਲ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ, ਲਿਖਾਰੀ ਦੀਆਂ ਦੋ ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਫੋਟੋਆਂ, ਅਤੇ ਲਿਖਾਰੀ ਲਈ ਬੇਨਤੀ ਵਰਗੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੋਰਡ ਦਫਤਰ/ਸਕੂਲ/ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਲਿਖਾਰੀ ਲਈ ਇਜਾਜ਼ਤ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਲਿਖਾਰੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਾਰੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਈਮੇਲ/ਹੱਥ ਰਾਹੀਂ ਬੋਰਡ ਦਫਤਰ ਨੂੰ ਭੇਜੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।
  • ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੋਂ 30 ਮਿੰਟ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਕੇਂਦਰ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਦਾਖਲਾ ਕਾਰਡ ਨੂੰ ਲੈਮੀਨੇਟ ਨਾ ਕਰੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਮੀਦਵਾਰ ਅਤੇ ਨਿਗਰਾਨ ਲਈ ਦਾਖਲਾ ਕਾਰਡ 'ਤੇ ਦਰਜ ਮਿਤੀ ਅਨੁਸਾਰ ਦਾਖਲਾ ਕਾਰਡ 'ਤੇ ਦਸਤਖਤ ਕਰਨਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ।
  • ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਸਕੂਲ ਆਈਡੀ ਕਾਰਡ/ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ, ਆਦਿ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਸਕੂਲ ਵਰਦੀ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
  • ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਵਸਤੂਆਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸਮਾਰਟਵਾਚ, ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ, ਕੈਲਕੂਲੇਟਰ ਆਦਿ ਨਹੀਂ ਲਿਆਉਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦੀ ਮਨਾਹੀ ਹੈ।
  • ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨਿਗਰਾਨ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਉੱਤਰ ਪੱਤਰੀ ਵਿੱਚ ਪੰਨਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਉੱਤਰ ਪੱਤਰੀ ਦਾ ਕੋਈ ਪੰਨਾ ਫਟਿਆ ਜਾਂ ਗੁੰਮ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਨਿਗਰਾਨ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕਰੋ ਅਤੇ ਇੱਕ ਬਦਲਵੀਂ ਉੱਤਰ ਪੱਤਰੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੋ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ, ਉਮੀਦਵਾਰ ਨੂੰ UMC-ਰਹਿਤ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।

