"ਮੈਂ Epstein ਨੂੰ 3-4 ਵਾਰ ਮਿਲਿਆ..." ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ 'ਤੇ ਹਰਦੀਪ ਪੁਰੀ ਨੇ ਕੀਤਾ ਪਲਟਵਾਰ

ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਪੁਰੀ ਨੇ ਐਪਸਟਾਈਨ ਫਾਈਲਾਂ ਸੰਬੰਧੀ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ 'ਤੇ ਜਵਾਬੀ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਵੀ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸਾਧਿਆ। ਪੁਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਬੇਬੁਨਿਆਦ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਦਤ ਰਹੀ ਹੈ।
Hardeep Singh Puri: ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਪੁਰੀ ਨੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਵੱਲੋਂ ਐਪਸਟਾਈਨ ਫਾਈਲਾਂ ਸਬੰਧੀ ਲਗਾਏ ਗਏ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਤਿੱਖਾ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ। ਪੁਰੀ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਬੁਲਾਈ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਦੋਸ਼, ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈਣਾ, ਬੇਬੁਨਿਆਦ ਅਤੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਦਤ ਹੈ।
ਐਪਸਟੀਨ ਫਾਈਲ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਬਾਰੇ ਪੁਰੀ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ?
ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਪੁਰੀ ਨੇ ਵੀ ਐਪਸਟੀਨ ਫਾਈਲ ਸੰਬੰਧੀ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪੁਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਦਿਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਅੱਜ ਸੰਸਦ ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ, ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਕੁਝ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਅਤੇ ਇਹ ਐਪਸਟੀਨ ਫਾਈਲ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ।" ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, "ਮੈਂ ਕੁਝ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਜੋ ਜਨਤਕ ਹੈ। ਤੀਹ ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਈਮੇਲ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਮਈ 2009 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਨਿਊਯਾਰਕ ਵਿੱਚ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦਾ ਰਾਜਦੂਤ ਬਣਿਆ, 2017 ਵਿੱਚ ਮੰਤਰੀ ਬਣਨ ਤੱਕ, ਸਿਰਫ਼ ਤਿੰਨ ਜਾਂ ਚਾਰ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ। ਮੇਰੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਬਾਤਾਂ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਅਤੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਨ।"
"ਐਪਸਟਾਈਨ ਨੂੰ 3-4 ਵਾਰ ਹੋਈ ਮੁਲਾਕਾਤ"
ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਹਰਦੀਪ ਪੁਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਫ਼ਦ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਸੀ ਅਤੇ ਐਪਸਟਾਈਨ ਨੂੰ 3-4 ਵਾਰ ਮਿਲਿਆ। ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਕਈ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਨੇਤਾ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਸਨ। ਮੈਂ ਕੁਝ ਈਮੇਲਾਂ ਦਾ ਆਦਾਨ-ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤਾ। ਮੇਰੇ ਇੱਕ ਸੰਪਰਕ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਲਿੰਕਡਇਨ ਦੇ ਰੀਡ ਹਾਫਮੈਨ ਨਾਲ ਮਿਲਾਇਆ। ਮੇਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਦਾ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਲੈਣਾ-ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ।"
ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ 'ਤੇ ਕੱਸਿਆ ਤੰਜ
ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ 'ਤੇ ਤੰਜ ਕੱਸਦੇ ਲੈਂਦੇ ਹੋਏ, ਪੁਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇਤਾ ਨੇ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਕਿਹਾ ਅਤੇ ਉਸਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਸਬੂਤ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਆਦਤ ਹੈ। ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨੇਤਾ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇੱਕ ਉਹ ਹਨ ਜੋ ਆਪਣੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਸਮਾਜ ਸੇਵਾ ਲਈ ਸਮਰਪਿਤ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ਨੇਤਾ ਦੁਨੀਆ ਦੀ 10ਵੀਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਚੌਥੇ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਲੈ ਗਏ ਹਨ। ਜਲਦੀ ਹੀ, ਅਸੀਂ ਤੀਜੇ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਵੀ ਪਹੁੰਚ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਪੁਰੀ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੂਜੇ ਨੇਤਾ ਉਹ ਹਨ ਜੋ ਕਦੇ-ਕਦਾਈਂ ਆਉਂਦੇ ਹਨ, ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਵਿਦੇਸ਼ ਯਾਤਰਾ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਦੂਜਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਪੁਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਜ ਵੀ ਉਹ ਆਪਣਾ ਭਾਸ਼ਣ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚਲੇ ਗਏ।
ਪੁਰੀ ਨੇ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਸਲਾਹ
ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਹਰਦੀਪ ਪੁਰੀ ਨੇ ਵੀ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਸਲਾਹ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਉਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਤੰਜ ਕੱਸਿਆ। ਪੁਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਜ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਬਜਟ 'ਤੇ ਬੋਲਣਾ ਸੀ। ਬੋਲਦੇ ਹੋਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਰਥਿਕ ਸਰਵੇਖਣ ਪੜ੍ਹਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਫਿਰ ਉਹ ਰੁਕ ਗਏ। "ਹੇ ਭਰਾ, ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਪੜ੍ਹੋ। ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅਤੇ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤੇ ਭਾਰਤ ਲਈ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹਨ। ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਉਦਯੋਗਪਤੀ ਦਾ ਨਾਮ ਵੀ ਆਇਆ ਹੈ, ਪਰ ਉਸਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਜੋੜ ਰਹੇ ਹੋ? ਊਠ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਹੈ ਅਤੇ ਕੁੱਤਾ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਭੌਂਕ ਰਿਹਾ ਹੈ।"