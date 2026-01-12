ਭਾਰਤ ਦਾ ਜਾਸੂਸੀ ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਮਿਸ਼ਨ ਹੋਇਆ ਫੇਲ੍ਹ; ਤੀਜੇ ਪੜਾਅ ਵਿੱਚ ਆਈ ਤਕਨੀਕੀ ਖਰਾਬੀ

PSLV-C62 Mission: ਭਾਰਤ ਦਾ ਜਾਸੂਸੀ ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਮਿਸ਼ਨ ਅਸਫਲ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਇਸਰੋ ਵੱਲੋਂ ਐਕਸ ਹੈਂਡਲ ਉਤੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
PSLV-C62 Mission: ਭਾਰਤ ਦਾ ਜਾਸੂਸੀ ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਮਿਸ਼ਨ ਅਸਫਲ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਇਸਰੋ ਵੱਲੋਂ ਐਕਸ ਹੈਂਡਲ ਉਤੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਜਦੋਂ PSLV-C62 ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਸਵੇਰੇ 10:17 ਵਜੇ ਸਤੀਸ਼ ਧਵਨ ਪੁਲਾੜ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਆਪਣੀ 64ਵੀਂ ਉਡਾਣ ਭਰੀ, ਤਾਂ ਸਭ ਕੁਝ ਆਮ ਜਾਪ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੇਕਾਬੂ ਹੋ ਕੇ ਮਿਸ਼ਨ ਫੇਲ੍ਹ ਹੋ ਗਿਆ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਪਾਰਕ ਅਤੇ ਰੱਖਿਆ ਖੇਤਰਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਰਾਕੇਟ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਉਮੀਦਾਂ ਸਨ, ਜੋ 16 ਉਪਗ੍ਰਹਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਸਮਾਨ ਵਿੱਚ ਗਰਜਦਾ ਸੀ।
ਹਾਲਾਂਕਿ, ਉਡਾਣ ਭਰਨ ਤੋਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ, ਰਾਕੇਟ ਆਪਣੇ ਨਿਰਧਾਰਤ ਰਸਤੇ ਤੋਂ ਭਟਕ ਗਿਆ। ਘਟਨਾ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਇਸਰੋ ਨੇ ਤੁਰੰਤ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਬੁਲਾਈ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਤਕਨੀਕੀ ਖਰਾਬੀ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ, ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿ ਡੇਟਾ ਦਾ ਇਸ ਸਮੇਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਭਰੋਸੇਮੰਦ ਲਾਂਚ ਵਾਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ, ਪੋਲਰ ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਲਾਂਚ ਵਹੀਕਲ (PSLV) ਦੀ ਇਸ ਯਾਤਰਾ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਨਿੱਜੀ ਪੁਲਾੜ ਖੇਤਰ ਲਈ ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਸਕ ਮੀਲ ਪੱਥਰ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਸੀ।
ਇਹ ਕੋਈ ਆਮ ਉਪਗ੍ਰਹਿ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਗੋਂ ਪੁਲਾੜ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੀ "ਤੀਜੀ ਅੱਖ" ਹੈ, ਜੋ ਸੰਘਣੇ ਜੰਗਲਾਂ, ਝਾੜੀਆਂ ਅਤੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਲੁਕੇ ਹੋਏ ਦੁਸ਼ਮਣ ਬੰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬੇਨਕਾਬ ਕਰਨ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਰੱਖਦਾ ਸੀ। ਉੱਨਤ ਇਮੇਜਿੰਗ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਨਾਲ ਲੈਸ, ਇਹ ਖੁਫੀਆ ਉਪਗ੍ਰਹਿ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸਹੀ ਮੈਪਿੰਗ ਲਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਰਾਕੇਟ ਆਪਣੀ ਸਹੀ ਔਰਬਿਟ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਸਮਰੱਥਾ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਦੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਹੈ।