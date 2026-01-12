Advertisement
Article Detail0/zeephh/zeephh3071585
Zee Punjab Haryana Himachal PradeshNational PHH

ਭਾਰਤ ਦਾ ਜਾਸੂਸੀ ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਮਿਸ਼ਨ ਹੋਇਆ ਫੇਲ੍ਹ; ਤੀਜੇ ਪੜਾਅ ਵਿੱਚ ਆਈ ਤਕਨੀਕੀ ਖਰਾਬੀ

PSLV-C62 Mission: ਭਾਰਤ ਦਾ ਜਾਸੂਸੀ ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਮਿਸ਼ਨ ਅਸਫਲ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਇਸਰੋ ਵੱਲੋਂ ਐਕਸ ਹੈਂਡਲ ਉਤੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।

Written By  Ravinder Singh|Last Updated: Jan 12, 2026, 12:23 PM IST

Trending Photos

ਭਾਰਤ ਦਾ ਜਾਸੂਸੀ ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਮਿਸ਼ਨ ਹੋਇਆ ਫੇਲ੍ਹ; ਤੀਜੇ ਪੜਾਅ ਵਿੱਚ ਆਈ ਤਕਨੀਕੀ ਖਰਾਬੀ

PSLV-C62 Mission: ਭਾਰਤ ਦਾ ਜਾਸੂਸੀ ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਮਿਸ਼ਨ ਅਸਫਲ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਇਸਰੋ ਵੱਲੋਂ ਐਕਸ ਹੈਂਡਲ ਉਤੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਜਦੋਂ PSLV-C62 ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਸਵੇਰੇ 10:17 ਵਜੇ ਸਤੀਸ਼ ਧਵਨ ਪੁਲਾੜ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਆਪਣੀ 64ਵੀਂ ਉਡਾਣ ਭਰੀ, ਤਾਂ ਸਭ ਕੁਝ ਆਮ ਜਾਪ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੇਕਾਬੂ ਹੋ ਕੇ ਮਿਸ਼ਨ ਫੇਲ੍ਹ ਹੋ ਗਿਆ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਪਾਰਕ ਅਤੇ ਰੱਖਿਆ ਖੇਤਰਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਰਾਕੇਟ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਉਮੀਦਾਂ ਸਨ, ਜੋ 16 ਉਪਗ੍ਰਹਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਸਮਾਨ ਵਿੱਚ ਗਰਜਦਾ ਸੀ।

ਹਾਲਾਂਕਿ, ਉਡਾਣ ਭਰਨ ਤੋਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ, ਰਾਕੇਟ ਆਪਣੇ ਨਿਰਧਾਰਤ ਰਸਤੇ ਤੋਂ ਭਟਕ ਗਿਆ। ਘਟਨਾ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਇਸਰੋ ਨੇ ਤੁਰੰਤ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਬੁਲਾਈ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਤਕਨੀਕੀ ਖਰਾਬੀ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ, ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿ ਡੇਟਾ ਦਾ ਇਸ ਸਮੇਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਭਰੋਸੇਮੰਦ ਲਾਂਚ ਵਾਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ, ਪੋਲਰ ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਲਾਂਚ ਵਹੀਕਲ (PSLV) ਦੀ ਇਸ ਯਾਤਰਾ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਨਿੱਜੀ ਪੁਲਾੜ ਖੇਤਰ ਲਈ ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਸਕ ਮੀਲ ਪੱਥਰ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਸੀ।

ਇਹ ਕੋਈ ਆਮ ਉਪਗ੍ਰਹਿ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਗੋਂ ਪੁਲਾੜ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੀ "ਤੀਜੀ ਅੱਖ" ਹੈ, ਜੋ ਸੰਘਣੇ ਜੰਗਲਾਂ, ਝਾੜੀਆਂ ਅਤੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਲੁਕੇ ਹੋਏ ਦੁਸ਼ਮਣ ਬੰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬੇਨਕਾਬ ਕਰਨ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਰੱਖਦਾ ਸੀ। ਉੱਨਤ ਇਮੇਜਿੰਗ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਨਾਲ ਲੈਸ, ਇਹ ਖੁਫੀਆ ਉਪਗ੍ਰਹਿ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸਹੀ ਮੈਪਿੰਗ ਲਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਰਾਕੇਟ ਆਪਣੀ ਸਹੀ ਔਰਬਿਟ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਸਮਰੱਥਾ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਕਰਨ ਦੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਹੈ।

Add Zee News as a Preferred Source

 

TAGS

PSLV-C62 mission failureIndia Spy SatelliteISRO setback

Trending news

PSLV-C62 mission failure
ਭਾਰਤ ਦਾ ਜਾਸੂਸੀ ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਮਿਸ਼ਨ ਹੋਇਆ ਫੇਲ੍ਹ; ਤੀਜੇ ਪੜਾਅ ਵਿੱਚ ਆਈ ਤਕਨੀਕੀ ਖਰਾਬੀ
MLA Gurdeep Singh Bhaini
ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਵਿਧਾਇਕ ਦਾ ਹੋਇਆ ਦੇਹਾਂਤ, ਸਿਆਸੀ ਜਗਤ 'ਚ ਛਾਇਆ ਮਾਤਮ
328 Holy Saroops Case
328 ਪਾਵਨ ਸਰੂਪਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸਿਆਸਤ ਬੰਦ ਹੋਵੇ-ਜਥੇਦਾਰ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਗੜਗੱਜ
Toll plazas Ladowal
ਲਾਡੋਵਾਲ ਅਤੇ ਨੀਲੋ ਸਮੇਤ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ੇ ਚਾਰ ਘੰਟੇ ਰਹਿਣਗੇ ਮੁਫ਼ਤ
Himachal Weather
हिमाचल में फिर बिगड़ेगा मौसम! 16 जनवरी से बर्फबारी का अलर्ट, 8 जिलों में कोहरा
Punjab Assembly elections 2027
ਕਾਂਗਰਸ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਬਿਨਾਂ ਲੜੇਗੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣ; ਜਾਣੋ ਕਿਉਂ ਲਿਆ ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ
AAP sarpanch murder case
ਵੱਡੀ ਖਬਰ; 'ਆਪ' ਸਰਪੰਚ ਕਤਲ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੂਟਰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ; ਹੋਰ ਵੀ 5 ਮੁਲਜ਼ਮ ਦਬੋਚੇ
Pakistan Heroin Import Case
ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਲੂਣ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਹੈਰੋਇਨ ਦੀ ਦਰਾਮਦ ਮਾਮਲਾ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਵੱਡਾ ਮੋੜ
Solan News
Breaking: सोलन जिले के अर्की में भीषण आग, कई दुकानें और मकान चपेट में
School closed
ਉੱਤਰੀ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਠੰਢ ਦਾ ਕਹਿਰ, 15 ਜਨਵਰੀ ਤੱਕ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਛੁੱਟੀਆਂ