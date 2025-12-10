Advertisement
OYO ਜਾਣ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਖ਼ਬਰ; Check-in ਵੇਲੇ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ ਪਵੇਗੀ ਆਧਾਰ ਦੀ ਫੋਟੋਕਾਪੀ, QR ਕੋਡ ਰਾਹੀਂ...

OYO hotel booking: ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, OYO ਵਰਗੀਆਂ ਹੋਟਲ ਚੇਨਾਂ, ਇਵੈਂਟ ਆਯੋਜਕ, ਅਤੇ ਹੋਰ ਅਜਿਹੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਹੁਣ ਗਾਹਕਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਫੋਟੋਕਾਪੀਆਂ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਣਗੀਆਂ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਭੌਤਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਟੋਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਣਗੀਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸਨੂੰ ਆਧਾਰ ਐਕਟ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ

Written By  Manpreet Singh|Last Updated: Dec 10, 2025, 11:52 AM IST

OYO ਜਾਣ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਖ਼ਬਰ; Check-in ਵੇਲੇ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ ਪਵੇਗੀ ਆਧਾਰ ਦੀ ਫੋਟੋਕਾਪੀ, QR ਕੋਡ ਰਾਹੀਂ...

OYO hotel booking: ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਸਾਥੀ ਨਾਲ ਨਿੱਜੀ ਪਲ ਬਿਤਾਉਣ ਲਈ OYO ਕਮਰਿਆਂ 'ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਇਹ ਖ਼ਬਰ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੀ ਗੋਪਨੀਯਤਾ ਹੋਰ ਵੀ ਨਿੱਜੀ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਹਾਂ, ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ OYO ਕਮਰਾ ਜਾਂ ਹੋਟਲ ਕਮਰਾ ਬੁੱਕ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਆਪਣੇ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਦੀ ਫੋਟੋਕਾਪੀ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ ਪਵੇਗੀ। ਭਾਰਤੀ ਵਿਲੱਖਣ ਪਛਾਣ ਅਥਾਰਟੀ (UIDAI) ਆਧਾਰ ਕਾਰਡਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਕਰਨ ਅਤੇ ਕਾਗਜ਼-ਅਧਾਰਤ ਆਧਾਰ ਤਸਦੀਕ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਕਦਮ ਚੁੱਕ ਰਹੀ ਹੈ।

ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, OYO ਵਰਗੀਆਂ ਹੋਟਲ ਚੇਨਾਂ, ਇਵੈਂਟ ਆਯੋਜਕ, ਅਤੇ ਹੋਰ ਅਜਿਹੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਹੁਣ ਗਾਹਕਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਫੋਟੋਕਾਪੀਆਂ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਣਗੀਆਂ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਭੌਤਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਟੋਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਣਗੀਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸਨੂੰ ਆਧਾਰ ਐਕਟ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਨਵਾਂ ਨਿਯਮ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਜਲਦੀ ਹੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

QR ਕੋਡ ਸਕੈਨ ਕਰਨ ਨਾਲ ਕੰਮ ਹੋਵੇਗਾ

UIDAI ਮੁਖੀ ਭੁਵਨੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਥਾਰਟੀ ਨੇ ਅਧਿਕਾਰਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਨਵੀਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਅਨੁਸਾਰ, ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ - ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਹੋਟਲ, ਇਵੈਂਟ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਕੰਪਨੀਆਂ, ਅਤੇ ਹੋਰ ਸੰਸਥਾਵਾਂ - ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਧਾਰ-ਅਧਾਰਤ ਤਸਦੀਕ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਨੂੰ UIDAI ਨਾਲ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇਗੀ। ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਹੋਣ 'ਤੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹੀ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ QR ਕੋਡ ਸਕੈਨ ਕਰਕੇ ਜਾਂ ਵਿਕਸਤ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨਵੇਂ ਆਧਾਰ ਐਪ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਗਾਹਕ ਦੀ ਪਛਾਣ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੰਦੀ ਹੈ।

ਨਿਯਮ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਹੀ ਨੋਟੀਫਾਈ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ

ਭਾਵਨੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ ਨੂੰ ਅਥਾਰਟੀ ਦੁਆਰਾ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਜਲਦੀ ਹੀ ਨੋਟੀਫਾਈ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਨਵਾਂ ਨਿਯਮ ਜਲਦੀ ਹੀ ਲਾਗੂ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਹੋਟਲ ਅਤੇ ਇਵੈਂਟ ਆਯੋਜਕਾਂ ਵਰਗੇ ਔਫਲਾਈਨ ਤਸਦੀਕ ਦੀ ਲੋੜ ਵਾਲੇ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਲਈ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਲਾਜ਼ਮੀ ਬਣਾ ਦੇਵੇਗਾ। ਉਦੇਸ਼ ਕਾਗਜ਼-ਅਧਾਰਤ ਆਧਾਰ ਤਸਦੀਕ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਹੈ।

ਨਵੀਂ ਤਸਦੀਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਕੇਂਦਰੀ ਆਧਾਰ ਡੇਟਾਬੇਸ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਵਾਲੇ ਵਿਚਕਾਰਲੇ ਸਰਵਰ ਦੇ ਡਾਊਨਟਾਈਮ ਕਾਰਨ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਕਈ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਹੱਲ ਕਰੇਗੀ। ਔਫਲਾਈਨ ਤਸਦੀਕ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਇੱਕ API (ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਿੰਗ ਇੰਟਰਫੇਸ) ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਗੀਆਂ ਜਿਸ ਰਾਹੀਂ ਉਹ ਆਧਾਰ ਤਸਦੀਕ ਲਈ ਆਪਣੇ ਸਿਸਟਮਾਂ ਨੂੰ ਅਪਡੇਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਡੇਟਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਗੋਪਨੀਯਤਾ 'ਤੇ ਕੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਵੇਗਾ?

ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਨਵਾਂ ਸਿਸਟਮ ਕਾਗਜ਼-ਅਧਾਰਤ ਪਛਾਣ ਤਸਦੀਕ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਤਮ ਕਰ ਦੇਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਗਾਹਕ ਦੀ ਨਿੱਜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੀਕ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਲਗਭਗ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਡਿਜੀਟਲ ਨਿੱਜੀ ਡੇਟਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਐਕਟ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਆਧਾਰ ਪ੍ਰਮਾਣੀਕਰਨ ਨੂੰ ਹੋਰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਇਸ ਕਦਮ ਨੂੰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਵੀਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਅਗਲੇ 18 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।

