/ਭਾਰਤੀ ਹਾਕੀ ਟੀਮ ਦੀ ਜਰਸੀ ਦੇ ਰੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੰਗਾਮਾ, ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਚੁੱਕੇ ਸਵਾਲ...ਹਾਕੀ ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਜਵਾਬ

राज्य चुनें
India Hockey Team Saffron Jersey: ਅਗਲੇ ਮਹੀਨੇ (15-30 ਅਗਸਤ) ਨੀਦਰਲੈਂਡਜ਼ ਅਤੇ ਬੈਲਜੀਅਮ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੇ FIH ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਪੁਰਸ਼ ਅਤੇ ਮਹਿਲਾ ਹਾਕੀ ਟੀਮਾਂ ਆਪਣੇ ਰਵਾਇਤੀ ਨੀਲੇ ਕਿੱਟਾਂ ਦੀ ਬਜਾਏ ਭਗਵਾ ਜਰਸੀ ਵਿੱਚ ਦਿਖਾਈ ਦੇਣਗੀਆਂ। ਸਾਬਕਾ ਭਾਰਤੀ ਕਪਤਾਨ ਵੀਰੇਨ ਰਾਸਕਿਨਹਾ ਨੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ। ਹਾਕੀ ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਵੀਂ ਜਰਸੀ ਦਾ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਅਤੇ ਰੰਗ "ਇੱਕ ਕਹਾਣੀ ਸੁਣਾਉਣ" ਅਤੇ "ਭਾਰਤ ਦੇ ਮਾਣ" ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਣ ਲਈ ਹੈ। ਹਾਕੀ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਕੇਸਰੀ ਰੰਗ ਹਿੰਮਤ, ਕੁਰਬਾਨੀ ਅਤੇ ਜਿੱਤ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੈ।
ਜਰਸੀ 'ਤੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ
ਸੰਸਦ ਦੇ ਮਾਨਸੂਨ ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ, ਜਰਸੀ ਦੇ ਰੰਗ 'ਤੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਗਰਮਾ ਗਈ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਪ੍ਰਿਯੰਕਾ ਗਾਂਧੀ ਵਾਡਰਾ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਆਰਐਸਐਸ 'ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸਾਧਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਹਾਕੀ ਟੀਮ ਦੀ ਜਰਸੀ ਬਦਲਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਲਿਖਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਨ।
#WATCH | Delhi: On Hockey India changed national team jerseys from blue to saffron, Congress MP Priyanka Gandhi Vadra says, "Whether they change uniforms or try to rewrite history through education policy, no matter what they do... You have seen what the youth of our country… pic.twitter.com/EGCcFnxcxA
— ANI (@ANI) July 30, 2026
ਹਾਕੀ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਬਿਆਨ
ਜਿਵੇਂ-ਜਿਵੇਂ ਵਿਵਾਦ ਵਧਦਾ ਗਿਆ, ਹਾਕੀ ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਵੀ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ, "ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਰਸੀ ਦਾ ਰੰਗ ਬਦਲਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਸਹਾਇਕ ਸਟਾਫ ਅਤੇ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰੇ ਅਤੇ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰੇ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਤਕਨੀਕੀ ਸੀ। ਇਹ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਨੀਲੀ ਖੇਡਣ ਵਾਲੀ ਵਰਦੀ ਨੀਲੀ ਸਿੰਥੈਟਿਕ ਖੇਡਣ ਵਾਲੀ ਸਤ੍ਹਾ ਨਾਲ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ; ਇਹ ਸਤ੍ਹਾ ਹੁਣ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਹਾਕੀ ਪਿੱਚਾਂ ਲਈ ਮਿਆਰੀ ਰੰਗ ਹੈ। ਇਸ ਸਮਾਨਤਾ ਨੇ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਲਈ ਮੈਦਾਨ 'ਤੇ ਸਾਫ਼-ਸਾਫ਼ ਦੇਖਣਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ।
ਇਸ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ, ਕੋਚਾਂ ਅਤੇ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨੇ ਹੋਰ ਰੰਗਾਂ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪੀਲਾ ਜਾਂ ਭਗਵਾ। ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਭਗਵਾ ਰੰਗ ਨੂੰ ਅੰਤਿਮ ਰੂਪ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਤਕਨੀਕੀ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਭਗਵਾ ਰੰਗ ਵੀ ਡੂੰਘਾ ਮਹੱਤਵ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਾਡੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਝੰਡੇ ਦੇ ਰੰਗਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ, ਜੋ ਹਿੰਮਤ, ਕੁਰਬਾਨੀ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਾਣ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਹਾਕੀ ਵਿੱਚ ਜਰਸੀ ਦੇ ਰੰਗ ਬਦਲਣਾ ਨਵਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ 'ਤੇ, ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਟੀਮ ਦੀ ਖੇਡਣ ਵਾਲੀ ਕਿੱਟ ਨੂੰ ਲੋੜ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਬਦਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।" ਉਦਾਹਰਣ ਵਜੋਂ, 2014 FIH ਹਾਕੀ ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ ਦੌਰਾਨ ਟੀਮ ਦੀ ਜਰਸੀ ਦਾ ਰੰਗ ਪੀਲੇ ਅਤੇ 2018 FIH ਹਾਕੀ ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ ਦੌਰਾਨ ਅਸਮਾਨੀ ਨੀਲੇ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਵੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੱਖਰਾ ਸੀ। ਭਗਵੇਂ ਰੰਗ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਕੋਚਾਂ ਅਤੇ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਤਕਨੀਕੀ ਫੀਡਬੈਕ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਝੰਡੇ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ ਰੰਗ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਕਾਤਮਕ ਮਹੱਤਵ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।