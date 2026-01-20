12 ਭੈਣਾਂ ਦਾ ਇਕਲੌਤਾ ਭਰਾ... 24 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮੁੱਡੇ ਦਾ ਹੋਇਆ ਜਨਮ

Haryana Jind Baby Birth News: ਜੀਂਦ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਗਰਭਵਤੀ ਔਰਤ ਨੇ ਆਪਣੀ 11ਵੀਂ ਜਣੇਪੇ ਦੌਰਾਨ ਇੱਕ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੱਤਾ। ਜਦੋਂ ਉਚਾਨਾ ਕਲਾਂ ਦੇ ਵਸਨੀਕ ਸੁਰੇਂਦਰ ਦੀ ਪਤਨੀ ਰਿਤੂ ਹਸਪਤਾਲ ਪਹੁੰਚੀ, ਤਾਂ ਪੂਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਉਮੀਦ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਵਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਪੁੱਤਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਰਿਤੂ ਨੇ ਨੌਂ ਧੀਆਂ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਅਤੇ ਇੱਕ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਸੀ।
Trending Photos
ਜੀਂਦ: ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਜੀਂਦ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਉਚਾਨਾ ਸਿਵਲ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਗਰਭਵਤੀ ਔਰਤ ਨੇ ਆਪਣੀ 11ਵੀਂ ਜਣੇਪੇ ਦੌਰਾਨ ਇੱਕ ਬੇਟੇ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੱਤਾ। ਜਦੋਂ ਉਚਾਨਾ ਕਲਾਂ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਸੁਰੇਂਦਰ ਦੀ ਪਤਨੀ ਰਿਤੂ ਹਸਪਤਾਲ ਪਹੁੰਚੀ, ਤਾਂ ਪੂਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਉਮੀਦ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਵਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਬੇਟਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਰਿਤੂ ਪਹਿਲਾਂ ਨੌਂ ਧੀਆਂ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦੇ ਚੁੱਕੀ ਸੀ, ਅਤੇ ਇੱਕ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਸੀ।
12 ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਮਿਲਿਆ ਇਕਲੌਤਾ ਭਰਾ
ਰੀਤੂ ਨੂੰ ਜਣੇਪੇ ਦੀ ਪੀੜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ਾਮ 4 ਵਜੇ ਦੇ ਕਰੀਬ ਸਿਵਲ ਹਸਪਤਾਲ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ, ਜਿੱਥੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਅਤੇ ਨਰਸਿੰਗ ਸਟਾਫ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਹੇਠ ਉਸਦੀ ਆਮ ਜਣੇਪਾ ਹੋਈ। ਜਣੇਪੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਾਂ ਅਤੇ ਬੱਚਾ ਦੋਵੇਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੰਦਰੁਸਤ ਦੱਸੇ ਗਏ ਹਨ। ਨਵਜੰਮੇ ਬੱਚੇ ਦਾ ਭਾਰ ਲਗਭਗ 4 ਕਿਲੋ 400 ਗ੍ਰਾਮ ਸੀ। ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਨੌਂ ਭੈਣਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਭਰਾ ਦੇ ਜਨਮ ਨੇ ਪੂਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚ ਖੁਸ਼ੀ ਲਿਆਂਦੀ ਹੈ। ਪਿਤਾ ਸੁਰੇਂਦਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਰਿਵਾਰ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਇੱਛਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਅਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇੱਛਾ ਪੂਰੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀਆਂ 12 ਭੈਣਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਭਰਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਹਰ ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਹੈ। ਸੁਰੇਂਦਰ ਦੇ ਭਰਾ ਦੀ ਵੀ 3 ਧੀਆਂ ਹਨ।
ਬੱਚੇ ਦਾ ਨਾਮ ਰੱਖਿਆ ਦਿਲਖੁਸ਼
ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਦੇ ਜਨਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਉਸਦਾ ਨਾਮ ਦਿਲਖੁਸ਼ ਰੱਖਿਆ। ਜਦੋਂ ਕਾਰਨ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸਦੇ ਪਿੱਛੇ ਭਾਵਨਾਤਮਕ ਕਾਰਨ ਦੱਸਿਆ। ਮੁੰਡੇ ਦੀ ਮਾਸੀ, ਵੀਨਾ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਸਾਰੀ ਖੁਸ਼ੀ ਮਿਲ ਗਈ ਹੈ। ਨੌਂ ਭੈਣਾਂ ਅਤੇ ਤਿੰਨ ਚਾਚਿਆਂ ਦੀਆਂ ਧੀਆਂ, ਕੁੱਲ 12 ਭੈਣਾਂ, ਨੂੰ ਹੁਣ ਇੱਕ ਭਰਾ ਮਿਲ ਗਿਆ ਹੈ। ਭਗਵਾਨ ਰਾਮ ਨੇ ਸਾਡੇ ਦਿਲਾਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਬੱਚੇ ਦਾ ਨਾਮ ਦਿਲਖੁਸ਼ ਰੱਖਿਆ ਹੈ।" ਘਰ ਵਿੱਚ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਲਗਾਤਾਰ ਆ ਰਹੇ ਹਨ, ਹਰ ਕੋਈ ਮਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾਈ ਦੇਣ ਅਤੇ ਨਵਜੰਮੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਲਈ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ।
23 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਪੁੱਤਰ ਦਾ ਜਨਮ
ਮਾਂ ਰਿਤੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਆਹ ਦੇ 23 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਪੁੱਤਰ ਦਾ ਜਨਮ ਸ਼ਬਦਾਂ ਤੋਂ ਪਰੇ ਹੈ। ਪਰਿਵਾਰ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇਸਨੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰ ਲਈ ਇੱਕ ਖਾਸ ਦਿਨ ਦੱਸਿਆ। ਉਚਾਨਾ ਸਿਵਲ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਸਟਾਫ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਖਾਸ ਸਾਵਧਾਨੀਆਂ ਵਰਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ ਕਿਉਂਕਿ ਰਿਤੂ 38 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਈ ਜਣੇਪੇ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਜਣੇਪਾ ਆਮ ਸੀ ਅਤੇ ਕੋਈ ਪੇਚੀਦਗੀਆਂ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਹਸਪਤਾਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਇਸਨੂੰ ਸੰਸਥਾ ਲਈ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦੱਸਿਆ ਹੈ।
ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ
ਜਨਵਰੀ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ, ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਜੀਂਦ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਮਾਮਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਸੀ, ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਔਰਤ ਨੇ ਇੱਕ ਨਿੱਜੀ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ 10 ਧੀਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੇ 11ਵੇਂ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਪੂਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਲਹਿਰ ਦੌੜ ਗਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 19 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਪੁੱਤਰ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਸੀਨੀਅਰ ਡਾਕਟਰ ਬੀ.ਐਲ. ਬੈਰਵਾ ਨੇ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਆਪਣੇ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਅਕਾਊਂਟ 'ਤੇ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਕੈਪਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ, "10 ਕੁੜੀਆਂ ਹਨ, 11ਵਾਂ ਬੱਚਾ ਇੱਕ ਮੁੰਡਾ ਹੈ। ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਨਾਮ ਵੀ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਹਨ।"