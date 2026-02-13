Advertisement
Article Detail0/zeephh/zeephh3108626
Zee Punjab Haryana Himachal PradeshNational PHH

HSGMC ਬਜਟ 2026 ਮਾਮਲੇ ‘ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ, ਦਾਦੂਵਾਲ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਝੀਂਡਾ ‘ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਦੋਸ਼

HSGMC Budget 2026 controversy: ਦਾਦੂਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੂੰ ਜਨਰਲ ਹਾਊਸ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਮੈਂਬਰਾਂ ‘ਤੇ ਦਬਾਅ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਝੀੰਡਾ “ਹਿਟਲਰ ਸ਼ਾਹੀ ਸੋਚ” ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕਈ ਵੀਡੀਓ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਸਬੂਤ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਝੀੰਡਾ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫ਼ੇ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਕੀਤੀ।

Written By  Manpreet Singh|Last Updated: Feb 13, 2026, 07:42 PM IST

Trending Photos

HSGMC ਬਜਟ 2026 ਮਾਮਲੇ ‘ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ, ਦਾਦੂਵਾਲ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਝੀਂਡਾ ‘ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਦੋਸ਼

HSGMC Budget 2026 controversy: ਹਰਿਆਣਾ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀਦੇ ਬਜਟ 2026 ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੰਚਕੂਲਾ ਵਿੱਚ ਜੂਡੀਸ਼ਲ ਕਮਿਸ਼ਨ ਸਾਹਮਣੇ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਬਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾਦੂਵਾਲ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਏ ਅਤੇ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜਗਦੀਸ਼ ਸਿੰਘ ਝੀਂਡਾ ‘ਤੇ ਕਈ ਗੰਭੀਰ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਏ।

104 ਕਰੋੜ ਦੇ ਬਜਟ ‘ਤੇ ਚੁੱਕੇ ਸਵਾਲ

ਦਾਦੂਵਾਲ ਨੇ 104 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਬਜਟ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 7 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਬਜਟ ਕੋਰਮ ਪੂਰਾ ਨਾ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਦਾਦੂਵਾਲ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ 32 ਵਿੱਚੋਂ 2 ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਕੁਰੁਕਸ਼ੇਤਰ ਦਿਖਾਈ ਗਈ ਜਦਕਿ ਉਹ ਪੰਚਕੂਲਾ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਸਨ।

Add Zee News as a Preferred Source

ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਉਹੀ ਬਜਟ ਹੈ ਜਿਸਨੂੰ 25 ਜੂਨ 2025 ਨੂੰ ਖੁਦ ਝੀਂਡਾ ਵੱਲੋਂ ਖਾਮੀਆਂ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਦਾਦੂਵਾਲ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਪਿਛਲੇ 10 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਹੁਣ ਉਸਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਜਾਮਾ ਪਹਿਨਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।

ਦਸਤਖ਼ਤਾਂ ਅਤੇ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ‘ਤੇ ਸਵਾਲ

ਦਾਦੂਵਾਲ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮੈਂਬਰਾਂ ਤੋਂ ਦਬਾਅ ਹੇਠ ਸਾਈਨ ਕਰਵਾਏ ਗਏ ਅਤੇ ਕੁਝ ਦਸਤਖ਼ਤ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਕਰਵਾਏ ਗਏ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੁਰੁਕਸ਼ੇਤਰ ਸਥਿਤ ਮੁੱਖ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਫੁਟੇਜ ਵੀ ਉਪਲਬਧ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਸਬੂਤਾਂ ਨਾਲ ਛੇੜਛਾੜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਜੂਡੀਸ਼ਲ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪਈ ਤਾਂ ਉਹ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖਟਖਟਾਉਣਗੇ।

ਝੀਂਡਾ ‘ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ

ਦਾਦੂਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੂੰ ਜਨਰਲ ਹਾਊਸ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਮੈਂਬਰਾਂ ‘ਤੇ ਦਬਾਅ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਝੀੰਡਾ “ਹਿਟਲਰ ਸ਼ਾਹੀ ਸੋਚ” ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕਈ ਵੀਡੀਓ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਸਬੂਤ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਝੀੰਡਾ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫ਼ੇ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਕੀਤੀ।

ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 20 ਫ਼ਰਵਰੀ

ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਵਕੀਲ ਗਗਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 20 ਫ਼ਰਵਰੀ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ। ਉਸ ਦਿਨ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਜਵਾਬ ਦਾਖ਼ਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਸਬੂਤਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਫਾਈਨਲ ਬਹਿਸ ਲਈ ਮਾਮਲਾ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਹਲਚਲ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ‘ਤੇ ਸਭ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਰਹੇਗੀ।

TAGS

HSGMC Budget 2026 controversyBaljit Singh Daduwal allegationsJagdish Singh Jhinda news

Trending news

Aam Aadmi Party
ਕਾਂਗਰਸ ਖਿਲਾਫ AAP ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ
Kapurthala news
ਵਿਆਹ ਦੌਰਾਨ ਚੱਲੀ ਗੋਲੀ, ਇਕ ਵਿਅਕਤੀ ਗੰਭੀਰ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਜ਼ਖ਼ਮੀ
Ludhiana News
ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਵੱਲੋਂ ਤਿੰਨ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ 30,000 ਰੁਪਏ ਰਿਸ਼ਵਤ ਲੈਂਦੇ ਰੰਗੇ ਹੱਥੀਂ ਕਾਬੂ
Bilaspur News
UGC नियम अब स्कूलों में भी लागू हों! बिलासपुर से राष्ट्रपति को भेजा गया बड़ा ज्ञापन
Shimla News
डिजिटल हिमाचल के 3 साल: 1100 हेल्पलाइन, AI सिस्टम, 5 करोड़ की मासिक बचत का बड़ा दावा
Captain Amarjeet Singh Kokrikal
ਪੰਜਾਬ ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ, AAP ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਇਆ ਇਹ ਲੀਡਰ
harjot singh bains
ਪੰਜਾਬ ਮਾਰਚ-2026 ਦੀਆਂ ਬੋਰਡ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਲਈ ਐਂਡ-ਟੂ-ਐਂਡ ਡਿਜੀਟਲ ਮੁਲਾਂਕਣ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਲਾਗੂ ਕਰੇਗਾ
Best Homemade Hair Oil
ਮਹਿੰਗੇ ਸ਼ੈਂਪੂ ਛੱਡੋ! ਘਰ ਵਿੱਚ ਬਣਾਓ ਇਹ ਜਾਦੂਈ ਤੇਲ, ਵਾਲਾਂ ਦਾ ਝੜਨਾ ਹੋਵੇਗਾ ਘੱਟ
Bhagwant Mann Govt
ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 180 ETT ਅਧਿਆਪਕ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਮਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ
Jalalabad news
High Court ਦੇ ਹੁਕਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਿੰਡ ਡਾਬਵਾਲਾ ਕਲਾਂ 'ਚ ਸਰਪੰਚੀ ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਮੁੜ ਹੋਈ ਗਿਣਤੀ