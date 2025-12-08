Advertisement
Article Detail0/zeephh/zeephh3033824
Zee Punjab Haryana Himachal PradeshNational PHH

IndiGo Refund Update: 6 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਇੰਡਿਗੋ ਦਾ ਵੱਡਾ ਐਕਸ਼ਨ, ਯਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕੀਤੇ 827 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ

IndiGo Refund Update: ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 827 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਵਾਪਸ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਬਾਕੀ 15 ਦਸੰਬਰ, 2025 ਤੱਕ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅਧੀਨ ਹੈ।

Written By  Drishti Gupta|Last Updated: Dec 08, 2025, 06:16 PM IST

Trending Photos

IndiGo Refund Update: 6 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਇੰਡਿਗੋ ਦਾ ਵੱਡਾ ਐਕਸ਼ਨ, ਯਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕੀਤੇ 827 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ

IndiGo Refund Update: 6 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਹਫੜਾ-ਦਫੜੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਇੰਡੀਗੋ ਨੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇੰਡੀਗੋ ਨੇ ਯਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ₹827 ਕਰੋੜ ਵਾਪਸ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ₹827 ਕਰੋੜ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਵਾਪਸ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਅਤੇ ਬਾਕੀ ₹827 ਕਰੋੜ 15 ਦਸੰਬਰ, 2025 ਤੱਕ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਹਨ।

1,800 ਤੋਂ ਵੱਧ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਉਡਾਣਾਂ 

ਇੰਡੀਗੋ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਅੱਜ, ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ 1,800 ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਡਾਣਾਂ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ, ਜੋ ਇਸਦੇ ਪੂਰੇ ਨੈੱਟਵਰਕ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਕਰ ਦੇਵੇਗੀ। ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਪੂਰੇ ਨੈੱਟਵਰਕ ਵਿੱਚ 90% ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ (OTP) ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇ 75% ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ। ਇੰਡੀਗੋ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨੈੱਟਵਰਕ ਕਵਰੇਜ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਹਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਦੇ ਸ਼ਡਿਊਲ ਲਈ ਸਾਰੀਆਂ ਕੈੰਸਲੇਸ਼ਨ ਕੱਲ੍ਹ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਸੂਚਨਾ ਮਿਲੀ।

Add Zee News as a Preferred Source

ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਫਸੇ ਹੋਏ ਗਾਹਕਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਜਾਰੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਪ੍ਰਬੰਧ 1 ਤੋਂ 7 ਦਸੰਬਰ, 2025 ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।

9,500 ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੋਟਲ ਕਮਰੇ ਅਤੇ ਲਗਭਗ 10,000 ਕੈਬ/ਬੱਸਾਂ ਬੁੱਕ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ।

4,500 ਤੋਂ ਵੱਧ ਬੈਗ ਸਬੰਧਤ ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਡਿਲੀਵਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।

ਅਸੀਂ ਅਗਲੇ 36 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬਾਕੀ ਸਾਮਾਨ ਡਿਲੀਵਰ ਕਰਨ ਲਈ ਰਸਤੇ 'ਤੇ ਹਾਂ।

ਸ਼ਹਿਰੀ ਹਵਾਬਾਜ਼ੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਵੀ ਕਈ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।

ਏਅਰਲਾਈਨ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਰਿਫੰਡ ਤੁਰੰਤ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ।

ਯਾਤਰੀਆਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਹਾਇਤਾ ਸੈੱਲ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।

ਕੋਈ ਸਮੱਸਿਆ ਨਾ ਹੋਵੇ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਫਲਾਈਟ ਰੀਬੁਕਿੰਗ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।

ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ, ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਟਿਕਟਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਅਚਾਨਕ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਹਵਾਈ ਕਿਰਾਏ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਸੀਮਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

TAGS

IndiGo

Trending news

health
30 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਵਾਓ ਇਹ 3 ਟੈਸਟ, ਹਾਰਟ ਅਟੈਕ ਤੇ ਸ਼ੂਗਰ ਤੋਂ ਹੋਵੇਗਾ ਬਚਾਅ
Bobby Deol Heartfelt Message
ਬੌਬੀ ਦਿਓਲ ਨੇ ਪਿਤਾ ਧਰਮਿੰਦਰ ਲਈ ਲਿਖਿਆ ਭਾਵੁਕ ਸੰਦੇਸ਼; ਡਾਂਗੋ ਤੇ ਸਾਹਨੇਵਾਲ ਦਾ ਕੀਤਾ ਜ਼ਿਕਰ
Sukhbir singh badal
ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਗਿੱਦੜਬਾਹਾ ਤੋਂ ਚੋਣ ਲੜਨ ਦਾ ਕੀਤਾ ਐਲਾਨ
faridkot murder case
ਗੁਰਵਿੰਦਰ ਹੱਤਿਆ ਕਾਂਡ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਤਿੰਨੋਂ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ 14 ਦਿਨ ਦੀ ਨਿਆਇਕ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਭੇਜਿਆ
Warts Causes
ਸਰੀਰ ਤੇ ਦਿਖਾਈ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਮੋਕੇ(ਮੱਸੇ) ਨਾ ਕਰੋ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼, ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਇਹ ਗੰਭੀਰ ਬਿਮਾਰੀ!
Harley-Davidson
ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗੀ ਇਸ ਤੋਂ ਸਸਤੀ Harley-Davidson ਦੀ ਬਾਈਕ, ਕੀਮਤ ਜਾਣਕੇ ਹੋ ਜਾਓਗੇ
Navjot Kaur sidhu
ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਛੇ ਬੰਦਿਆਂ ਤੋਂ ਖ਼ਤਰਾ; ਨਵਜੋਤ ਕੌਰ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਬਿਆਨ ਨੇ ਮਚਾਈ ਸਿਆਸੀ ਹਲਚਲ
washing machine
ਸਰਦੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵਾਸ਼ਿੰਗ ਮਸ਼ੀਨ ਨੂੰ ਕੰਧ ਤੋਂ ਕਿੰਨੀ ਦੂਰ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ?
Sri Akal Takht Sahib
ਪੰਜ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੇ ਵਿਰਸਾ ਸਿੰਘ ਵਲਟੋਹਾ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਸ਼ਖ਼ਸੀਅਤਾਂ ਨੂੰ ਲਗਾਈ ਧਾਰਮਿਕ ਸਜ਼ਾ
afeem
Afeem: ਕੀ ਅਫੀਮ ਸਿਹਤ ਲਈ ਫਾਇਦੇਮੰਦ ਹੈ? ਜਾਣੋ ਇਸਦੇ ਫਾਇਦੇ ਅਤੇ ਨੁਕਸਾਨ