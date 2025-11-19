Advertisement
Article Detail0/zeephh/zeephh3010103
Zee Punjab Haryana Himachal PradeshNational PHH

ਸ਼ਰਮਨਾਕ ਕਰਤੂਤ! ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਜੂਏ ਵਿੱਚ ਹਾਰਿਆ ਪਤੀ, 8 ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਸਮੂਹਿਕ ਬਲਾਤਕਾਰ, ਸੋਹਰੇ-ਜੇਠ ਨੇ ਵੀ...

ਪੱਛਮੀ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਬਾਗਪਤ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੀ ਇੱਕ ਮਹਿਲਾ ਨੇ ਦਿਲ ਦਹਿਲਾ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਸਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਸਦਾ ਪਤੀ, ਜੋ ਸ਼ਰਾਬ ਅਤੇ ਜੂਏ ਦਾ ਆਦੀ ਸੀ, ਨੇ ਜੂਏ ਵਿੱਚ ਉਸਨੂੰ ਦਾਅ ’ਤੇ ਲਾ ਦਿੱਤਾ। ਪਤੀ ਦੇ ਹਾਰਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਠ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇੱਕ–ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਉਸ ਨਾਲ ਬਲਾਤਕਾਰ ਕੀਤਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਉਹ ਤਿੰਨ ਨੂੰ ਪਛਾਣਦੀ ਹੈ।

Written By  Drishti Gupta|Last Updated: Nov 19, 2025, 01:29 PM IST

Trending Photos

ਸ਼ਰਮਨਾਕ ਕਰਤੂਤ! ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਜੂਏ ਵਿੱਚ ਹਾਰਿਆ ਪਤੀ, 8 ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਸਮੂਹਿਕ ਬਲਾਤਕਾਰ, ਸੋਹਰੇ-ਜੇਠ ਨੇ ਵੀ...

ਇੱਕ ਭਿਆਨਕ ਕਹਾਣੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ ਜੋ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੀਆਂ ਹੱਦਾਂ ਪਾਰ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡੀ ਰੂਹ ਕੰਬ ਜਾਵੇਗੀ। ਦਰਅਸਲ ਪਤੀ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਜੂਏ ਵਿੱਚ ਹਾਰ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਠ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਉਸ ਨਾਲ ਬਲਾਤਕਾਰ ਕੀਤਾ। 

ਉਸਦੇ ਜੀਜਾ, ਭਾਬੀ ਅਤੇ ਸਹੁਰੇ ਨੇ ਵੀ ਘਰ ਵਿੱਚ ਉਸ ਨਾਲ ਬਦਸਲੂਕੀ ਕੀਤੀ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਗਰਭਵਤੀ ਹੋ ਗਈ, ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ ਗਰਭਪਾਤ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉਸਨੂੰ ਮਾਰਨ ਲਈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਸਦੇ ਸਰੀਰ 'ਤੇ ਤੇਜ਼ਾਬ ਸੁੱਟਿਆ ਅਤੇ ਫਿਰ ਉਸਨੂੰ ਨਦੀ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਸਭ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਪੀੜਤਾ ਬਚ ਗਈ ਅਤੇ ਘਰ ਵਾਪਸ ਆ ਗਈ। ਇਹ ਕਹਾਣੀ ਪੱਛਮੀ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਬਾਗਪਤ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਦੀ ਇੱਕ ਪੀੜਤਾ ਬਾਰੇ ਹੈ।

ਮਹਿਲਾ ਨੇ ਦਿਲ ਦਹਿਲਾ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਕਹਾਣੀ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ

Add Zee News as a Preferred Source

ਮਹਿਲਾ ਨੇ ਦਿਲ ਦਹਿਲਾ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਕਹਾਣੀ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਨਸਾਫ਼ ਦੀ ਗੁਹਾਰ ਲਗਾਈ ਹੈ। ਪੀੜਤਾ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਉਸਦਾ ਵਿਆਹ 24 ਅਕਤੂਬਰ, 2024 ਨੂੰ ਮੇਰਠ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਖੀਵਾਈ ਪਿੰਡ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਦਾਨਿਸ਼ ਨਾਲ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਜਿਸ ਪਲ ਤੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵਿਆਹ ਕੀਤਾ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਹੀ ਉਸਦਾ ਵਿਆਹੁਤਾ ਜੀਵਨ ਇੱਕ ਤਸੀਹੇ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਗਿਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਸਦਾ ਪਤੀ ਸ਼ਰਾਬ ਅਤੇ ਜੂਏ ਦਾ ਆਦੀ ਸੀ, ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਸ਼ਿਆਂ ਨੇ ਉਸਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨਰਕ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।

8 ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਰੇਪ 

ਪੀੜਤਾ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਦਿਨ, ਜੂਏ ਵਿੱਚ ਹਾਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਉਸਦੇ ਪਤੀ ਨੇ ਬੇਰਹਿਮੀ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਹੱਦਾਂ ਪਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਅਤੇ ਉਸਨੂੰ ਦਾਅ 'ਤੇ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ। ਔਰਤ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਸਦੇ ਪਤੀ ਦੇ ਹਾਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਅੱਠ ਆਦਮੀਆਂ ਨੇ ਇੱਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਉਸ ਨਾਲ ਬਲਾਤਕਾਰ ਕੀਤਾ। ਉਸਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਤਿੰਨ ਨੂੰ ਪਛਾਣ ਲਿਆ। ਉਹ ਉਮੇਸ਼ ਗੁਪਤਾ, ਮੋਨੂੰ ਅਤੇ ਅੰਸ਼ੁਲ ਹਨ, ਸਾਰੇ ਗਾਜ਼ੀਆਬਾਦ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਹਨ।

ਔਰਤ ਨੇ ਅੱਗੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਇਹ ਅਜ਼ਮਾਇਸ਼ ਇੱਥੇ ਹੀ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਉਸਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਉਸਦੇ ਸਹੁਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਕਈ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਵੀ ਉਸ ਨਾਲ ਸਰੀਰਕ ਸੰਬੰਧ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ। ਉਸਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਉਸਦੇ ਜੀਜਾ ਸ਼ਾਹਿਦ, ਜੀਜਾ ਸ਼ੌਕੀਨ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਆਪਣੇ ਸਹੁਰੇ ਯਾਮੀਨ ਨੇ ਦਾਜ ਲਈ ਦਬਾਅ ਪਾ ਕੇ ਉਸਦਾ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਕੀਤਾ। ਪੀੜਤਾ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਉਹ ਗਰਭਵਤੀ ਹੋਈ, ਤਾਂ ਉਸਦੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਉਸਨੂੰ ਗਰਭਪਾਤ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ।

ਔਰਤ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਹੋਏ ਅੱਤਿਆਚਾਰਾਂ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰਨ ਲਈ ਐਸਪੀ ਦਫ਼ਤਰ ਪਹੁੰਚੀ ਅਤੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੀੜਤਾ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਬਿਨੋਲੀ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਾਂਚ ਜਾਰੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

TAGS

10 crime newsAara Crime News

Trending news

10 crime news
ਸ਼ਰਮਨਾਕ ਕਰਤੂਤ! ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਜੂਏ ਵਿੱਚ ਹਾਰਿਆ ਪਤੀ, 8 ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਸਮੂਹਿਕ ਸ਼ੋਸ਼ਣ, ਸੋਹਰੇ-ਜੇਠ
mandi news
पंडोह-बग्गी टनल बंद होने से पंडोह डैम में जलस्तर बढ़ा
mandi news
माता श्री चिंतपूर्णी महोत्सव पर उठाए सवालों पर विधायक सुदर्शन सिंह बबलू का जवाब
Chandigarh News
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਕੂੜਾ ਸੁੱਟਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਢੋਲ ਵਜਾ ਕੇ ਸ਼ਰਮਿੰਦਾ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਵਾਪਸ
Srinagar Nagar Kirtan
ਸ੍ਰੀਨਗਰ ਤੋਂ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਦੇ 350ਵੇਂ ਸ਼ਹੀਦੀ ਪੁਰਬ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਆਰੰਭ
Anandpur Sahib News
ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸ਼ੀਸ਼ਗੰਜ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ 21 ਨਵੰਬਰ ਤੋਂ 29 ਨਵੰਬਰ ਹੋਣਗੇ ਸਮਾਗਮ; ਤਿਆਰੀਆਂ ਮੁਕੰਮਲ
Gold-Silver price today
Gold-Silver Price: ਇੱਕ ਝਟਕੇ ਵਿੱਚ ਸਸਤਾ ਹੋਇਆ ਸੋਨਾ, ਚਾਂਦੀ 'ਚ ਭਾਰੀ ਗਿਰਾਵਟ!
Kullu News
3 मामलों में 5 किलो 900 ग्राम चरस के साथ 3 आरोपी गिरफ्तार
Ferozepur news
ਆਰਐਸਐਸ ਆਗੂ ਦੇ ਪੋਤੇ ਨਵੀਨ ਅਰੋੜਾ ਕਤਲ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਵੱਡੀ ਸਫਲਤਾ
undefined
'ਮੈਂ ਮਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਾਂ'... ਕ੍ਰਿਕਟਰ ਯੁਵਰਾਜ ਦੇ ਪਿਤਾ ਯੋਗਰਾਜ ਸਿੰਘ ਦਾ ਹੈਰਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਬਿਆਨ