ਮੈਂ ਮੁੰਡਾ ਬਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ… ਵਿਆਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੁਝ ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ ਪਤਨੀ ਨੇ ਪਤੀ ਨੂੰ ਕਹੀ ਅਜਿਹੀ ਗੱਲ, ਜਾਣ ਕੇ ਹੋ ਜਾਓਗੇ ਹੈਰਾਨ!

ਆਇਰਲੈਂਡ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਜੋੜੇ ਦਾ ਤਲਾਕ ਹੋ ਗਿਆ ਜਦੋਂ ਪਤਨੀ ਨੇ ਪਤੀ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹ ਮਰਦ ਬਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਲੂਥ ਦੀ ਪੂਰਬੀ ਸਰਕਟ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਹੋਈ, ਜਿੱਥੇ ਪਤੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸਨੂੰ ਵਿਆਹ ਦੇ ਸਮੇਂ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਦੇ ਟਰਾਂਸਜੈਂਡਰ ਬਣਨ ਦੇ ਇਰਾਦੇ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਸੀ।
ਪਤੀ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸੀ ਸਾਰੀ ਗੱਲ
ਪਤੀ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਉਸਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਪਹਿਲਾਂ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ, ਤਾਂ ਉਹ ਕਦੇ ਵੀ ਵਿਆਹ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਜੱਜ ਟੇਰੇਂਸ ਓ'ਸੁਲੀਵਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕਿ ਤਲਾਕ ਸਿਰਫ਼ ਜਿਨਸੀ ਰੁਝਾਨ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਲਿੰਗ ਪਛਾਣ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਵਿਆਹ ਦੀ ਵੈਧਤਾ 'ਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਜੱਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵਿਆਹ ਦੇ ਸਮੇਂ ਜਨਤਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਕੋਈ ਸਹਿਮਤੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਅਵੈਧ ਹੋ ਗਿਆ।
ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਆਇਰਿਸ਼ ਵਿਆਹ ਅਤੇ ਤਲਾਕ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਲਿੰਗ ਪਛਾਣ ਅਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ 'ਤੇ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਬਹਿਸ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣ ਗਿਆ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਦੂਜੇ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਖਰਚੇ ਚੁੱਕਣ ਲਈ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਸਾਲ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਮਾਮਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਾਬਕਾ ਪਤੀ ਦੇ ਤਬਦੀਲੀ ਦੇ ਖਰਚਿਆਂ ਦਾ ਅੱਧਾ ਹਿੱਸਾ ਦੇਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਜਰੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ ਅਤੇ ਜੋੜੇ ਲਈ ਖਰਚੇ ਚੁੱਕਣਾ ਵਾਜਬ ਸੀ।