Advertisement
Article Detail0/zeephh/zeephh3070409
Zee Punjab Haryana Himachal PradeshNational PHH

Earthquake News: ਭਿਆਨਕ ਭੂਚਾਲ ਨਾਲ ਹਿੱਲੀ ਧਰਤੀ! ਦਹਿਸ਼ਤ ਵਿਚ ਘਰੋਂ ਬਾਹਰ ਭੱਜੇ ਲੋਕ

Earthquake News: ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਦੇਰ ਰਾਤ ਪੂਰਬੀ ਇੰਡੋਨੇਸ਼ੀਆ ਵਿੱਚ 6.5 ਤੀਬਰਤਾ ਦਾ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਭੂਚਾਲ ਆਇਆ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਥਾਨਕ ਲੋਕ ਘਬਰਾ ਗਏ। ਭੂ-ਵਿਗਿਆਨਕ ਸਰਵੇਖਣ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਭੂਚਾਲ ਇੰਡੋਨੇਸ਼ੀਆ ਦੇ ਟੋਬੇਲੋ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਕਈ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੱਕ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। 

Written By  Drishti Gupta|Last Updated: Jan 11, 2026, 08:12 AM IST

Trending Photos

Earthquake News: ਭਿਆਨਕ ਭੂਚਾਲ ਨਾਲ ਹਿੱਲੀ ਧਰਤੀ! ਦਹਿਸ਼ਤ ਵਿਚ ਘਰੋਂ ਬਾਹਰ ਭੱਜੇ ਲੋਕ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ:  ਪੂਰਬੀ ਇੰਡੋਨੇਸ਼ੀਆ ਵਿੱਚ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਦੇਰ ਰਾਤ 6.5 ਤੀਬਰਤਾ ਦਾ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਭੂਚਾਲ ਆਇਆ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਥਾਨਕ ਲੋਕ ਘਬਰਾ ਗਏ। ਭੂ-ਵਿਗਿਆਨਕ ਸਰਵੇਖਣ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਭੂਚਾਲ ਇੰਡੋਨੇਸ਼ੀਆ ਦੇ ਟੋਬੇਲੋ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਕਈ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੱਕ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਭੂਚਾਲ ਦੀ ਤੀਬਰਤਾ 6.7 ਦੱਸੀ ਗਈ ਸੀ, ਪਰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਇਸਨੂੰ ਰਿਕਟਰ ਪੈਮਾਨੇ 'ਤੇ 6.5 ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਭੂਚਾਲ ਦਾ ਕੇਂਦਰ 52 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੀ ਡੂੰਘਾਈ 'ਤੇ ਸੀ, ਜੋ ਕਿ ਹਲਮੇਹਰਾ ਟਾਪੂ ਦੇ ਉੱਤਰੀ ਸਿਰੇ ਦੇ ਨੇੜੇ ਉੱਤਰੀ ਮਾਲੂਕੂ ਪ੍ਰਾਂਤ ਦੇ ਟੋਬੇਲੋ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਸੀ।

ਇਹ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਇੰਡੋਨੇਸ਼ੀਆ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਭੂਚਾਲਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਹੌਟਸਪੌਟ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇੰਡੋਨੇਸ਼ੀਆ ਰਿੰਗ ਆਫ਼ ਫਾਇਰ 'ਤੇ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਖੇਤਰ ਜਿੱਥੇ ਟੈਕਟੋਨਿਕ ਪਲੇਟਾਂ ਸਤ੍ਹਾ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਟਕਰਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਇੰਡੋਨੇਸ਼ੀਆ ਦੇ ਛੋਟੇ ਤੱਟਵਰਤੀ ਕਸਬੇ ਟੋਬੇਲੋ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਜੋ ਮੱਛੀਆਂ ਫੜਨ ਅਤੇ ਖੇਤੀ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਭੂਚਾਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਾਨੀ ਜਾਂ ਵੱਡੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਤੁਰੰਤ ਕੋਈ ਰਿਪੋਰਟ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ। ਸਥਾਨਕ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਭੂਚਾਲ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦੇ ਹੀ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਆਏ।

ਭੂ-ਵਿਗਿਆਨਕ ਸਰਵੇਖਣ ਨੇ ਭੂਚਾਲ ਨੂੰ ਦਰਮਿਆਨਾ ਦੱਸਿਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਤ੍ਹਾ 'ਤੇ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਭੂਚਾਲ ਇੰਨਾ ਤੇਜ਼ ਸੀ ਕਿ ਨੇੜਲੇ ਟਾਪੂਆਂ 'ਤੇ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।

Add Zee News as a Preferred Source

ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਸੁਨਾਮੀ ਚੇਤਾਵਨੀ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਭੂਚਾਲ ਤੋਂ ਸੁਨਾਮੀ ਦਾ ਕੋਈ ਖ਼ਤਰਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। USGS ਨੇ ਭੂਚਾਲ ਤੋਂ ਮੌਤ ਜਾਂ ਨੁਕਸਾਨ ਲਈ ਹਰੀ ਚੇਤਾਵਨੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਸਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਕਿ ਮੌਤ ਜਾਂ ਆਰਥਿਕ ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਘੱਟ ਹੈ। ਖੇਤਰ ਦੇ ਲੋਕ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਨਾਜ਼ੁਕ, ਭੂਚਾਲ-ਰੋਧਕ ਇਮਾਰਤਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਇੱਥੇ ਨਿਵਾਸੀ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪੁਰਾਣੀਆਂ, ਭਾਰੀ ਲੱਕੜ ਦੀਆਂ ਬਣਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਖਤਰਨਾਕ ਸਾਬਤ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।

TAGS

earthquake

Trending news

punjab weather
Punjab Weather: ਲੋਹੜੀ 'ਤੇ ਪਵੇਗਾ ਮੀਂਹ? ਜਾਣੋ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਮੌਸਮ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਹਾਲ
Hukamnama Sri Darbar Sahib
Hukamnama Sri Darbar Sahib: ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਸ੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ 11 ਜਨਵਰੀ 2026
Chhattisgarh Government
ਚੌਲ ਦਾ ਨਿਰਯਾਤਕਾਰਾਂ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਵੱਡਾ ਤੌਹਫਾ
Samrala news
ਸਮਰਾਲਾ ਵਿੱਚ ਚਾਈਨਾ ਡੋਰ ਸਬੰਧੀ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਸਖ਼ਤੀ, ਦੁਕਾਨਾਂ ਦੀ ਚੈਕਿੰਗ
amritsar news
ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ IDH ਮਾਰਕੀਟ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ
Punjab news
ਈਜ਼ੀ ਰਜਿਸਟਰੀ ਨੇ ਬਣਾਇਆ ਰਿਕਾਰਡ, 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਚ 3.70 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਰਜਿਸਟਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਦਰਜ
Harpal Singh Cheema
ਚੀਮਾ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਪੁਲੀਸ ਆਧੁਨੀਕਰਨ ਖਾਤਰ ਪੰਜਾਬ ਲਈ 1,000 ਕਰੋੜ ਦੀ ਗ੍ਰਾਂਟ ਦੀ ਕੀਤੀ ਮੰਗ
Ludhiana News
ਮੰਤਰੀ ਅਰੋੜਾ ਵੱਲੋਂ ਫੋਕਲ ਪੁਆਇੰਟ 'ਚ 35 ਕਰੋੜ ਦੀ ਲਾਗਤ ਵਾਲੇ ਨਵੇਂ 'ਟੂਲ ਰੂਮ' ਯੂਨਿਟ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ
Minister Aman Arora
ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਰੱਖਿਆ ਨਿਰਮਾਣ ਖੇਤਰ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਕੇਂਦਰ ਵਜੋਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਵਿਕਸਿਤ- ਮੰਤਰੀ ਅਰੋੜਾ
Punjab government
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਸਸਪੈਂਡ