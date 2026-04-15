Income Tax New Rule: ਬਦਲੇ ਟੈਕਸ ਰਿਟਰਨ ਭਰਨ ਦੇ ਨਿਯਮ! ਹੁਣ ITR ਵਿੱਚ ਇਹ 2 ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ

ITR New Rules 2026: 2026-27 ਲਈ ITR ਫਾਈਲਿੰਗ ਲਈ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ ਲਾਗੂ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਰਿਟਰਨ ਫਾਰਮ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਅਤੇ ਸੈਕੰਡਰੀ ਪਤਾ, ਮੋਬਾਈਲ ਨੰਬਰ ਅਤੇ ਈਮੇਲ ਪਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੋਏਗੀ। ਸਾਰੇ ਵੱਡੇ ਬਦਲਾਅ ਅਤੇ ਸਮਾਂ-ਸੀਮਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣੋ।

 

Written By  Raj Rani|Last Updated: Apr 15, 2026, 01:54 PM IST

ITR Filing 2026: ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਮੁਲਾਂਕਣ ਸਾਲ (AY) 2026-27 ਲਈ ਨਵੇਂ ਆਮਦਨ ਕਰ ਰਿਟਰਨ (ITR) ਫਾਰਮ (ITR-1 ਤੋਂ ITR-7) ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਫਾਈਲਿੰਗ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ, ਸਰਲ ਅਤੇ ਉਪਭੋਗਤਾ-ਅਨੁਕੂਲ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਈ ਮੁੱਖ ਬਦਲਾਅ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। 31 ਜੁਲਾਈ, 2026 ਤੱਕ ਆਪਣੇ ਰਿਟਰਨ ਫਾਈਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਟੈਕਸਦਾਤਾਵਾਂ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।

ਹੁਣ  ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਅਤੇ ਸੈਕੰਡਰੀ ਪਤਾ
ਨਵੇਂ ITR ਫਾਰਮ ਦੇ ਭਾਗ-ਏ (ਨਿੱਜੀ ਵੇਰਵੇ ਭਾਗ) ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਬਦਲਾਅ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
-ਹੁਣ ਟੈਕਸਦਾਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਪਤੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਵਿਕਲਪਿਕ (ਸੈਕੰਡਰੀ) ਪਤਾ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ।
-ਇਹ ਸਹੂਲਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਢੁਕਵੀਂ ਹੈ ਜੋ ਨੌਕਰੀ, ਕਾਰੋਬਾਰ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ।

ਦੋ ਮੋਬਾਈਲ ਨੰਬਰ ਅਤੇ ਈਮੇਲ ਵੀ ਲਾਜ਼ਮੀ
ਹੁਣੇ ਸੰਚਾਰ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ:
-ਇੱਕ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਅਤੇ ਇੱਕ ਸੈਕੰਡਰੀ ਮੋਬਾਈਲ ਨੰਬਰ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ।
-ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਦੋ ਈਮੇਲ ਆਈਡੀ ਦਾ ਵਿਕਲਪ ਵੀ ਜੋੜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇਸ ਨਾਲ ਆਮਦਨ ਕਰ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਲੋੜ ਪੈਣ 'ਤੇ ਟੈਕਸਦਾਤਾ ਨਾਲ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਨੋਟਿਸ ਜਾਂ ਅੱਪਡੇਟ ਗੁੰਮ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਘੱਟ ਜਾਵੇਗੀ।

ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀਆਂ ਲਈ ਆਸਾਨ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ
ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਕਿਸੇ ਹੋਰ (ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸੀਨੀਅਰ ਸਿਟੀਜ਼ਨ, ਐਨਆਰਆਈ ਜਾਂ ਕੰਪਨੀ) ਵੱਲੋਂ ਆਈਟੀਆਰ ਫਾਈਲ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਹੁਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਸਰਲ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
-ਪਹਿਲਾਂ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਅਤੇ ਵੇਰਵੇ ਦੇਣੇ ਪੈਂਦੇ ਸਨ।
-ਹੁਣ ਸਿਰਫ਼ ਨਾਮ, ਈਮੇਲ ਆਈਡੀ ਅਤੇ ਮੋਬਾਈਲ ਨੰਬਰ ਦੇਣਾ ਹੀ ਕਾਫ਼ੀ ਹੋਵੇਗਾ।

ਪੂੰਜੀ ਲਾਭ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਰਾਹਤ
ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ ਪੂੰਜੀ ਲਾਭ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ ਨੂੰ ਵੀ ਸਰਲ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਨ।
-ਪਹਿਲਾਂ, ਦੋਹਰੀ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤਰੀਕਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਸੀ।
-ਇਹ ਪੇਚੀਦਗੀ ਹੁਣ ਦੂਰ ਹੋ ਗਈ ਹੈ।
-ਇਸ ਨਾਲ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਅਤੇ ਟੈਕਸਦਾਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਫਾਰਮ ਭਰਨ ਲਈ ਲੱਗਣ ਵਾਲਾ ਸਮਾਂ ਅਤੇ ਮਿਹਨਤ ਘੱਟ ਜਾਵੇਗੀ।

ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਤਾਰੀਖਾਂ
ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ (FY): 2025-26
ਮੁਲਾਂਕਣ ਸਾਲ (AY): 2026-27
ITR ਫਾਈਲ ਕਰਨ ਦੀ ਆਖਰੀ ਮਿਤੀ: 31 ਜੁਲਾਈ, 2026

ਇਹ ਬਦਲਾਅ ਕਿਉਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਨ?
ਇਹਨਾਂ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਦਾ ਉਦੇਸ਼:
-ਟੈਕਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਬਣਾਉਣਾ
-ਟੈਕਸਦਾਤਾਵਾਂ ਤੋਂ ਸਹੀ ਅਤੇ ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ
-ਫਾਈਲਿੰਗ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਸਰਲ ਅਤੇ ਤੇਜ਼ ਕਰਨਾ

