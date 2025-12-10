Weather Update: 11 ਦਸੰਬਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗਾ ਠੰਡ ਦਾ ਅਸਲੀ ਕਹਿਰ! ਸਾਲ ਦਾ ਆਖਰੀ ਮਹੀਨਾ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਹੋਵੇਗਾ ਖ਼ਤਰਨਾਕ, IMD ਨੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਚੇਤਾਵਨੀ

Weather Update: ਪੰਜਾਬ, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ, ਓਡੀਸ਼ਾ, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ, ਕਰਨਾਟਕ, ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਰਗੇ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਤਾਪਮਾਨ 4-6 ਡਿਗਰੀ ਘੱਟ ਜਾਵੇਗਾ।
ਭਾਰਤੀ ਮੌਸਮ ਵਿਭਾਗ (IMD) ਨੇ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਦਸੰਬਰ ਦਾ ਆਖਰੀ ਮਹੀਨਾ ਕਈ ਰਾਜਾਂ ਲਈ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਦਾ ਪਹਾੜ ਲੈ ਕੇ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ। 10 ਦਸੰਬਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਕੇ, ਤੇਜ਼ ਠੰਢ, ਸੰਘਣੀ ਧੁੰਦ, ਗੜੇਮਾਰੀ ਅਤੇ ਗਰਜ-ਤੂਫ਼ਾਨ ਦਾ ਦੋਹਰਾ ਹਮਲਾ ਜਨਜੀਵਨ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿਗਾੜ ਦੇਵੇਗਾ। ਪੰਜਾਬ, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ, ਓਡੀਸ਼ਾ, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ, ਕਰਨਾਟਕ, ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਰਗੇ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਤਾਪਮਾਨ 4-6 ਡਿਗਰੀ ਘੱਟ ਜਾਵੇਗਾ।
ਇਹ ਰਾਜ ਠੰਢ ਤੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੋਣਗੇ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ
IMD ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, 12 ਦਸੰਬਰ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ, ਪੱਛਮੀ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ, ਓਡੀਸ਼ਾ, ਮੱਧ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ, ਉੱਤਰੀ ਕਰਨਾਟਕ ਅਤੇ ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਗੰਭੀਰ ਠੰਢ ਲਹਿਰ ਚੱਲੇਗੀ। ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਤਾਪਮਾਨ ਆਮ ਨਾਲੋਂ 3-4 ਡਿਗਰੀ ਘੱਟ ਰਹੇਗਾ, ਸ਼ਾਇਦ ਕਈ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ 5 ਡਿਗਰੀ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਡਿੱਗ ਜਾਵੇਗਾ। ਉੱਤਰ-ਪੱਛਮੀ ਹਵਾਵਾਂ ਰਾਤਾਂ ਨੂੰ ਠੰਢੀਆਂ ਕਰਨਗੀਆਂ।
ਧੁੰਦ ਇੰਨੀ ਸੰਘਣੀ ਹੈ ਕਿ ਦਿਨ ਵੇਲੇ ਵੀ ਹਨੇਰਾ ਹੋਵੇਗਾ ਮਹਿਸੂਸ
10 ਅਤੇ 11 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ, ਪੂਰਬੀ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਓਡੀਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਸਵੇਰੇ-ਸਵੇਰੇ ਸੰਘਣੀ ਧੁੰਦ ਛਾਈ ਰਹੇਗੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ 50 ਮੀਟਰ ਤੱਕ ਘੱਟ ਜਾਵੇਗੀ। 9 ਤੋਂ 13 ਦਸੰਬਰ ਤੱਕ ਅਸਾਮ ਅਤੇ ਮਨੀਪੁਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਰਹਿਣਗੇ। ਗੱਡੀ ਚਲਾਉਂਦੇ ਸਮੇਂ ਆਪਣੇ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਧੁੰਦ ਦੀਆਂ ਲਾਈਟਾਂ ਚਾਲੂ ਰੱਖੋ ਅਤੇ 30 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਪ੍ਰਤੀ ਘੰਟਾ ਦੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਤੋਂ ਬਚੋ। ਰੇਲਗੱਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਉਡਾਣਾਂ ਰੱਦ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ, ਅਤੇ ਯਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਅਸੁਵਿਧਾ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਵੇਰ ਦੀ ਧੁੰਦ ਦਿੱਲੀ-ਐਨਸੀਆਰ ਵਿੱਚ ਆਵਾਜਾਈ ਅਤੇ ਭੀੜ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵਿਘਨ ਪਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਗੜੇਮਾਰੀ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਡਿੱਗਣ ਨਾਲ ਫਸਲਾਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਵੇਗਾ, ਅਤੇ ਦੱਖਣ ਵਿੱਚ ਮੀਂਹ ਦੀ ਚੇਤਾਵਨੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
9 ਤੋਂ 12 ਦਸੰਬਰ ਤੱਕ, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਅਤੇ ਓਡੀਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਗਰਜ-ਤੂਫ਼ਾਨ ਅਤੇ ਗੜੇਮਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਠੰਢੀ ਲਹਿਰ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਵੱਡੇ ਗੜੇ ਕਣਕ, ਛੋਲੇ ਅਤੇ ਸਰ੍ਹੋਂ ਵਰਗੀਆਂ ਹਾੜੀ ਦੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਨੂੰ ਕਾਫ਼ੀ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਦੱਖਣੀ ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਅਤੇ ਕਰਨਾਟਕ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਤਾਪਮਾਨ ਵਿੱਚ 3-4 ਡਿਗਰੀ ਦੀ ਗਿਰਾਵਟ ਆਉਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ, ਅਤੇ ਹਲਕੀ ਬਾਰਿਸ਼ ਦੀ ਵੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਅੰਡੇਮਾਨ ਅਤੇ ਨਿਕੋਬਾਰ ਟਾਪੂਆਂ ਵਿੱਚ 8-10 ਦਸੰਬਰ ਤੱਕ ਤੇਜ਼ ਹਵਾਵਾਂ (30-40 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਪ੍ਰਤੀ ਘੰਟਾ) ਨਾਲ ਗਰਜ-ਤੂਫਾਨ ਆਉਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਢੱਕਣ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
20 ਤੋਂ 31 ਦਸੰਬਰ: ਗੜੇਮਾਰੀ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਡਿੱਗਣ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਖ਼ਤਰਾ
ਸਾਲ ਦੇ ਆਖਰੀ 10 ਦਿਨ ਸਭ ਤੋਂ ਖਤਰਨਾਕ ਹੋਣਗੇ। ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਵਿਦਰਭ, ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ, ਤੇਲੰਗਾਨਾ, ਕਰਨਾਟਕ ਅਤੇ ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਗਰਜ-ਤੂਫਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਗੜੇਮਾਰੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਵੱਡੇ ਗੜੇ ਕਣਕ, ਛੋਲੇ, ਸਰ੍ਹੋਂ ਅਤੇ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਦੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰ ਦੇਣਗੇ। ਇਹ ਦਿਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਮੁਸ਼ਕਲ ਸਾਬਤ ਹੋਣਗੇ।
IMD ਨੇ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਦਸੰਬਰ 2025 ਤੋਂ ਫਰਵਰੀ 2026 ਤੱਕ, ਸ਼ੀਤ ਲਹਿਰ ਦੇ ਦਿਨ ਆਮ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਰਹਿਣਗੇ। 31 ਦਸੰਬਰ ਦੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਠੰਡ ਅਤੇ ਧੁੰਦ ਤਬਾਹੀ ਮਚਾਉਂਦੀ ਰਹੇਗੀ।