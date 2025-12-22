Advertisement
ਅਮਰੀਕਾ H-1B ਵੀਜ਼ਾ ਰਿਨਿਊ ਕਰਵਾਉਣ ਆਏ ਭਾਰਤੀ ਫਸੇ;ਇਹ ਵਜ੍ਹਾ ਆਈ ਸਾਹਮਣੇ

US H-1B Visa News: ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਕਾਰਨ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ H-1B ਵੀਜ਼ਾ ਧਾਰਕ ਹੁਣ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਫਸੇ ਹੋਏ ਹਨ।

Dec 22, 2025, 10:56 AM IST

H-1B Visa News: ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਕਾਰਨ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ H-1B ਵੀਜ਼ਾ ਧਾਰਕ ਹੁਣ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਫਸੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਭਾਰਤੀ ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਆਪਣੇ ਅਮਰੀਕੀ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟਾਂ ਨੂੰ ਨਵਿਆਉਣ ਲਈ ਭਾਰਤ ਵਾਪਸ ਆਏ ਸਨ ਪਰ ਅਮਰੀਕੀ ਦੂਤਾਵਾਸ ਨੇ ਅਚਾਨਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਅਪੁਆਇੰਟਮੈਂਟਾਂ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਇਹ ਅਪੁਆਇੰਟਮੈਂਟ ਹੁਣ ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ ਮੁੜ ਤਹਿ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਪੋਸਟ ਨੇ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ H-1B ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮਾਹਰ ਤਿੰਨ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਵਕੀਲਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਵਕੀਲਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 15 ਤੋਂ 26 ਦਸੰਬਰ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਸੈਂਕੜੇ, ਸ਼ਾਇਦ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਉੱਚ-ਹੁਨਰਮੰਦ ਕਾਮਿਆਂ ਦੀਆਂ ਅਪੁਆਇੰਟਮੈਂਟ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ।

ਦਸੰਬਰ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਸਮਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ H-1B ਧਾਰਕ ਵੀਜ਼ਾ ਨਵੀਨੀਕਰਨ (ਰਿਨਿਊ) ਨੂੰ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਛੁੱਟੀਆਂ ਦੇ ਸੀਜ਼ਨ ਨਾਲ ਮੇਲ ਖਾਂਦਾ ਹੈ। ਵੀਜ਼ਾ ਧਾਰਕਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜੀ ਗਈ ਇੱਕ ਈਮੇਲ ਵਿੱਚ, ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਨਵੀਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਸਕ੍ਰੀਨਿੰਗ ਨੀਤੀ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇੰਟਰਵਿਊ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਪੋਸਟ ਨੇ ਈਮੇਲ ਦੇਖੀ ਹੋਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਸਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਬਿਨੈਕਾਰ ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਜਾਂ ਜਨਤਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਖ਼ਤਰਾ ਨਾ ਪੈਦਾ ਕਰੇ।

ਭਾਰਤ H-1B ਵੀਜ਼ਾ ਦਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਲਾਭਪਾਤਰੀ
H-1B ਵੀਜ਼ਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਹੁਨਰਾਂ ਵਾਲੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਛੇ ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਅਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਟਰੰਪ ਦੇ ਦੂਜੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਵਿਵਾਦਪੂਰਨ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਟਰੰਪ ਦੇ ਸੱਜੇ-ਪੱਖੀ ਸਮਰਥਕ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਇਹ ਦਲੀਲ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿ ਇਹ ਅਮਰੀਕੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਨੂੰ ਖੋਹ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਸਿਲੀਕਾਨ ਵੈਲੀ ਦੇ ਤਕਨੀਕੀ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਇਸਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਹੈ, H-1B ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਉਦਯੋਗ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਦੱਸਿਆ ਹੈ। ਯੂਐਸ ਸਿਟੀਜ਼ਨਸ਼ਿਪ ਐਂਡ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਦੀ ਅਪ੍ਰੈਲ 2025 ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਭਾਰਤ H-1B ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 71 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਵੀਜ਼ਾ ਧਾਰਕ ਭਾਰਤੀ ਹਨ।

ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਵਕੀਲਾਂ ਨੇ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਪੋਸਟ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਅਚਾਨਕ ਰੱਦ ਕਰਨ ਨਾਲ ਜਾਨਾਂ ਉੱਡ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਾਮਿਆਂ ਦੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਨੂੰ ਖ਼ਤਰਾ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵੀਜ਼ਾ ਖਤਮ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਫਰਮ ਰੈਡੀ ਨਿਊਮੈਨ ਬ੍ਰਾਊਨ ਪੀਸੀ ਦੀ ਇੱਕ ਭਾਈਵਾਲ ਐਮਿਲੀ ਨਿਊਮੈਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 100 ਗਾਹਕ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਫਸੇ ਹੋਏ ਹਨ।

ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਖ ਹੋਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ
ਵਕੀਲਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ 30 ਅਤੇ 40 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਦੇ ਤਕਨੀਕੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਹਨ ਜੋ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਨ। ਕੁਝ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਆਏ ਸਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਕੂਲ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰੱਖਣ ਜਾਂ ਇਕੱਲੇ ਘਰ ਭੇਜਣ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਤੋਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੱਖ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਵਕੀਲ ਵੀਨਾ ਵਿਜੇ ਅਨੰਤ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਵਿਘਨ ਹੈ ਜੋ ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੈ।"

ਅਮਰੀਕੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਪੋਸਟ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕਿ ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਜਲਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਡੀਕ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ 'ਤੇ ਕੇਂਦ੍ਰਤ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਭਾਰਤ ਸਮੇਤ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਇਸਦੇ ਦੂਤਾਵਾਸ ਅਤੇ ਕੌਂਸਲੇਟ ਹੁਣ ਹਰ ਵੀਜ਼ਾ ਕੇਸ ਦੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ।

ਟਰੰਪ ਦਾ ਨਿਯਮ ਭਾਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਫਸਾਉਂਦਾ
ਜੁਲਾਈ ਵਿੱਚ, ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ H-1B ਧਾਰਕ ਅਤੇ H-4 ਵੀਜ਼ਾ 'ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਿਰਭਰ ਹੁਣ 2 ਸਤੰਬਰ ਤੋਂ ਦੂਰੀ 'ਤੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਤੀਜੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦਾ ਨਵੀਨੀਕਰਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਵਾਪਸ ਜਾਣਾ ਪਵੇਗਾ। 19 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ, ਟਰੰਪ ਨੇ ਨਵੇਂ H-1B ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਲਈ $100,000 ਫੀਸ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਇੱਕ ਆਦੇਸ਼ 'ਤੇ ਦਸਤਖਤ ਕੀਤੇ। 3 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ, ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਐਲਾਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਿਸ ਵਿੱਚ H-1B ਵੀਜ਼ਾ ਧਾਰਕਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਸ਼ਰਿਤਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਸਕ੍ਰੀਨਿੰਗ ਅਤੇ ਜਾਂਚ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਔਨਲਾਈਨ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਰਾਹੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਨਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।

ਡਾਕ ਰਾਹੀਂ ਅਚਾਨਕ ਅਪੁਆਇੰਟਮੈਂਟਾਂ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ
ਅਗਲੇ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ, ਦਸੰਬਰ ਦੇ ਅੱਧ ਅਤੇ ਦਸੰਬਰ ਦੇ ਅਖੀਰ ਵਿੱਚ ਨਵੀਨੀਕਰਨ ਲਈ ਤਹਿ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਅਪੁਆਇੰਟਮੈਂਟਾਂ ਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿਭਾਗ ਤੋਂ ਈਮੇਲ ਮਿਲਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ, ਕੌਂਸਲੇਟ ਨੂੰ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਅਪੁਆਇੰਟਮੈਂਟਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਘਟਾਉਣੀ ਪਈ। ਵਕੀਲਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਮੁਲਾਕਾਤਾਂ ਮਾਰਚ ਅਤੇ ਜੂਨ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਮੁੜ ਤਹਿ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇੱਕ ਬਿਨੈਕਾਰ ਨੂੰ 2027 ਦੀ ਮਿਤੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।

