Advertisement
Article Detail0/zeephh/zeephh3076153
Zee Punjab Haryana Himachal PradeshNational PHH

ਹਰਿਆਣਾ ਪੁਲਿਸ ਦੀ 'Digital Strike', ਮਾਫੀਆ ਕਲਚਰ ਅਤੇ ਹਥਿਆਰਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ 67 ਗਾਣੇ ਹਟਾਏ ਗਏ

67 songs banned Haryana: ਡੀਜੀਪੀ ਨੇ ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਸਮੱਗਰੀ ਸਿਰਜਣਹਾਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸਮਾਜਿਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਨੀਤੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ: ਭੜਕਾਊ ਸਮੱਗਰੀ ਨੂੰ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਮੁਹਿੰਮ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੈ, ਅਤੇ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਵੀ ਸਖ਼ਤ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਜਾਣਗੇ।

Written By  Manpreet Singh|Last Updated: Jan 16, 2026, 09:58 AM IST

Trending Photos

ਹਰਿਆਣਾ ਪੁਲਿਸ ਦੀ 'Digital Strike', ਮਾਫੀਆ ਕਲਚਰ ਅਤੇ ਹਥਿਆਰਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ 67 ਗਾਣੇ ਹਟਾਏ ਗਏ

Haryana songs ban: ਹਰਿਆਣਾ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਸੰਗਠਿਤ ਅਪਰਾਧ ਅਤੇ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਗਾਇਕਾਂ ਅਤੇ ਸਮੱਗਰੀ ਸਿਰਜਣਹਾਰਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸਖ਼ਤ ਰੁਖ਼ ਅਪਣਾਇਆ ਹੈ। ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮੁਹਿੰਮ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ, ਯੂਟਿਊਬ, ਸਪੌਟੀਫਾਈ ਅਤੇ ਐਮਾਜ਼ਾਨ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਵਰਗੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਡਿਜੀਟਲ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਤੋਂ ਅਜਿਹੇ 67 ਗੀਤਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਹਰਿਆਣਾ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੂਰੀ ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਸਪੈਸ਼ਲ ਟਾਸਕ ਫੋਰਸ (ਐਸਟੀਐਫ) ਅਤੇ ਸਾਈਬਰ ਯੂਨਿਟ ਨੇ ਅਜਿਹੇ ਗੀਤਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜੋ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਦੀ "ਗਲੈਮਰ ਜੀਵਨ ਸ਼ੈਲੀ" ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਖੁਲਾਸਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਇਹ ਗੀਤ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਪਰਾਧ ਵੱਲ ਲੁਭਾ ਰਹੇ ਸਨ।

ਡੀਜੀਪੀ ਅਜੈ ਸਿੰਘਲ ਦਾ ਇੱਕ ਸਖ਼ਤ ਸੰਦੇਸ਼

ਹਰਿਆਣਾ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ (ਡੀਜੀਪੀ) ਅਜੈ ਸਿੰਘਲ ਨੇ ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਸਮਾਜ ਦੇ ਹਿੱਤ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਦੱਸਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ: "ਇਹ ਗੀਤ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਨੂੰ 'ਰੋਲ ਮਾਡਲ' ਵਜੋਂ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਲਗਜ਼ਰੀ ਅਤੇ ਗਲੈਮਰ ਦੀ ਗਲਤ ਤਸਵੀਰ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਅਪਰਾਧਿਕ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਅਸਲੀਅਤ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਲਟ ਅਤੇ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਟੀਚਾ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਅਪਰਾਧ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅਪਰਾਧ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਵੀ ਰੋਕਣਾ ਹੈ।"

Add Zee News as a Preferred Source

ਸਮਾਜਿਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲਈ ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ

ਡੀਜੀਪੀ ਨੇ ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਸਮੱਗਰੀ ਸਿਰਜਣਹਾਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸਮਾਜਿਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਨੀਤੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ: ਭੜਕਾਊ ਸਮੱਗਰੀ ਨੂੰ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਮੁਹਿੰਮ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੈ, ਅਤੇ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਵੀ ਸਖ਼ਤ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਜਾਣਗੇ।

ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ 'ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ

ਪੁਲਿਸ ਰਿਪੋਰਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਇਤਰਾਜ਼ਯੋਗ ਸਮੱਗਰੀ ਨੂੰ ਯੂਟਿਊਬ, ਸਪੌਟੀਫਾਈ, ਐਮਾਜ਼ਾਨ ਮਿਊਜ਼ਿਕ, ਗਾਨਾ ਅਤੇ ਜੀਓਸਾਵਨ ਵਰਗੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਤੋਂ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜਾਂ ਬਲੌਕ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਹਰਿਆਣਾ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਸਖ਼ਤ ਉਪਾਅ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਊਰਜਾ ਨੂੰ ਅਪਰਾਧ ਦੀ ਬਜਾਏ ਰਾਸ਼ਟਰ ਨਿਰਮਾਣ ਅਤੇ ਚੰਗੇ ਕੰਮਾਂ ਵੱਲ ਲਿਜਾਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਨਗੇ।

TAGS

Haryana songs ban67 songs banned Haryanapunjabi news

Trending news

Haryana songs ban
ਪੁਲਿਸ ਦੀ 'Digital Strike', ਮਾਫੀਆ ਕਲਚਰ ਤੇ ਹਥਿਆਰਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ 67 ਗਾਣੇ ਹਟਾਏ
Hoshiarpur Murder
ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਵਿੱਚ AAP ਆਗੂ ਦਾ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰ ਕੇ ਕਤਲ; ਇੱਕ ਜ਼ਖ਼ਮੀ
Honey Singh apology
ਵਿਵਾਦਿਤ ਬਿਆਨ ਮਗਰੋਂ ਹਨੀ ਸਿੰਘ ਨੇ ਮੰਗੀ ਜਨਤਕ ਮੁਆਫ਼ੀ; ਬੋਲੇ- ਮੇਰਾ ਮਕਸਦ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਸੀ,ਪਰ...
Punjab
ਪੰਜਾਬ–ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਕੜਾਕੇ ਦੀ ਠੰਢ; ਸੰਘਣੀ ਧੁੰਦ ਨਾਲ ਜੀਵਨ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ
ajj da hukamnama
Ajj da Hukamnama Sri Darbar Sahib: ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਸ੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ 16 ਜਨਵਰੀ 2026
About Draupadi Murmu
ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦ੍ਰੌਪਦੀ ਮੁਰਮੂ ਦੇ ਸਨਮਾਨ ਵਿੱਚ ਰਾਤਰੀ ਭੋਜ
‪ cbse.nic.in
CBSE ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਵੱਡੀ ਖ਼ਬਰ! ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾਣ ਦਾ ਮਿਲੇਗਾ ਮੌਕਾ...
Dr. Baljit Kaur
ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਲਈ 31.78 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਜਾਰੀ-ਡਾ.ਬਲਜੀਤ ਕੌਰ
Atishi
ਆਤਿਸ਼ੀ ਤੋਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਧਿਕਾਰ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਮੰਗਿਆ ਜਵਾਬ
ED Raid Congress leader
ਸੀਨੀਅਰ ਕਾਂਗਰਸੀ ਨੇਤਾ ਤੇ ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਘਰ ਈਡੀ ਦੀ ਛਾਪੇਮਾਰੀ; ਅਰਧ ਸੈਨਿਕ ਬਲ ਤਾਇਨਾਤ