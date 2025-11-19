ਸ਼ਰਮਨਾਕ ਕਰਤੂਤ! ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਜੂਏ ਵਿੱਚ ਹਾਰਿਆ ਪਤੀ, 8 ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਸਮੂਹਿਕ ਬਲਾਤਕਾਰ, ਸੋਹਰੇ-ਜੇਠ ਨੇ ਵੀ...

ਪੱਛਮੀ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਬਾਗਪਤ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੀ ਇੱਕ ਮਹਿਲਾ ਨੇ ਦਿਲ ਦਹਿਲਾ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਸਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਸਦਾ ਪਤੀ, ਜੋ ਸ਼ਰਾਬ ਅਤੇ ਜੂਏ ਦਾ ਆਦੀ ਸੀ, ਨੇ ਜੂਏ ਵਿੱਚ ਉਸਨੂੰ ਦਾਅ ’ਤੇ ਲਾ ਦਿੱਤਾ। ਪਤੀ ਦੇ ਹਾਰਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਠ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇੱਕ–ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਉਸ ਨਾਲ ਬਲਾਤਕਾਰ ਕੀਤਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਉਹ ਤਿੰਨ ਨੂੰ ਪਛਾਣਦੀ ਹੈ।
ਇੱਕ ਭਿਆਨਕ ਕਹਾਣੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ ਜੋ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੀਆਂ ਹੱਦਾਂ ਪਾਰ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡੀ ਰੂਹ ਕੰਬ ਜਾਵੇਗੀ। ਦਰਅਸਲ ਪਤੀ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਜੂਏ ਵਿੱਚ ਹਾਰ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਠ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਉਸ ਨਾਲ ਬਲਾਤਕਾਰ ਕੀਤਾ।
ਉਸਦੇ ਜੀਜਾ, ਭਾਬੀ ਅਤੇ ਸਹੁਰੇ ਨੇ ਵੀ ਘਰ ਵਿੱਚ ਉਸ ਨਾਲ ਬਦਸਲੂਕੀ ਕੀਤੀ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਗਰਭਵਤੀ ਹੋ ਗਈ, ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ ਗਰਭਪਾਤ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉਸਨੂੰ ਮਾਰਨ ਲਈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਸਦੇ ਸਰੀਰ 'ਤੇ ਤੇਜ਼ਾਬ ਸੁੱਟਿਆ ਅਤੇ ਫਿਰ ਉਸਨੂੰ ਨਦੀ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਸਭ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਪੀੜਤਾ ਬਚ ਗਈ ਅਤੇ ਘਰ ਵਾਪਸ ਆ ਗਈ। ਇਹ ਕਹਾਣੀ ਪੱਛਮੀ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਬਾਗਪਤ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਦੀ ਇੱਕ ਪੀੜਤਾ ਬਾਰੇ ਹੈ।
ਮਹਿਲਾ ਨੇ ਦਿਲ ਦਹਿਲਾ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਕਹਾਣੀ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ
ਮਹਿਲਾ ਨੇ ਦਿਲ ਦਹਿਲਾ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਕਹਾਣੀ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਨਸਾਫ਼ ਦੀ ਗੁਹਾਰ ਲਗਾਈ ਹੈ। ਪੀੜਤਾ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਉਸਦਾ ਵਿਆਹ 24 ਅਕਤੂਬਰ, 2024 ਨੂੰ ਮੇਰਠ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਖੀਵਾਈ ਪਿੰਡ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਦਾਨਿਸ਼ ਨਾਲ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਜਿਸ ਪਲ ਤੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵਿਆਹ ਕੀਤਾ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਹੀ ਉਸਦਾ ਵਿਆਹੁਤਾ ਜੀਵਨ ਇੱਕ ਤਸੀਹੇ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਗਿਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਸਦਾ ਪਤੀ ਸ਼ਰਾਬ ਅਤੇ ਜੂਏ ਦਾ ਆਦੀ ਸੀ, ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਸ਼ਿਆਂ ਨੇ ਉਸਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨਰਕ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।
8 ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਰੇਪ
ਪੀੜਤਾ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਦਿਨ, ਜੂਏ ਵਿੱਚ ਹਾਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਉਸਦੇ ਪਤੀ ਨੇ ਬੇਰਹਿਮੀ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਹੱਦਾਂ ਪਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਅਤੇ ਉਸਨੂੰ ਦਾਅ 'ਤੇ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ। ਔਰਤ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਸਦੇ ਪਤੀ ਦੇ ਹਾਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਅੱਠ ਆਦਮੀਆਂ ਨੇ ਇੱਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਉਸ ਨਾਲ ਬਲਾਤਕਾਰ ਕੀਤਾ। ਉਸਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਤਿੰਨ ਨੂੰ ਪਛਾਣ ਲਿਆ। ਉਹ ਉਮੇਸ਼ ਗੁਪਤਾ, ਮੋਨੂੰ ਅਤੇ ਅੰਸ਼ੁਲ ਹਨ, ਸਾਰੇ ਗਾਜ਼ੀਆਬਾਦ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਹਨ।
ਔਰਤ ਨੇ ਅੱਗੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਇਹ ਅਜ਼ਮਾਇਸ਼ ਇੱਥੇ ਹੀ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਉਸਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਉਸਦੇ ਸਹੁਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਕਈ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਵੀ ਉਸ ਨਾਲ ਸਰੀਰਕ ਸੰਬੰਧ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ। ਉਸਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਉਸਦੇ ਜੀਜਾ ਸ਼ਾਹਿਦ, ਜੀਜਾ ਸ਼ੌਕੀਨ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਆਪਣੇ ਸਹੁਰੇ ਯਾਮੀਨ ਨੇ ਦਾਜ ਲਈ ਦਬਾਅ ਪਾ ਕੇ ਉਸਦਾ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਕੀਤਾ। ਪੀੜਤਾ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਉਹ ਗਰਭਵਤੀ ਹੋਈ, ਤਾਂ ਉਸਦੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਉਸਨੂੰ ਗਰਭਪਾਤ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ।
ਔਰਤ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਹੋਏ ਅੱਤਿਆਚਾਰਾਂ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰਨ ਲਈ ਐਸਪੀ ਦਫ਼ਤਰ ਪਹੁੰਚੀ ਅਤੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੀੜਤਾ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਬਿਨੋਲੀ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਾਂਚ ਜਾਰੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।