ਭਿਆਨਕ ਠੰਡ ਲਈ ਹੋ ਜਾਓ ਤਿਆਰ! ਇੰਨ੍ਹਾਂ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਕੜਾਕੇ ਦੀ ਸ਼ੀਤਲਹਿਰ ਦੇ ਨਾਲ ਭਾਰੀ ਮੀਂਹ ਦੀ ਚੇਤਾਵਨੀ

Weather Update: ਦਸੰਬਰ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉੱਤਰੀ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਠੰਢ ਪੈਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਮੌਸਮ ਵਿਭਾਗ (IMD) ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਦਸੰਬਰ 2025 ਤੋਂ ਫਰਵਰੀ 2026 ਤੱਕ ਕਈ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਠੰਢ ਪਵੇਗੀ। ਆਓ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿੱਥੇ-ਕਿੱਥੇ ਸਖ਼ਤ ਸੀਤ ਲਹਿਰ ਆਵੇਗੀ।
ਭਾਰਤ ਮੌਸਮ ਵਿਭਾਗ (IMD) ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦਸੰਬਰ, ਜਨਵਰੀ ਅਤੇ ਫਰਵਰੀ ਵਿੱਚ ਉੱਤਰੀ ਅਤੇ ਮੱਧ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਠੰਢ ਪਵੇਗੀ।
ਕਿਹੜੇ ਰਾਜ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹਨ?
IMD ਅਪਡੇਟ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਹ ਰਾਜ ਠੰਡ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਹੋਣਗੇ:
ਪੰਜਾਬ
ਹਰਿਆਣਾ
ਦਿੱਲੀ
ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ (ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਪੱਛਮੀ ਅਤੇ ਦੱਖਣੀ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼)
ਰਾਜਸਥਾਨ (ਪੂਰਬੀ ਅਤੇ ਦੱਖਣੀ ਹਿੱਸੇ)
ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼
ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਕੁਝ ਖੇਤਰ
ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ (ਉੱਤਰੀ ਅਤੇ ਪੂਰਬੀ ਹਿੱਸੇ)
ਤੇਲੰਗਾਨਾ
ਕਿੰਨੇ ਦਿਨ ਰਹੇਗੀ ਸੀਤ ਲਹਿਰ?
ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਸੀਤ ਲਹਿਰ ਸਿਰਫ਼ 4-6 ਦਿਨ ਹੀ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਇਸ ਵਾਰ, ਇਹ 8 ਤੋਂ 11 ਦਿਨ ਹੀ ਰਹਿ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਸੀਤਲਹਿਰ ਸਿਰਫ਼ ਦਸੰਬਰ ਵਿੱਚ ਹੀ 3 ਤੋਂ 6 ਦਿਨ ਰਹਿਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਮੀਂਹ ਪੈਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਜਤਾਈ ਹੈ।
ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸੀਤ ਲਹਿਰ?
ਜਦੋਂ ਮੈਦਾਨੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਰਾਤ ਦਾ ਤਾਪਮਾਨ 10 ਡਿਗਰੀ ਸੈਲਸੀਅਸ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਆਮ ਨਾਲੋਂ 4.5-6.4 ਡਿਗਰੀ ਘੱਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸਨੂੰ ਠੰਢੀ ਲਹਿਰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਇਹ ਗਿਰਾਵਟ ਹੋਰ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਇੱਕ ਗੰਭੀਰ ਠੰਢੀ ਲਹਿਰ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਜੀਵਨ 'ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵ
ਲੰਬੀ ਠੰਢ ਦੇ ਸੰਭਾਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ, IMD ਨੇ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ, "ਆਮ ਨਾਲੋਂ ਠੰਢੀਆਂ ਹਵਾਵਾਂ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ, ਬੱਚਿਆਂ ਅਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਮੌਜੂਦ ਡਾਕਟਰੀ ਸਥਿਤੀਆਂ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਵਰਗੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਸਮੂਹਾਂ ਲਈ ਸਿਹਤ ਜੋਖਮ ਵਧਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।" ਬਾਰਿਸ਼ ਬਾਰੇ, IMD ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਸੰਬਰ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਆਮ ਬਾਰਿਸ਼ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਇਦੀਪ, ਪੱਛਮੀ-ਮੱਧ, ਪੂਰਬ-ਮੱਧ ਅਤੇ ਉੱਤਰ-ਪੂਰਬੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵੱਡੇ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਆਮ ਤੋਂ ਵੱਧ ਬਾਰਿਸ਼ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। IMD ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੱਖਣੀ ਪ੍ਰਾਇਦੀਪ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਮ ਬਾਰਿਸ਼ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਔਸਤ ਦਾ 69-131 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹੈ।
ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਆਵਾਜਾਈ 'ਤੇ ਵਧੇਗਾ ਪ੍ਰਭਾਵ
IMD ਨੇ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਲੰਬੀ ਠੰਢ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ, ਬੱਚਿਆਂ ਅਤੇ ਬਿਮਾਰਾਂ ਲਈ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਸਵੇਰੇ ਸੰਘਣੀ ਧੁੰਦ ਸੜਕ, ਰੇਲ ਅਤੇ ਹਵਾਈ ਆਵਾਜਾਈ ਵਿੱਚ ਵਿਘਨ ਪਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਕੁਝ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਹਵਾ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਵੀ ਵਿਗੜ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਕਿਸਾਨਾਂ, ਮਾਲੀਆਂ ਅਤੇ ਦਿਹਾੜੀਦਾਰ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ।