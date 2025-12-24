Advertisement
Article Detail0/zeephh/zeephh3051495
Zee Punjab Haryana Himachal PradeshNational PHH

ਇਸਰੋ ਨੇ ਰਚਿਆ ਇਤਿਹਾਸ; ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸੰਚਾਰ ਉਪਗ੍ਰਹਿ ਸਫਲਤਾਪੂਰਵਕ ਲਾਂਚ

ISRO satellite launch: ਭਾਰਤੀ ਪੁਲਾੜ ਖੋਜ ਸੰਗਠਨ (ਇਸਰੋ) ਨੇ ਇਤਿਹਾਸ ਰਚ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸਾਲ ਦੇ ਆਪਣੇ ਆਖਰੀ ਮਿਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਇਸਰੋ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਸੰਚਾਰ ਉਪਗ੍ਰਹਿ, ਬਲੂਬਰਡ ਬਲਾਕ-2 ਨੂੰ ਸਫਲਤਾਪੂਰਵਕ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ।

Written By  Ravinder Singh|Last Updated: Dec 24, 2025, 09:31 AM IST

Trending Photos

ਇਸਰੋ ਨੇ ਰਚਿਆ ਇਤਿਹਾਸ; ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸੰਚਾਰ ਉਪਗ੍ਰਹਿ ਸਫਲਤਾਪੂਰਵਕ ਲਾਂਚ

ISRO satellite launch: ਭਾਰਤੀ ਪੁਲਾੜ ਖੋਜ ਸੰਗਠਨ (ਇਸਰੋ) ਨੇ ਇਤਿਹਾਸ ਰਚ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸਾਲ ਦੇ ਆਪਣੇ ਆਖਰੀ ਮਿਸ਼ਨ ਵਿੱਚ, ਇਸਰੋ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਸੰਚਾਰ ਉਪਗ੍ਰਹਿ, ਬਲੂਬਰਡ ਬਲਾਕ-2 ਨੂੰ ਸਫਲਤਾਪੂਰਵਕ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਇੱਕ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਪਾਰਕ ਲਾਂਚ ਸੀ। ਇਸ ਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਅਮਰੀਕੀ ਕੰਪਨੀ AST ਸਪੇਸਮੋਬਾਈਲ ਦੀ ਮਲਕੀਅਤ ਵਾਲੇ ਬਲੂਬਰਡ ਬਲਾਕ-2 ਸੰਚਾਰ ਉਪਗ੍ਰਹਿ ਨੂੰ ਸਫਲਤਾਪੂਰਵਕ ਧਰਤੀ ਦੇ ਹੇਠਲੇ ਪੰਧ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ। ਇਸਰੋ ਨੇ ਲਾਂਚ ਲਈ ਆਪਣੇ LVM3 ਰਾਕੇਟ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ, ਜੋ ਇਸ ਲਾਂਚ ਵਾਹਨ ਦੀ ਛੇਵੀਂ ਉਡਾਣ ਅਤੇ ਵਪਾਰਕ ਮਿਸ਼ਨ ਲਈ ਤੀਜੀ ਉਡਾਣ ਸੀ। ਇਸ ਭਾਰਤੀ ਲਾਂਚ ਵਾਹਨ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਆਪਣੀਆਂ ਸਮਰੱਥਾਵਾਂ ਲਈ "ਬਾਹੂਬਲੀ" ਉਪਨਾਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਇਹ ਮਿਸ਼ਨ ਨਿਊਸਪੇਸ ਇੰਡੀਆ ਲਿਮਟਿਡ (NSIL) ਅਤੇ AST ਸਪੇਸਮੋਬਾਈਲ ਵਿਚਕਾਰ ਇੱਕ ਸਮਝੌਤੇ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਮਿਸ਼ਨ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਵਪਾਰਕ ਸੰਚਾਰ ਉਪਗ੍ਰਹਿ ਨੂੰ ਧਰਤੀ ਦੇ ਹੇਠਲੇ ਪੰਧ (LEO) ਵਿੱਚ ਤਾਇਨਾਤ ਕਰੇਗਾ, ਜੋ ਕਿ ਸਪੇਸ ਤੋਂ ਆਮ ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਤੱਕ ਸਿੱਧਾ ਹਾਈ-ਸਪੀਡ ਇੰਟਰਨੈਟ ਪਹੁੰਚ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇਗਾ।

ਬਲੂਬਰਡ ਬਲਾਕ-2 ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਬਲੂਬਰਡ ਬਲਾਕ-2 AST ਸਪੇਸਮੋਬਾਈਲ ਦੀ ਅਗਲੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦੀ ਸੰਚਾਰ ਉਪਗ੍ਰਹਿ ਲੜੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਇਹ ਉਪਗ੍ਰਹਿ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਮੋਬਾਈਲ ਕਨੈਕਟੀਵਿਟੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਨੈੱਟਵਰਕ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦੇ।

Add Zee News as a Preferred Source

ਭਾਰ: ਲਗਭਗ 6100 ਤੋਂ 6500 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਇਹ LVM3 ਦੁਆਰਾ ਭਾਰਤੀ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਭਾਰੀ ਪੇਲੋਡ ਹੈ।

ਆਕਾਰ: ਇਸ ਵਿੱਚ 223 ਵਰਗ ਮੀਟਰ (ਲਗਭਗ 2,400 ਵਰਗ ਫੁੱਟ) ਪੜਾਅਵਾਰ ਐਰੇ ਐਂਟੀਨਾ ਹੈ, ਜੋ ਇਸਨੂੰ ਧਰਤੀ ਦੇ ਹੇਠਲੇ ਪੰਧ ਵਿੱਚ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤਾ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਵਪਾਰਕ ਸੰਚਾਰ ਉਪਗ੍ਰਹਿ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ।

ਸਮਰੱਥਾ: ਇਹ 4G ਅਤੇ 5G ਨੈੱਟਵਰਕਾਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਪੇਸ ਤੋਂ ਸਿੱਧੇ ਮਿਆਰੀ ਸਮਾਰਟਫ਼ੋਨਾਂ ਨੂੰ ਹਾਈ-ਸਪੀਡ ਬ੍ਰਾਡਬੈਂਡ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇਗਾ।

ਗਤੀ: ਪ੍ਰਤੀ ਕਵਰੇਜ ਸੈੱਲ 120 Mbps ਤੱਕ ਦੀ ਪੀਕ ਡੇਟਾ ਸਪੀਡ, ਵੌਇਸ ਕਾਲਾਂ, ਵੀਡੀਓ ਕਾਲਾਂ, ਟੈਕਸਟ, ਸਟ੍ਰੀਮਿੰਗ ਅਤੇ ਡੇਟਾ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦੀ ਹੈ।

ਉਦੇਸ਼: ਇਹ ਉਪਗ੍ਰਹਿ AST ਸਪੇਸਮੋਬਾਈਲ ਦੇ ਗਲੋਬਲ ਤਾਰਾਮੰਡਲ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ, ਜੋ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿੱਚ 24/7 ਕਨੈਕਟੀਵਿਟੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇਗਾ। ਇਹ ਦੂਰ-ਦੁਰਾਡੇ ਖੇਤਰਾਂ, ਸਮੁੰਦਰਾਂ ਅਤੇ ਪਹਾੜਾਂ ਤੱਕ ਮੋਬਾਈਲ ਨੈੱਟਵਰਕ ਪਹੁੰਚ ਨੂੰ ਵਧਾਏਗਾ।

ਪਿਛਲੇ ਉਪਗ੍ਰਹਿ: ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਸਤੰਬਰ 2024 ਵਿੱਚ ਬਲੂਬਰਡ 1-5 ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਲਾਂਚ ਕੀਤੇ ਸਨ, ਜੋ ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਕਈ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਰੰਤਰ ਇੰਟਰਨੈਟ ਕਵਰੇਜ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਬਲਾਕ 2 ਵਿੱਚ 10 ਗੁਣਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੈਂਡਵਿਡਥ ਸਮਰੱਥਾ ਹੈ।

TAGS

ISRO satellite launchlargest communication satellitepunjabi news

Trending news

ISRO satellite launch
ਇਸਰੋ ਨੇ ਰਚਿਆ ਇਤਿਹਾਸ; ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸੰਚਾਰ ਉਪਗ੍ਰਹਿ ਸਫਲਤਾਪੂਰਵਕ ਲਾਂਚ
Army Chief Dies
ਜਹਾਜ਼ ਹਾਦਸੇ ਵਿੱਚ ਫੌਜ ਮੁਖੀ ਦੀ ਮੌਤ; ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕੀਤੀ ਪੁਸ਼ਟੀ
aam aadmi party punjab
ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ ਐਸਸੀ ਵਿੰਗ ਦੇ ਅਹੁਦੇਦਾਰਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ; ਪੜ੍ਹੋ ਪੂਰੀ ਸੂਚੀ
Punjab Cold Wave Alert
ਸੰਘਣੀ ਧੁੰਦ ਤੇ ਸੀਤ ਲਹਿਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਲਰਟ ਜਾਰੀ; ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਠੰਢ ਕਰੇਗੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨ
ajj da hukamnama
ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਸ੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ 24 ਦਸੰਬਰ 2025
Yudh Nashian Virudh
ਯੁੱਧ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਮੁਹਿੰਮ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਸਾਲ 2025 ਵਿੱਚ 39,867 ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ
Sultanpur Lodhi news
ਜੰਮੂ–ਕੱਟੜਾ ਐਕਸਪ੍ਰੈੱਸਵੇ ਪਲਾਂਟ ਦੇ ਸਟੋਰ ’ਚ ਲੱਗੀ ਭਿਆਨਕ ਅੱਗ, ਕਰੋੜਾਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ
Rajpura School Bomb Threat
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸਕੂਲ ਨੂੰ ਬੰਬ ਨਾਲ ਉਡਾਉਣ ਦੀ ਧਮਕੀ
bathinda central jail
ਕੇਂਦਰੀ ਜੇਲ੍ਹ ਬਠਿੰਡਾ ਵਿੱਚ ਅਚਾਨਕ ਚੈਕਿੰਗ, ਹਵਾਲਾਤੀ ਕੋਲੋਂ ਚਿੱਟਾ ਫੜਿਆ
Ferozepur news
ਤਨਖ਼ਾਹ ਨਾ ਮਿਲਣ ’ਤੇ ਫ਼ਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਡਾਕਟਰਾਂ ’ਚ ਰੋਸ