ਇਹ Heavy ਕ੍ਰੈਸ਼ ਸੀ... ਮਹਾਰਸ਼ਟਰ ਦੇ ਡਿਪਟੀ CM ਦਾ ਵਿਮਾਨ ਕਿਵੇਂ ਹੋਇਆ Crash? ਵੱਡੀ ਅੱਪਡੇਟ ਆਈ ਸਾਹਮਣੇ

Ajit Pawar Plane Crash Death: ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਜੀਤ ਪਵਾਰ ਦਾ ਦੇਹਾਂਤ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਹ 66 ਸਾਲ ਦੇ ਸਨ। ਬੁੱਧਵਾਰ ਸਵੇਰੇ 8:45 ਵਜੇ ਬਾਰਾਮਤੀ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਿਮਾਨ ਹਾਦਸਾਗ੍ਰਸਤ ਹੋ ਗਿਆ। 

 

Written By  Drishti Gupta|Last Updated: Jan 28, 2026, 10:46 AM IST

ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਜੀਤ ਪਵਾਰ ਦਾ ਬਾਰਾਮਤੀ ਵਿਮਾਨ ਹਾਦਸੇ ਵਿੱਚ ਦੇਹਾਂਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹ ਅੱਜ ਸਵੇਰੇ 8:45 ਵਜੇ ਮੁੰਬਈ ਤੋਂ ਬਾਰਾਮਤੀ ਜਾ ਰਹੇ ਸਨ ਜਦੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਿਮਾਨ ਹਾਦਸਾਗ੍ਰਸਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਪੰਜ ਲੋਕ ਸਵਾਰ ਸਨ। ਇਹ ਹਾਦਸਾ ਬਾਰਾਮਤੀ ਵਿੱਚ ਲੈਂਡਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਹੋਇਆ। 

ਘਟਨਾ ਦੀ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ ਸਾਫ਼ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਵਿਮਾਨ ਦੇ ਅਗਲੇ ਹਿੱਸੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਚਿਆ। ਵਿਮਾਨ ਦੇ ਅਵਸ਼ੇਸ਼ ਸੜਦੇ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੇ ਸਨ। ਸਵੇਰੇ 9:45 ਵਜੇ, ਖ਼ਬਰ ਆਈ ਕਿ ਬਾਰਾਮਤੀ ਜਹਾਜ਼ ਹਾਦਸੇ ਵਿੱਚ ਛੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਹੁਣ, ਲੋਕ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜਹਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਕੌਣ ਸੀ, ਪਵਾਰ ਕਿੱਥੇ ਯਾਤਰਾ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ, ਅਤੇ ਇਲਾਕਾ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਇੱਕ-ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਇਹ ਵੇਰਵੇ ਸਾਂਝੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ।

1. ਅਜੀਤ ਪਵਾਰ ਨਾਲ ਵਿਮਾਨ ਵਿੱਚ ਕੌਣ ਸੀ?

ਪਵਾਰ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਨੇ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਅਜੀਤ ਪਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਾਡੀਗਾਰਡ ਵੀ ਸਨ। ਵਿਮਾਨ ਵਿੱਚ ਦੋ ਚਾਲਕ ਦਲ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਵੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਵਿਮਾਨ ਵਿੱਚ ਸਵਾਰ ਸਨ:

ਅਜੀਤ ਪਵਾਰ, ਡਿਪਟੀ ਸੀਐਮ (ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ), 1 ਪੀਐਸਓ, 1 ਸਹਾਇਕ, 2 ਚਾਲਕ ਦਲ ਦੇ ਮੈਂਬਰ (PIC + FO)

2. ਪੁਣੇ ਦੇ ਕੁਲੈਕਟਰ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ?

ਪੁਣੇ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਾਦਸਾ ਭਿਆਨਕ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸਨੂੰ ਇੱਕ ਭਾਰੀ ਹਾਦਸਾ ਦੱਸਿਆ।

3. ਅਜੀਤ ਪਵਾਰ ਕਿੱਥੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸਨ?

ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦੱਸਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਚਾਰਟਰਡ ਉਡਾਣ ਸੀ ਜੋ ਅਜੀਤ ਪਵਾਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਪੁਣੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪੁਣੇ ਵਿੱਚ ਚਾਰ ਰੈਲੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਾ ਤੈਅ ਸੀ।

4. ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਖੇਤਰ ਸੀ ਜਿੱਥੇ ਅਜੀਤ ਪਵਾਰ ਦਾ ਵਿਮਾਨ ਹਾਦਸਾਗ੍ਰਸਤ ਹੋਇਆ?

ਜ਼ੀ ਦੇ ਇੱਕ ਪੱਤਰਕਾਰ ਨੇ ਰਿਪੋਰਟ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਬਾਰਾਮਤੀ ਵਿੱਚ ਉਤਰਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿਮਾਨ ਹਾਦਸਾਗ੍ਰਸਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹ ਇੱਕ ਦੂਰ-ਦੁਰਾਡੇ ਦਾ ਇਲਾਕਾ ਹੈ। ਬਾਰਾਮਤੀ ਇੱਕ ਉਦਯੋਗਿਕ ਖੇਤਰ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹਵਾਈ ਪੱਟੀ ਹੈ। ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਕਸਰ ਉੱਥੇ ਯਾਤਰਾ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਅੱਜ ਲੈਡਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਕੀ ਗਲਤ ਹੋਇਆ, ਇਹ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ। ਡੀਜੀਸੀਏ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਘਟਨਾ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰੇਗਾ। ਡੀਜੀਸੀਏ ਦੇ ਇੱਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ZEE PHH ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ, "ਅਸੀਂ ਇਸ ਪੂਰੀ ਘਟਨਾ ਵਿੱਚ ਕੀ ਗਲਤ ਹੋਇਆ, ਇਸਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਜਾਂਚ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਜਹਾਜ਼ ਕਿਵੇਂ ਹਾਦਸਾਗ੍ਰਸਤ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਇਹ ਕਿਸਦੀ ਗਲਤੀ ਸੀ।"

