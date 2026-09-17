/ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ CM ਤੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ PM ਬਣਨ ਤੱਕ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨਾ ਪਿਆ ਫ਼ਰਕ ? ਜਾਣੋ ਪੂਰਾ ਹਿਸਾਬ

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PM Narendra Modi Salary News: ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਲਗਭਗ 13 ਸਾਲ ਤੱਕ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵਜੋਂ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾਈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਈ 2014 ਵਿੱਚ ਉਹ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬਣੇ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਵਜੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਨੂੰ ਵੀ 12 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮਾਂ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਦੇ ਨਾਲ ਤਨਖਾਹ ਅਤੇ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵੱਡਾ ਫਰਕ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਆਓ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵਜੋਂ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਕਿੰਨੀ ਸੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨਾ ਬਦਲਾਅ ਆਇਆ।
ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵਜੋਂ ਕਿੰਨੀ ਤਨਖਾਹ ਸੀ?
ਮੀਡੀਆ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਸਾਲ 2014 ਵਿੱਚ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਮਾਸਿਕ ਤਨਖਾਹ ₹58,521 ਸੀ। ਇਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਤਨਖਾਹ ਲਗਭਗ ₹7,02,260 ਬਣਦੀ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀ ਰਕਮ ਸਿਰਫ਼ ਮੂਲ ਤਨਖਾਹ ਤੱਕ ਸੀਮਿਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਅਹੁਦੇ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਭੱਤੇ, ਸਰਕਾਰੀ ਰਿਹਾਇਸ਼, ਯਾਤਰਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਰਕਾਰੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਵੀ ਮਿਲਦੀਆਂ ਹਨ।
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਵਜੋਂ ਕਿੰਨੀ ਤਨਖਾਹ ਮਿਲਦੀ ਹੈ?
ਉਪਲਬਧ ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਵਜੋਂ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਮਾਸਿਕ ਮੂਲ ਤਨਖਾਹ ₹1,00,000 ਦੱਸੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਭੱਤੇ ਅਤੇ ਅਹੁਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਵੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ।
ਮਾਸਿਕ ਤਨਖਾਹ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨਾ ਅੰਤਰ ਆਇਆ?
ਜੇਕਰ ਸਿਰਫ਼ ਮਾਸਿਕ ਮੂਲ ਤਨਖਾਹ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵਜੋਂ ₹58,521 ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਵਜੋਂ ਇਹ ਰਕਮ ₹1,00,000 ਹੈ।
ਤਨਖਾਹ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ?
ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਨ, ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ₹58,521 ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਸੀ, ਅਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੂਲ ਤਨਖਾਹ ₹100,000 ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ₹41,479 ਦਾ ਕੁੱਲ ਅੰਤਰ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਮਾਸਿਕ ਮੂਲ ਤਨਖਾਹ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ ₹41,5000 ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਵਾਧਾ ਕਿੰਨਾ ਹੈ?
ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਵਾਧੇ ਦੀ ਗਣਨਾ ਕਰਨ ਲਈ, ਨਵੀਂ ਤਨਖਾਹ ਤੋਂ ਪੁਰਾਣੀ ਤਨਖਾਹ ਘਟਾਓ ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ 100 ਨਾਲ ਤਕਸੀਮ ਕਰ ਦਵੋ। ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ, ਤਨਖਾਹ 70.87 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਬਦਲ ਗਈ ਹੈ।