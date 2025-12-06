Railways News: ਉਡਾਣਾਂ ਰੱਦ ਹੋਣ ਉਤੇ ਭਾਰਤੀ ਰੇਲਵੇ ਨੇ ਸੰਭਾਲਿਆ ਮੋਰਚਾ; ਰੇਲਗੱਡੀਆਂ ਨਾਲ ਵਾਧੂ ਕੋਚ ਜੋੜੇ

ailways News: ਇੰਡੀਗੋ ਉਡਾਣਾਂ ਰੱਦ ਹੋਣ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਹਫੜਾ-ਦਫੜੀ ਮਚ ਗਈ ਹੈ, ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਭਰੇ ਹੋਏ ਹਨ।
Trending Photos
Railways News: ਇੰਡੀਗੋ ਉਡਾਣਾਂ ਰੱਦ ਹੋਣ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਹਫੜਾ-ਦਫੜੀ ਮਚ ਗਈ ਹੈ, ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਭਰੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਯਾਤਰੀਆਂ ਦੀ ਅਸੁਵਿਧਾ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ, ਭਾਰਤੀ ਰੇਲਵੇ ਨੇ 37 ਟ੍ਰੇਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧੂ ਕੋਚ ਜੋੜੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਯਾਤਰੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਟ੍ਰੇਨਾਂ ਵਿੱਚ ਯਾਤਰਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਰੇਲਵੇ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ, ਵਿਆਪਕ ਉਡਾਣਾਂ ਰੱਦ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਧੀ ਹੋਈ ਯਾਤਰੀ ਮੰਗ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ, ਭਾਰਤੀ ਰੇਲਵੇ ਨੇ ਨੈੱਟਵਰਕ ਵਿੱਚ ਸੁਚਾਰੂ ਯਾਤਰਾ ਅਤੇ ਢੁਕਵੀਂ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। 37 ਟ੍ਰੇਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 116 ਵਾਧੂ ਕੋਚ ਜੋੜੇ ਗਏ ਹਨ, ਜੋ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ 114 ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਾਧੂ ਯਾਤਰਾਵਾਂ ਚਲਾਉਂਦੇ ਹਨ।
Indian Railways, in view of the surge in passenger demand following widespread flight cancellations, has taken extensive measures to ensure smooth travel and adequate availability of accommodation across the network. A total of 37 trains have been augmented with 116 additional…
— Ravneet Singh Bittu (@RavneetBittu) December 6, 2025
ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਰੇਲਵੇ ਨੇ ਵਿਆਪਕ ਉਡਾਣਾਂ ਰੱਦ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਧੀ ਹੋਈ ਯਾਤਰੀ ਮੰਗ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ, ਨੈੱਟਵਰਕ ਵਿੱਚ ਸੁਚਾਰੂ ਯਾਤਰਾ ਅਤੇ ਢੁਕਵੀਂ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। 37 ਟ੍ਰੇਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 116 ਵਾਧੂ ਕੋਚ ਜੋੜੇ ਗਏ ਹਨ, ਜੋ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ 114 ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਾਧੂ ਯਾਤਰਾਵਾਂ ਚਲਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਦੱਖਣੀ ਰੇਲਵੇ ਨੇ ਕੋਚਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, 18 ਟ੍ਰੇਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸਮਰੱਥਾ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਉੱਚ-ਮੰਗ ਵਾਲੇ ਰੂਟਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧੂ ਚੇਅਰ ਕਾਰ ਅਤੇ ਸਲੀਪਰ ਕਲਾਸ ਕੋਚ ਜੋੜੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਹ ਜੋੜ, 6 ਦਸੰਬਰ, 2025 ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵੀ, ਦੱਖਣੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਯਾਤਰੀ ਸਮਰੱਥਾ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਵਾਧਾ ਕਰਨਗੇ।
ਸ਼ਨਿੱਚਰਵਾਰ ਤੋਂ ਕੋਚਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧੀ
ਉੱਤਰੀ ਰੇਲਵੇ ਨੇ ਤਿੰਨ ਏਸੀ ਅਤੇ ਚੇਅਰ ਕਾਰ ਕੋਚਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜ ਕੇ ਅੱਠ ਟ੍ਰੇਨਾਂ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇਹ ਉਪਾਅ, ਭਾਰੀ ਯਾਤਰਾ ਵਾਲੇ ਉੱਤਰੀ ਕੋਰੀਡੋਰ 'ਤੇ ਉਪਲਬਧਤਾ ਵਧਾ ਦੇਣਗੇ। ਪੱਛਮੀ ਰੇਲਵੇ ਨੇ ਤਿੰਨ ਏਸੀ ਅਤੇ ਦੋ ਏਸੀ ਕੋਚ ਜੋੜ ਕੇ ਚਾਰ ਉੱਚ-ਮੰਗ ਵਾਲੀਆਂ ਟ੍ਰੇਨਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਜੋੜ, 6 ਦਸੰਬਰ, 2025 ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵੀ, ਪੱਛਮੀ ਖੇਤਰ ਤੋਂ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਤੱਕ ਯਾਤਰੀ ਆਵਾਜਾਈ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨਗੇ। ਪੂਰਬੀ ਕੇਂਦਰੀ ਰੇਲਵੇ ਨੇ 6-10 ਦਸੰਬਰ, 2025 ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਪੰਜ ਯਾਤਰਾਵਾਂ 'ਤੇ ਦੋ ਏਸੀ ਕੋਚ ਜੋੜ ਕੇ ਰਾਜਿੰਦਰ ਨਗਰ-ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ (12309) ਸੇਵਾ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਸ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਬਿਹਾਰ-ਦਿੱਲੀ ਸੈਕਟਰ 'ਤੇ ਵਧੀ ਹੋਈ ਸਮਰੱਥਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪੂਰਬੀ ਤੱਟ ਰੇਲਵੇ ਨੇ ਭੁਵਨੇਸ਼ਵਰ-ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਸੇਵਾ (ਟ੍ਰੇਨਾਂ 20817/20811/20823) ਨੂੰ ਪੰਜ ਯਾਤਰਾਵਾਂ 'ਤੇ 2 ਏਸੀ ਕੋਚ ਜੋੜ ਕੇ ਵਧਾਇਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਓਡੀਸ਼ਾ ਅਤੇ ਰਾਜਧਾਨੀ ਵਿਚਕਾਰ ਸੰਪਰਕ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਪੂਰਬੀ ਰੇਲਵੇ ਨੇ ਪੂਰਬ ਵਿੱਚ ਵਧਦੀ ਖੇਤਰੀ ਅਤੇ ਅੰਤਰ-ਰਾਜੀ ਯਾਤਰਾ ਮੰਗ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ 7-8 ਦਸੰਬਰ, 2025 ਤੱਕ ਛੇ ਯਾਤਰਾਵਾਂ 'ਤੇ ਸਲੀਪਰ ਕਲਾਸ ਕੋਚਾਂ ਵਾਲੀਆਂ ਤਿੰਨ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਟ੍ਰੇਨਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਚਾਰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੇਵਾ ਰੇਲ ਗੱਡੀਆਂ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀਆਂ
ਉੱਤਰ-ਪੂਰਬੀ ਫਰੰਟੀਅਰ ਰੇਲਵੇ ਨੇ 6-13 ਦਸੰਬਰ, 2025 ਤੱਕ ਦੋ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਰੇਲ ਗੱਡੀਆਂ ਵਿੱਚ 3 ਏਸੀ ਅਤੇ ਸਲੀਪਰ ਕੋਚ ਵਧਾਏ ਹਨ, ਜੋ ਉੱਤਰ-ਪੂਰਬ ਦੇ ਯਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਰਵਿਘਨ ਯਾਤਰਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਭਾਰਤੀ ਰੇਲਵੇ ਯਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇਣ ਲਈ ਚਾਰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਰੇਲ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵੀ ਚਲਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਗੋਰਖਪੁਰ ਆਨੰਦ ਵਿਹਾਰ ਟਰਮੀਨਲ ਗੋਰਖਪੁਰ ਸਪੈਸ਼ਲ (05591/05592) 7 ਤੋਂ 9 ਦਸੰਬਰ, 2025 ਵਿਚਕਾਰ ਚਾਰ ਯਾਤਰਾਵਾਂ ਚਲਾਏਗਾ। ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਸ਼ਹੀਦ ਕੈਪਟਨ ਤੁਸ਼ਾਰ ਮਹਾਜਨ - ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਰਿਜ਼ਰਵਡ ਵੰਦੇ ਭਾਰਤ ਸਪੈਸ਼ਲ (02439/02440) 6 ਦਸੰਬਰ 2025 ਨੂੰ ਚੱਲੇਗੀ, ਜੋ ਜੰਮੂ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ ਅਤੇ ਆਰਾਮਦਾਇਕ ਸੰਪਰਕ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇਗੀ। ਪੱਛਮੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਵਧੀ ਹੋਈ ਮੰਗ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ, ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਮੁੰਬਈ ਸੈਂਟਰਲ - ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਰਿਜ਼ਰਵਡ ਸੁਪਰਫਾਸਟ ਸਪੈਸ਼ਲ (04002-04001) 6 ਅਤੇ 7 ਦਸੰਬਰ 2025 ਨੂੰ ਚੱਲੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਹਜ਼ਰਤ ਨਿਜ਼ਾਮੂਦੀਨ - ਤਿਰੂਵਨੰਤਪੁਰਮ ਸੈਂਟਰਲ ਰਿਜ਼ਰਵਡ ਸੁਪਰਫਾਸਟ ਸਪੈਸ਼ਲ (04080) 6 ਦਸੰਬਰ 2025 ਨੂੰ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਚੱਲੇਗੀ, ਜੋ ਦੱਖਣੀ ਖੇਤਰ ਵੱਲ ਲੰਬੀ ਦੂਰੀ ਦੀ ਸੰਪਰਕ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇਗੀ।