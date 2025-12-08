IndiGo Refund Update: 6 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਇੰਡਿਗੋ ਦਾ ਵੱਡਾ ਐਕਸ਼ਨ, ਯਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕੀਤੇ 827 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ

IndiGo Refund Update: ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 827 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਵਾਪਸ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਬਾਕੀ 15 ਦਸੰਬਰ, 2025 ਤੱਕ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅਧੀਨ ਹੈ।
IndiGo Refund Update: 6 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਹਫੜਾ-ਦਫੜੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਇੰਡੀਗੋ ਨੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇੰਡੀਗੋ ਨੇ ਯਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ₹827 ਕਰੋੜ ਵਾਪਸ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ₹827 ਕਰੋੜ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਵਾਪਸ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਅਤੇ ਬਾਕੀ ₹827 ਕਰੋੜ 15 ਦਸੰਬਰ, 2025 ਤੱਕ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਹਨ।
1,800 ਤੋਂ ਵੱਧ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਉਡਾਣਾਂ
ਇੰਡੀਗੋ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਅੱਜ, ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ 1,800 ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਡਾਣਾਂ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ, ਜੋ ਇਸਦੇ ਪੂਰੇ ਨੈੱਟਵਰਕ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਕਰ ਦੇਵੇਗੀ। ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਪੂਰੇ ਨੈੱਟਵਰਕ ਵਿੱਚ 90% ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ (OTP) ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇ 75% ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ। ਇੰਡੀਗੋ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨੈੱਟਵਰਕ ਕਵਰੇਜ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਹਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਦੇ ਸ਼ਡਿਊਲ ਲਈ ਸਾਰੀਆਂ ਕੈੰਸਲੇਸ਼ਨ ਕੱਲ੍ਹ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਸੂਚਨਾ ਮਿਲੀ।
ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਫਸੇ ਹੋਏ ਗਾਹਕਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਜਾਰੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਪ੍ਰਬੰਧ 1 ਤੋਂ 7 ਦਸੰਬਰ, 2025 ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।
9,500 ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੋਟਲ ਕਮਰੇ ਅਤੇ ਲਗਭਗ 10,000 ਕੈਬ/ਬੱਸਾਂ ਬੁੱਕ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ।
4,500 ਤੋਂ ਵੱਧ ਬੈਗ ਸਬੰਧਤ ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਡਿਲੀਵਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।
ਅਸੀਂ ਅਗਲੇ 36 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬਾਕੀ ਸਾਮਾਨ ਡਿਲੀਵਰ ਕਰਨ ਲਈ ਰਸਤੇ 'ਤੇ ਹਾਂ।
ਸ਼ਹਿਰੀ ਹਵਾਬਾਜ਼ੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਵੀ ਕਈ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।
ਏਅਰਲਾਈਨ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਰਿਫੰਡ ਤੁਰੰਤ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ।
ਯਾਤਰੀਆਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਹਾਇਤਾ ਸੈੱਲ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।
ਕੋਈ ਸਮੱਸਿਆ ਨਾ ਹੋਵੇ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਫਲਾਈਟ ਰੀਬੁਕਿੰਗ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ, ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਟਿਕਟਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਅਚਾਨਕ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਹਵਾਈ ਕਿਰਾਏ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਸੀਮਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।