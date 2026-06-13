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ਅਸਾਮ ਵਿੱਚ ਹਵਾਈ ਸੈਨਾ ਦਾ AN-32 ਜਹਾਜ਼ ਹਾਦਸਾਗ੍ਰਸਤ, ਲੈਂਡਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਹੋਇਆ ਕਰੈਸ਼

Assam Jorhat Airbase Crash: ਭਾਰਤੀ ਹਵਾਈ ਸੈਨਾ ਦਾ ਇੱਕ AN-32 ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਜਹਾਜ਼ ਜੋਰਹਾਟ ਏਅਰ ਬੇਸ 'ਤੇ ਲੈਂਡਿੰਗ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਹਾਦਸਾਗ੍ਰਸਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਜਹਾਜ਼ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲੱਗ ਗਈ ਅਤੇ ਉਹ ਦੋ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਟੁੱਟ ਗਿਆ। ਹਾਦਸੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।

Written ByRaj Rani
Published: Jun 13, 2026, 12:12 PM IST|Updated: Jun 13, 2026, 12:12 PM IST
ਅਸਾਮ ਵਿੱਚ ਹਵਾਈ ਸੈਨਾ ਦਾ AN-32 ਜਹਾਜ਼ ਹਾਦਸਾਗ੍ਰਸਤ, ਲੈਂਡਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਹੋਇਆ ਕਰੈਸ਼

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Raj Rani

Raj Rani

Working with ZeePHH as a content writer

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ਅਸਾਮ ਵਿੱਚ ਹਵਾਈ ਸੈਨਾ ਦਾ AN-32 ਜਹਾਜ਼ ਹਾਦਸਾਗ੍ਰਸਤ, ਲੈਂਡਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਹੋਇਆ ਕਰੈਸ਼
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