ByElection ਵਿੱਚ ਵੀ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਦਬਦਬਾ! ਗੁਜਰਾਤ, ਨਾਗਾਲੈਂਡ ਅਤੇ ਤ੍ਰਿਪੁਰਾ ਵਿੱਚ ਜਿੱਤ; ਕਰਨਾਟਕ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਜਿੱਤ, ਬਾਰਾਮਤੀ ਵਿੱਚ ਐਨਸੀਪੀ ਦੀ ਜਿੱਤ

By Election Results 2026: ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਪੰਜ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਈਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ, ਕਰਨਾਟਕ, ਨਾਗਾਲੈਂਡ, ਤ੍ਰਿਪੁਰਾ, ਗੁਜਰਾਤ ਅਤੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿੱਚ ਸੱਤ ਸੀਟਾਂ 'ਤੇ ਹੋਈਆਂ ਉਪ-ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵੀ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ (ਭਾਜਪਾ) ਨੇ ਗੁਜਰਾਤ ਦੀ ਉਮਰੇਠ ਸੀਟ, ਨਾਗਾਲੈਂਡ ਦੀ ਕੋਰੀਡਾਂਗ ਸੀਟ ਅਤੇ ਤ੍ਰਿਪੁਰਾ ਦੀ ਧਰਮਨਗਰ ਸੀਟ 'ਤੇ ਜਿੱਤ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਕਾਂਗਰਸ ਉਮੀਦਵਾਰ ਉਮੇਸ਼ ਮੇਟੀ ਨੇ ਕਰਨਾਟਕ ਦੀ ਬਾਗਲਕੋਟ ਸੀਟ 'ਤੇ ਜਿੱਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ। ਹੋਰ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਬਾਰਾਮਤੀ ਸੀਟ 'ਤੇ, ਐਨਸੀਪੀ ਉਮੀਦਵਾਰ ਸੁਨੇਤਰਾ ਪਵਾਰ - ਸਾਬਕਾ ਉਪ-ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਜੀਤ ਪਵਾਰ ਦੀ ਪਤਨੀ - ਨੇ ਲਗਭਗ ਦੋ ਲੱਖ ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਫਰਕ ਨਾਲ ਵੱਡੀ ਜਿੱਤ ਦਰਜ ਕੀਤੀ।
ਨਾਗਾਲੈਂਡ ਅਤੇ ਤ੍ਰਿਪੁਰਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਉਪ-ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਜਿੱਤ
ਭਾਰਤ ਦੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਭਾਜਪਾ ਉਮੀਦਵਾਰ ਦਾਓਸਿਰ ਆਈ. ਇਮਚੇਨ ਨੇ ਨਾਗਾਲੈਂਡ ਦੀ ਕੋਰੀਡਾਂਗ ਸੀਟ 'ਤੇ ਜਿੱਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 7,317 ਵੋਟਾਂ ਮਿਲੀਆਂ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਆਜ਼ਾਦ ਉਮੀਦਵਾਰ ਤੋਸ਼ੀਕਾਬਾ ਨੂੰ 4,194 ਵੋਟਾਂ ਮਿਲੀਆਂ। ਤ੍ਰਿਪੁਰਾ ਦੇ ਧਰਮਨਗਰ ਹਲਕੇ ਵਿੱਚ, ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਜਹਰ ਚੱਕਰਵਰਤੀ ਜੇਤੂ ਰਹੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੀਪੀਆਈ(ਐਮ) ਦੇ ਅਮਿਤਾਭ ਦੱਤਾ ਨੂੰ 18,290 ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਫਰਕ ਨਾਲ ਹਰਾਇਆ। ਜਹਰ ਚੱਕਰਵਰਤੀ ਨੂੰ 24,291 ਵੋਟਾਂ ਮਿਲੀਆਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਕਾਂਗਰਸ ਉਮੀਦਵਾਰ ਚਯਾਨ ਭੱਟਾਚਾਰੀਆ ਤੀਜੇ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਰਹੇ।
ਕੌਣ ਕਿੱਥੇ ਜਿੱਤਿਆ?
ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਗੁਜਰਾਤ ਵਿੱਚ ਉਮਰੇਠ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸੀਟ ਜਿੱਤੀ
ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਆਨੰਦ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਉਮਰੇਠ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸੀਟ ਲਈ ਹੋਈ ਉਪ ਚੋਣ ਵਿੱਚ, ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਹਰਸ਼ਦਕੁਮਾਰ ਗੋਵਿੰਦਭਾਈ ਪਰਮਾਰ ਜੇਤੂ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਉਮੀਦਵਾਰ ਭ੍ਰਿਗੁਰਾਜਸਿੰਘ ਚੌਹਾਨ ਨੂੰ 30,743 ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਫਰਕ ਨਾਲ ਹਰਾਇਆ। ਭਾਜਪਾ ਉਮੀਦਵਾਰ ਹਰਸ਼ਦਕੁਮਾਰ ਗੋਵਿੰਦਭਾਈ ਪਰਮਾਰ ਨੂੰ 85,500 ਵੋਟਾਂ ਮਿਲੀਆਂ। ਇਹ ਸੀਟ ਭਾਜਪਾ ਵਿਧਾਇਕ ਗੋਵਿੰਦ ਪਰਮਾਰ ਦੇ ਦੇਹਾਂਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਖਾਲੀ ਹੋ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤਰ, ਹਰਸ਼ਦ ਪਰਮਾਰ ਨੇ ਸੀਟ ਲਈ ਚੋਣ ਜਿੱਤੀ।
ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿੱਚ ਰਾਹੂਰੀ ਉਪ-ਚੋਣ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਜਿੱਤ
ਰਾਹੁਰੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਉਪ-ਚੋਣ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਅਕਸ਼ੈ ਸ਼ਿਵਾਜੀਰਾਓ ਕਰਡੀਲੇ ਨੇ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਜਿੱਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ। ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਐਲਾਨੇ ਗਏ ਨਤੀਜਿਆਂ ਨੇ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਕਰਡੀਲੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਵਰਗੀ ਪਿਤਾ, ਸ਼ਿਵਾਜੀ ਕਰਡੀਲੇ ਦੁਆਰਾ ਪਹਿਲਾਂ ਰੱਖੀ ਗਈ ਸੀਟ ਨੂੰ ਸਫਲਤਾਪੂਰਵਕ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ (ECI) ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਤ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਅਕਸ਼ੈ ਕਰਡੀਲੇ ਨੇ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਦੌਰ ਤੋਂ ਹੀ ਚੋਣ ਵਿੱਚ ਲੀਡ ਬਣਾਈ ਰੱਖੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 1,40,093 ਵੋਟਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀਆਂ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਵਿਰੋਧੀ - ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦੀ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ (ਸ਼ਰਦਚੰਦਰ ਪਵਾਰ) ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਗੋਵਿੰਦ ਮੋਕਾਟੇ - ਨੂੰ 27,506 ਵੋਟਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈਆਂ। 1.12 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵੋਟਾਂ ਦਾ ਇਹ ਵੱਡਾ ਫਰਕ ਇਸ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਪੈਰ ਪਕੜ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ 2024 ਦੀਆਂ ਆਮ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਿਤਾ, ਸ਼ਿਵਾਜੀ ਕਰਡੀਲੇ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੇ 34,487 ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਜਿੱਤ ਦੇ ਫਰਕ ਨੂੰ ਕਾਫ਼ੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਪਾਰ ਕਰ ਗਿਆ ਹੈ।
ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਉਮੇਸ਼ ਮੇਟੀ ਨੇ ਕਰਨਾਟਕ ਦੇ ਬਾਗਲਕੋਟ ਵਿੱਚ ਜਿੱਤ ਦਰਜ ਕੀਤੀ
ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਕਾਂਗਰਸ ਉਮੀਦਵਾਰ ਉਮੇਸ਼ ਮੇਟੀ ਨੇ ਕਰਨਾਟਕ ਦੀ ਬਾਗਲਕੋਟ ਸੀਟ 22,332 ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਫਰਕ ਨਾਲ ਜਿੱਤ ਲਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 98,919 ਵੋਟਾਂ ਮਿਲੀਆਂ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਦੂਜੇ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਰਹੀ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਵੀਰਾਨਾ ਚਰਨਤੀਮਠ ਨੂੰ 76,075 ਵੋਟਾਂ ਮਿਲੀਆਂ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਕਰਨਾਟਕ ਵਿੱਚ, ਕਾਂਗਰਸ (ਆਈਐਨਸੀ) ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਸਮਰਥ ਸ਼ਮਨੂਰ ਦਵਾਨਗੇਰੇ ਦੱਖਣੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕੇ ਤੋਂ ਜੇਤੂ ਰਹੇ।
ਸੁਨੇਤਰਾ ਪਵਾਰ ਨੇ ਬਾਰਾਮਤੀ ਵਿੱਚ ਜਿੱਤ ਦਰਜ ਕੀਤੀ
ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿੱਚ ਬਾਰਾਮਤੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਉਪ-ਚੋਣ ਵਿੱਚ, ਸੁਨੇਤਰਾ ਅਜੀਤ ਪਵਾਰ - ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦੀ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ (ਅਜੀਤ ਪਵਾਰ ਧੜੇ) ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਉਮੀਦਵਾਰ ਅਤੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਪਤਨੀ - ਨੇ ਭਾਰੀ ਬਹੁਮਤ ਨਾਲ ਜਿੱਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਇਤਿਹਾਸਕ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਨਾਲ, ਸੁਨੇਤਰਾ ਪਵਾਰ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਰੇ ਰਿਕਾਰਡ ਤੋੜ ਦਿੱਤੇ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 2019 ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਤੀ ਅਜੀਤ ਪਵਾਰ ਦੁਆਰਾ ਸਥਾਪਿਤ ਜਿੱਤ ਦਾ ਫਰਕ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ 24ਵੇਂ ਦੌਰ ਦੀ ਵੋਟ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਅੰਤ 'ਤੇ ਉਪਲਬਧ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਸੁਨੇਤਰਾ ਪਵਾਰ ਨੇ 218,930 ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ-ਤੋੜ ਫਰਕ ਨਾਲ ਜਿੱਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ।