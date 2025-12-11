IndiGo ਦਾ ਵੱਡਾ ਐਲਾਨ, ਏਅਰਲਾਈਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਯਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਦੇਵੇਗੀ 10000 ਰੁਪਏ ਦੇ Travel ਵਾਊਚਰ

Indigo Travel Voucher: ਇੱਕ ਅਧਿਕਾਰਤ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ, ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਯਾਤਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਉਡਾਣਾਂ ਰੱਦ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ ਅਤੇ ਜੋ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਏ ਸਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ₹10,000 ਦਾ ਯਾਤਰਾ ਵਾਊਚਰ ਮਿਲੇਗਾ।
Trending Photos
ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਏਅਰਲਾਈਨ, ਇੰਡੀਗੋ ਨੇ ਆਖਰਕਾਰ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਯਾਤਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਜੋ 3, 4 ਅਤੇ 5 ਦਸੰਬਰ, 2025 ਨੂੰ ਹਵਾਈ ਅੱਡਿਆਂ 'ਤੇ ਘੰਟਿਆਂ ਤੱਕ ਫਸੇ ਰਹੇ ਸਨ। ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਤਕਨੀਕੀ ਅਤੇ ਸੰਚਾਲਨ ਸੰਬੰਧੀ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਕਈ ਉਡਾਣਾਂ ਰੱਦ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਯਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕਾਫ਼ੀ ਅਸੁਵਿਧਾ ਹੋਈ। ਇੰਡੀਗੋ ਹੁਣ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਯਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ₹10,000 ਤੱਕ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਅਤੇ ਟਰੈਵਲ ਵਾਊਚਰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇਗੀ। ਆਓ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਲਾਭ ਕਿਸਨੂੰ ਮਿਲਣਗੇ ਅਤੇ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਕੀ ਹੈ।
ਇੰਡੀਗੋ ਦੇਵੇਗੀ ₹10,000 ਦੇ ਵਾਊਚਰ
ਇੱਕ ਅਧਿਕਾਰਤ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ, ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਯਾਤਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਉਡਾਣਾਂ ਰੱਦ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ ਅਤੇ ਜੋ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਏ ਸਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ₹10,000 ਦਾ ਯਾਤਰਾ ਵਾਊਚਰ ਮਿਲੇਗਾ।
ਇਸ ਵਾਊਚਰ ਨੂੰ ਅਗਲੇ 12 ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮੇਂ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਇਸ ਵਾਊਚਰ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਇੰਡੀਗੋ ਫਲਾਈਟ ਬੁਕਿੰਗ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਵਾਊਚਰ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਪੂਰਾ ਰਿਫੰਡ ਵੀ ਵੱਖਰੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉਪਲਬਧ ਹੋਵੇਗਾ।
ਰਿਫੰਡ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਕੀ ਹੈ?
ਇੰਡੀਗੋ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਯਾਤਰੀਆਂ ਲਈ ਰਿਫੰਡ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਕੀਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਰਿਫੰਡ 7-10 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਹੋ ਜਾਣਗੇ।
ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਟਿਕਟ MakeMyTrip, Yatra, EaseMyTrip, ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਰਾਹੀਂ ਬੁੱਕ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਰਿਫੰਡ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਹਨ।
DGCA ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਵੱਖਰਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ
ਸਰਕਾਰ (ਡੀਜੀਸੀਏ) ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਉਡਾਣ ਨਿਰਧਾਰਤ ਰਵਾਨਗੀ ਸਮੇਂ ਤੋਂ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰੱਦ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਏਅਰਲਾਈਨ ਨੂੰ ₹5,000 ਤੋਂ ₹10,000 ਤੱਕ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਇੰਡੀਗੋ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਨਿਯਮ ਦੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਲਣਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਵੱਖਰੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇਗੀ।
ਫਿਰ ਵੀ ਰਿਫੰਡ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ? ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਿਵੇਂ ਕਰੀਏ
ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡਾ ਰਿਫੰਡ ਅਜੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਹੈ ਜਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਾਊਚਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ customer.experience@goindigo.in (mailto:customer.experience@goindigo.in) 'ਤੇ ਈਮੇਲ ਕਰੋ। ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਆਪਣਾ ਪੀਐਨਆਰ ਨੰਬਰ, ਟਿਕਟ ਵੇਰਵੇ ਅਤੇ ਮੋਬਾਈਲ ਨੰਬਰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰੋ।
ਇੰਡੀਗੋ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰਤ ਬਿਆਨ
ਇੰਡੀਗੋ ਦੇ ਇੱਕ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਸਾਨੂੰ ਕੁਝ ਯਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹੋਈ ਅਸੁਵਿਧਾ ਲਈ ਅਫ਼ਸੋਸ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਲਗਭਗ ਸਾਰੇ ਰਿਫੰਡ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਕਰ ਲਈ ਹੈ ਅਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਯਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ₹10,000 ਵਾਊਚਰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਆਪਣੇ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ।"
ਇੰਡੀਗੋ ਨਾਲ ਕੀ ਸਥਿਤੀ ਹੈ?
3 ਤੋਂ 5 ਦਸੰਬਰ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ, ਇੰਡੀਗੋ ਦੀਆਂ ਸੈਂਕੜੇ ਉਡਾਣਾਂ ਜਾਂ ਤਾਂ ਰੱਦ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਜਾਂ ਘੰਟਿਆਂ ਦੀ ਦੇਰੀ ਨਾਲ ਹੋਈਆਂ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਯਾਤਰੀ ਰਾਤ ਭਰ ਹਵਾਈ ਅੱਡਿਆਂ 'ਤੇ ਫਸੇ ਰਹੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਖਾਣੇ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਅਤੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵਿਗੜ ਗਈ। #IndiGoChaos ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਟ੍ਰੈਂਡ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਿਆ।