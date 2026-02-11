ਵੰਦੇ ਮਾਤਰਮ ‘ਤੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਨਵੇਂ ਨਿਰਦੇਸ਼, ਖਾਸ ਸਮਾਗਮਾਂ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਬਜੇਗਾ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਗੀਤ

Vande Mataram New Guidelines: ਵੰਦੇ ਮਾਤਰਮ ਦੇ ਛੇ ਅੰਤਰੇ ਗਾਏ ਜਾਂ ਬਜਾਏ ਜਾਣਗੇ, ਜਿਸ ਦੀ ਕੁੱਲ ਮਿਆਦ 3 ਮਿੰਟ 10 ਸੈਕੰਡ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਨਿਯਮ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਮਾਰੋਹਾਂ ਲਈ ਲਾਗੂ ਹੋਣਗੇ ਜਿੱਥੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।
Vande Mataram New Guidelines: ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਮਾਗਮਾਂ ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਗੀਤ ਅਤੇ ਵੰਦੇ ਮਾਤਰਮ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਨਵੇਂ ਅਤੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਨਿਯਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ, ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ 28 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ 10 ਪੰਨਿਆਂ ਦਾ ਇੱਕ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਵੰਦੇ ਮਾਤਰਮ ਦੇ ਛੇ-ਅੰਤਰੇ ਵਾਲੇ ਸੰਸਕਰਣ ਨੂੰ ਕਈ ਅਧਿਕਾਰਤ ਮੌਕਿਆਂ 'ਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਗੀਤ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਜਾਇਆ ਜਾਂ ਗਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਸੰਸਕਰਣ ਦੀ ਮਿਆਦ 3 ਮਿੰਟ ਅਤੇ 10 ਸਕਿੰਟ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਅਨੁਸਾਰ, ਵੰਦੇ ਮਾਤਰਮ ਦਾ ਛੇ-ਅੰਤਰੇ ਵਾਲਾ ਸੰਸਕਰਣ ਤਿਰੰਗਾ ਲਹਿਰਾਉਣ, ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇ ਆਉਣ ਅਤੇ ਜਾਣ ਦੌਰਾਨ, ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ, ਅਤੇ ਰਾਜਪਾਲ ਜਾਂ ਉਪ ਰਾਜਪਾਲ ਦੇ ਆਉਣ ਅਤੇ ਭਾਸ਼ਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਵਜਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਸਮਾਗਮ ਵਿੱਚ ਵੰਦੇ ਮਾਤਰਮ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਗੀਤ 'ਜਨ ਗਣ ਮਨ' ਦੋਵੇਂ ਵਜਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।
ਪਹਿਲੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦੇ ਸਮਾਗਮ
ਪਹਿਲੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿੱਚ ਉਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ ਜਿੱਥੇ ਸਿਰਫ਼ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਗੀਤ ਵਜਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਸਿਵਲ ਸਨਮਾਨ ਸਮਾਰੋਹ, ਰਸਮੀ ਰਾਜ ਸਮਾਗਮਾਂ ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦਾ ਆਗਮਨ ਅਤੇ ਵਿਦਾਇਗੀ, ਰੇਡੀਓ ਅਤੇ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ 'ਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਦਾ ਸਮਾਂ, ਰਾਜਪਾਲਾਂ ਅਤੇ ਲੈਫਟੀਨੈਂਟ ਗਵਰਨਰਾਂ ਲਈ ਰਸਮੀ ਸਮਾਗਮ, ਅਤੇ ਪਰੇਡਾਂ ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਝੰਡਾ ਲਹਿਰਾਉਣਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।
ਦੂਜੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦੇ ਸਮਾਗਮ
ਦੂਜੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿੱਚ ਉਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ ਜਿੱਥੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਗੀਤ ਇੱਕ ਸੁਰ ਵਿੱਚ ਵਜਾਇਆ ਅਤੇ ਗਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਝੰਡਾ ਲਹਿਰਾਉਣ ਦੀਆਂ ਰਸਮਾਂ ਅਤੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਮੌਕਿਆਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਹੋਰ ਰਸਮੀ ਸਮਾਰੋਹ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਸਮਾਗਮਾਂ ਲਈ ਕਾਫ਼ੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਗਾਇਕਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬੈਂਡ ਨਾਲ ਇੱਕ ਸੁਰ ਵਿੱਚ ਗਾਉਣ ਲਈ ਸਿਖਲਾਈ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਜੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਗੀਤ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਤ ਬੋਲ ਵੀ ਭਾਗੀਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੰਡੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਹਰ ਕੋਈ ਇੱਕ ਸੁਰ ਵਿੱਚ ਗਾ ਸਕੇ।
ਤੀਜੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦੇ ਸਮਾਗਮ
ਤੀਜੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿੱਚ ਉਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ ਜਿੱਥੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਗੀਤ ਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਸਕੂਲ ਦੇ ਸਮਾਗਮ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਆਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੇ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਦਿਨ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਗੀਤ ਦੇ ਸਮੂਹਿਕ ਗਾਇਨ ਨਾਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸਕੂਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਗੀਤ, ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਗੀਤ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਝੰਡੇ ਪ੍ਰਤੀ ਸਤਿਕਾਰ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਢੁਕਵੇਂ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।