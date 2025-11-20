ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਲਈ ਵੱਡੀ ਖ਼ਬਰ! ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਪਾਲਿਸੀ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਬਦਲਾਅ

ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਾਡਲ ਆਨਲਾਈਨ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਪਾਲਿਸੀ-2025 ਵਿੱਚ ਇਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸੋਧ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਦੰਪਤੀ ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੰਜ ਮੈਰਿਟ ਅੰਕ ਦੇਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਅਧਿਸੂਚਨਾ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਅਨੁਰਾਗ ਰਸਤੋਗੀ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਾਡਲ ਆਨਲਾਈਨ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਪਾਲਿਸੀ-2025 ਵਿੱਚ ਇਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸੋਧ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਦੰਪਤੀ ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੰਜ ਮੈਰਿਟ ਅੰਕ ਦੇਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਅਧਿਸੂਚਨਾ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਅਨੁਰਾਗ ਰਸਤੋਗੀ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਸੰਸ਼ੋਧਿਤ ਪਾਲਿਸੀ ਮੁਤਾਬਕ, ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਦਾ ਜੀਵਨ ਸਾਥੀ ਹਰਿਆਣਾ, ਦਿੱਲੀ ਜਾਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ, ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਗਠਨ, ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਜਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਿਯਮਿਤ ਕਰਮਚਾਰੀ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਦੰਪਤੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਹੇਠ ਉਸ ਕਰਮਚਾਰੀ ਨੂੰ ਪੰਜ ਤੱਕ ਮੈਰਿਟ ਅੰਕ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ।
ਨਵੀਂ ਪਾਲਿਸੀ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ, ਜੇ ਦੋਵੇਂ ਜੀਵਨ ਸਾਥੀ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਹਨ, ਤਾਂ ਦੰਪਤੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਹੇਠ ਇਹ ਅੰਕ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਹੀ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ।