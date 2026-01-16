ਹਰਿਆਣਾ ਪੁਲਿਸ ਦੀ 'Digital Strike', ਮਾਫੀਆ ਕਲਚਰ ਅਤੇ ਹਥਿਆਰਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ 67 ਗਾਣੇ ਹਟਾਏ ਗਏ

67 songs banned Haryana: ਡੀਜੀਪੀ ਨੇ ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਸਮੱਗਰੀ ਸਿਰਜਣਹਾਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸਮਾਜਿਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਨੀਤੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ: ਭੜਕਾਊ ਸਮੱਗਰੀ ਨੂੰ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਮੁਹਿੰਮ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੈ, ਅਤੇ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਵੀ ਸਖ਼ਤ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਜਾਣਗੇ।
Trending Photos
Haryana songs ban: ਹਰਿਆਣਾ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਸੰਗਠਿਤ ਅਪਰਾਧ ਅਤੇ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਗਾਇਕਾਂ ਅਤੇ ਸਮੱਗਰੀ ਸਿਰਜਣਹਾਰਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸਖ਼ਤ ਰੁਖ਼ ਅਪਣਾਇਆ ਹੈ। ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮੁਹਿੰਮ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ, ਯੂਟਿਊਬ, ਸਪੌਟੀਫਾਈ ਅਤੇ ਐਮਾਜ਼ਾਨ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਵਰਗੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਡਿਜੀਟਲ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਤੋਂ ਅਜਿਹੇ 67 ਗੀਤਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਹਰਿਆਣਾ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੂਰੀ ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਸਪੈਸ਼ਲ ਟਾਸਕ ਫੋਰਸ (ਐਸਟੀਐਫ) ਅਤੇ ਸਾਈਬਰ ਯੂਨਿਟ ਨੇ ਅਜਿਹੇ ਗੀਤਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜੋ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਦੀ "ਗਲੈਮਰ ਜੀਵਨ ਸ਼ੈਲੀ" ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਖੁਲਾਸਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਇਹ ਗੀਤ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਪਰਾਧ ਵੱਲ ਲੁਭਾ ਰਹੇ ਸਨ।
ਡੀਜੀਪੀ ਅਜੈ ਸਿੰਘਲ ਦਾ ਇੱਕ ਸਖ਼ਤ ਸੰਦੇਸ਼
ਹਰਿਆਣਾ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ (ਡੀਜੀਪੀ) ਅਜੈ ਸਿੰਘਲ ਨੇ ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਸਮਾਜ ਦੇ ਹਿੱਤ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਦੱਸਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ: "ਇਹ ਗੀਤ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਨੂੰ 'ਰੋਲ ਮਾਡਲ' ਵਜੋਂ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਲਗਜ਼ਰੀ ਅਤੇ ਗਲੈਮਰ ਦੀ ਗਲਤ ਤਸਵੀਰ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਅਪਰਾਧਿਕ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਅਸਲੀਅਤ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਲਟ ਅਤੇ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਟੀਚਾ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਅਪਰਾਧ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅਪਰਾਧ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਵੀ ਰੋਕਣਾ ਹੈ।"
ਸਮਾਜਿਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲਈ ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ
ਡੀਜੀਪੀ ਨੇ ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਸਮੱਗਰੀ ਸਿਰਜਣਹਾਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸਮਾਜਿਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਨੀਤੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ: ਭੜਕਾਊ ਸਮੱਗਰੀ ਨੂੰ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਮੁਹਿੰਮ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੈ, ਅਤੇ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਵੀ ਸਖ਼ਤ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਜਾਣਗੇ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ 'ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ
ਪੁਲਿਸ ਰਿਪੋਰਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਇਤਰਾਜ਼ਯੋਗ ਸਮੱਗਰੀ ਨੂੰ ਯੂਟਿਊਬ, ਸਪੌਟੀਫਾਈ, ਐਮਾਜ਼ਾਨ ਮਿਊਜ਼ਿਕ, ਗਾਨਾ ਅਤੇ ਜੀਓਸਾਵਨ ਵਰਗੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਤੋਂ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜਾਂ ਬਲੌਕ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਹਰਿਆਣਾ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਸਖ਼ਤ ਉਪਾਅ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਊਰਜਾ ਨੂੰ ਅਪਰਾਧ ਦੀ ਬਜਾਏ ਰਾਸ਼ਟਰ ਨਿਰਮਾਣ ਅਤੇ ਚੰਗੇ ਕੰਮਾਂ ਵੱਲ ਲਿਜਾਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਨਗੇ।