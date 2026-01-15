Advertisement
ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਘਟਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕਈ ਰਾਜਾਂ ’ਚ ਪੈਟਰੋਲ 100 ਤੋਂ ਉੱਪਰ, ਜਾਣੋ ਕਾਰਨ

Written By  Manpreet Singh|Last Updated: Jan 15, 2026, 12:21 PM IST

India petrol diesel prices: ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਪੈਟਰੋਲ ਅਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਹਰ ਰਾਜ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹਨ। ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਖੇਤਰ ਦੀਆਂ ਤਿੰਨ ਵੱਡੀਆਂ ਤੇਲ ਕੰਪਨੀਆਂ— Indian Oil Corporation, Bharat Petroleum ਅਤੇ Hindustan Petroleum—ਵੱਲੋਂ ਪੈਟਰੋਲ ਅਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਦੀ ਕੀਮਤ ਪ੍ਰਤੀ ਲੀਟਰ ਘਟਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਈ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਪੈਟਰੋਲ ਦੀ ਕੀਮਤ ਹਾਲੇ ਵੀ 100 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਲੀਟਰ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ।

ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਤੇਲਇੰਧਨ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਫ਼ਰਕ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਇਆ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਵੈਟ (VAT) ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਟੈਕਸ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਮਾਲਭਾੜਾ ਦਰਾਂ ਅਤੇ ਆਵਾਜਾਈ ਖ਼ਰਚ ਵੀ ਕੀਮਤਾਂ ’ਤੇ ਅਸਰ ਪਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕੁਝ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਪੈਟਰੋਲ ਅਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਕਾਫ਼ੀ ਮਹਿੰਗਾ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਕੁਝ ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਇਹ ਸਸਤਾ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ।

100 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੈਟਰੋਲ ਵਾਲੇ ਰਾਜ/ਸ਼ਹਿਰ

ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹਿੰਗਾ ਪੈਟਰੋਲ ਆਂਧ੍ਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਰਾਜਧਾਨੀ ਅਮਰਾਵਤੀ ਵਿੱਚ ਪੈਟਰੋਲ 109.87 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਲੀਟਰ ਵਿਕ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੇਰਲ (107.54 ਰੁਪਏ) ਅਤੇ ਤੇਲੰਗਾਨਾ (107.39 ਰੁਪਏ) ਦਾ ਨੰਬਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ।

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੁਝ ਵੱਡੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪੈਟਰੋਲ ਦੀ ਕੀਮਤ 100 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ—

  • ਭੋਪਾਲ (ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼): 106.45 ਰੁਪਏ
  • ਪਟਨਾ (ਬਿਹਾਰ): 105.16 ਰੁਪਏ
  • ਜੈਪੁਰ (ਰਾਜਸਥਾਨ): 104.86 ਰੁਪਏ
  • ਮੁੰਬਈ (ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ): 104.19 ਰੁਪਏ
  • ਕੋਲਕਾਤਾ (ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ): 103.93 ਰੁਪਏ
  • ਭੁਵਨੇਸ਼ਵਰ (ਓਡੀਸ਼ਾ): 101.04 ਰੁਪਏ
  • ਚੇਨਈ (ਤਮਿਲਨਾਡੁ): 100.73 ਰੁਪਏ
  • ਰਾਇਪੁਰ (ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ): 100.37 ਰੁਪਏ

ਇਹ ਅੰਕੜੇ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਦੱਖਣੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕੁਝ ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ ਵੱਡੇ ਮਹਾਂਨਗਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪੈਟਰੋਲ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹਿੰਗਾ ਹੈ।

ਪੈਟਰੋਲ–ਡੀਜ਼ਲ ਕਿੱਥੇ ਸਭ ਤੋਂ ਸਸਤਾ?

ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਸਸਤਾ ਪੈਟਰੋਲ ਅਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਅੰਡਮਾਨ ਅਤੇ ਨਿਕੋਬਾਰ ਟਾਪੂ ਸਮੂਹ ਵਿੱਚ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਪੈਟਰੋਲ ਕਰੀਬ 82 ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਲਗਭਗ 78 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਲੀਟਰ ਹੈ।

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ—

  • ਦਿੱਲੀ: ਪੈਟਰੋਲ 94.76, ਡੀਜ਼ਲ 87.66 ਰੁਪਏ
  • ਪਣਜੀ (ਗੋਆ): ਪੈਟਰੋਲ 95.19, ਡੀਜ਼ਲ 87.76 ਰੁਪਏ
  • ਗੁਵਾਹਾਟੀ (ਅਸਾਮ): ਪੈਟਰੋਲ 96.12 ਰੁਪਏ

ਇਨ੍ਹਾਂ ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਇੰਧਨ ਸਸਤਾ ਹੋਣ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਘੱਟ ਵੈਟ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਟੈਕਸ ਹਨ।

