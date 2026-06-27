ਹੇਮਕੁੰਡ ਸਾਹਿਬ ਜਾ ਰਹੇ ਸਿੱਖ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਦਾ ਕਰਨਪ੍ਰਯਾਗ 'ਚ ਨਿੱਘਾ ਸਵਾਗਤ

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Karnaprayag News: ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਤੋਂ 2 ਜੂਨ ਨੂੰ ਹੇਮਕੁੰਡ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰ ਯਾਤਰਾ ਲਈ ਰਵਾਨਾ ਹੋਇਆ ਸਿੱਖ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਦਾ ਪੈਦਲ ਜਥਾ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਕਰਨਪ੍ਰਯਾਗ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ। ਕਰੀਬ 90 ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਦਾ ਇਹ ਜਥਾ 2 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਸ੍ਰੀ ਹੇਮਕੁੰਡ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਨਤਮਸਤਕ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਜਥੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚੇ, ਬਜ਼ੁਰਗ ਅਤੇ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਕਰਨਪ੍ਰਯਾਗ ਵਿੱਚ ਵਾਪਰੀ ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਥੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਡਰ ਜ਼ਰੂਰ ਸੀ, ਪਰ ਕਰਨਪ੍ਰਯਾਗ ਪਹੁੰਚਣ ਉਪਰੰਤ ਸਥਾਨਕ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਪਿਆਰ, ਸਤਿਕਾਰ ਅਤੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਦੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ।
ਸਥਾਨਕ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨੇ ਵਧਾਇਆ ਭਰੋਸਾ
ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਰਨਪ੍ਰਯਾਗ ਦੀ ਘਟਨਾ ਬਾਰੇ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਨ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਡਰ ਸੀ, ਪਰ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਸਥਾਨਕ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣਾਪਣ ਅਤੇ ਸੇਵਾ ਭਾਵਨਾ ਦਿਖਾਈ, ਉਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਅਭੁੱਲ ਤਜਰਬਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਮਾਹੌਲ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼ਾਂਤ ਅਤੇ ਸਧਾਰਨ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਰੁਕਾਵਟ ਦੇ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ।
ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਥਾਨਕ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮਿਲੇ ਸਨਮਾਨ ਅਤੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਨ ਦਾ ਹਰ ਡਰ ਦੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਭਾਈਚਾਰੇ ਅਤੇ ਸੇਵਾ ਦੀ ਮਿਸਾਲ ਬਣੀ ਯਾਤਰਾ
ਹੇਮਕੁੰਡ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਇਹ ਯਾਤਰਾ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਆਸਥਾ, ਸੇਵਾ ਅਤੇ ਆਪਸੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਰਨਪ੍ਰਯਾਗ ਦੇ ਸਥਾਨਕ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨੇ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਸਮਾਜਿਕ ਸਾਂਝ ਅਤੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀ ਵੀ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਮਿਸਾਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ।