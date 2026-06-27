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ਹੇਮਕੁੰਡ ਸਾਹਿਬ ਜਾ ਰਹੇ ਸਿੱਖ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਦਾ ਕਰਨਪ੍ਰਯਾਗ 'ਚ ਨਿੱਘਾ ਸਵਾਗਤ

Karnaprayag News: ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਰਨਪ੍ਰਯਾਗ ਦੀ ਘਟਨਾ ਬਾਰੇ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਨ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਡਰ ਸੀ, ਪਰ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਸਥਾਨਕ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣਾਪਣ ਅਤੇ ਸੇਵਾ ਭਾਵਨਾ ਦਿਖਾਈ, ਉਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਅਭੁੱਲ ਤਜਰਬਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਮਾਹੌਲ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼ਾਂਤ ਅਤੇ ਸਧਾਰਨ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਰੁਕਾਵਟ ਦੇ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ।

Written ByManpreet Singh
Published: Jun 27, 2026, 10:56 AM IST|Updated: Jun 27, 2026, 10:56 AM IST
ਹੇਮਕੁੰਡ ਸਾਹਿਬ ਜਾ ਰਹੇ ਸਿੱਖ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਦਾ ਕਰਨਪ੍ਰਯਾਗ 'ਚ ਨਿੱਘਾ ਸਵਾਗਤ
Source: ज़ी न्यूज़ डेस्क

About the Author

Manpreet Singh

Manpreet Singh

Manpreet Singh has been working in the news industry for a long time now. He has an overall experience of over 9 years in the news industry. He is currently working as Senior Sub Editor in Zee Punjab Haryana Himachal (Zee PHH).

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