ਹੋ ਜਾਓ ਸਾਵਧਾਨ! ਦਸਤਕ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ਇਹ ਤੂਫਾਨ, ISRO ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਚੇਤਾਵਨੀ

Solar Storm: ਲੱਦਾਖ ਦੇ ਸ਼ਾਂਤ, ਨੀਲੇ ਅਸਮਾਨ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਅਜਿਹਾ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜਿਸਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਹੈਰਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। 19-20 ਜਨਵਰੀ ਦੀ ਰਾਤ ਨੂੰ, ਹੈਨਲੇ ਉੱਤੇ ਪੂਰਾ ਅਸਮਾਨ ਲਾਲ ਰੋਸ਼ਨੀ ਨਾਲ ਭਰ ਗਿਆ ਸੀ। ਵਿਗਿਆਨੀਆਂ ਨੇ ਇਸਨੂੰ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਅਲਾਰਮ ਕਿਹਾ ਹੈ। 

 

Written By  Drishti Gupta|Last Updated: Jan 29, 2026, 08:00 AM IST

Ladakh Red Aurora: ਲੱਦਾਖ ਵਿੱਚ ਹੈਨਲੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਅਸਮਾਨ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਗੂੜ੍ਹਾ ਨੀਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਤਾਰੇ ਸਾਫ਼ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਪਰ 19 ਅਤੇ 20 ਜਨਵਰੀ ਦੀ ਰਾਤ ਨੂੰ, ਕੁਝ ਅਜੀਬ ਹੋਇਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੂਰਾ ਅਸਮਾਨ ਖੂਨ ਦੀ ਲਾਲ ਰੋਸ਼ਨੀ ਨਾਲ ਚਮਕ ਉੱਠਿਆ। ਇਸ ਸੁੰਦਰ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਦੀਆਂ ਫੋਟੋਆਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਵਾਇਰਲ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਵਿਗਿਆਨੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਕਾਰਨ ਹੈ। ਇਹ ਲਾਲ ਰੋਸ਼ਨੀ, ਇੱਕ ਸੁੰਦਰ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ, ਸੂਰਜ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਥਲ-ਪੁਥਲ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਵੀ ਹੈ। ਵਿਗਿਆਨੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸੂਰਜ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਹੋਰ ਵੀ ਉਥਲ-ਪੁਥਲ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਇਸ ਪਿੱਛੇ ਕੀ ਕਾਰਨ ਸੀ?
ਲਦਾਖ ਦੇ ਹਾਨਲੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਅਰੋਰਾ 2003 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਸੂਰਜੀ ਤੂਫ਼ਾਨ ਕਾਰਨ ਹੋਇਆ ਸੀ। 18 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ, ਸੂਰਜ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਧਮਾਕਾ ਹੋਇਆ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਗੈਸ ਅਤੇ ਚੁੰਬਕੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਬੱਦਲ ਨਿਕਲਿਆ ਜਿਸਨੂੰ ਕੋਰੋਨਲ ਮਾਸ ਇਜੈਕਸ਼ਨ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਧਮਾਕਾ ਇੰਨਾ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਸੀ ਕਿ ਬੱਦਲ 1700 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਪ੍ਰਤੀ ਸਕਿੰਟ ਦੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਨਾਲ ਧਰਤੀ ਵੱਲ ਵਧਿਆ ਅਤੇ 25 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਾਡੇ ਵਾਯੂਮੰਡਲ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ।

ਲਦਾਖ ਉੱਤੇ ਅਸਮਾਨ ਕਿਉਂ ਹੋ ਗਿਆ ਲਾਲ?

ਜਦੋਂ ਸੂਰਜ ਤੋਂ ਇਹ ਕਣ ਧਰਤੀ ਦੇ ਚੁੰਬਕੀ ਖੇਤਰ ਨਾਲ ਟਕਰਾਏ, ਤਾਂ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਤੂਫ਼ਾਨ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ, ਜਿਸਨੂੰ ਵਿਗਿਆਨੀਆਂ ਨੇ G4-ਪੱਧਰ ਦਾ ਤੂਫ਼ਾਨ ਦੱਸਿਆ ਹੈ। ਸੂਰਜ ਤੋਂ ਨਿਕਲਣ ਵਾਲੀਆਂ ਗਰਮ ਗੈਸਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਗੁਬਾਰਾ ਬਹੁਤ ਤੇਜ਼ ਰਫ਼ਤਾਰ ਨਾਲ ਇਸ ਨਾਲ ਟਕਰਾਇਆ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਲਦਾਖ ਉੱਤੇ ਅਸਮਾਨ ਲਾਲ ਹੋ ਗਿਆ।

ਲਾਲ ਚਮਕ ਕਿਉਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ?

ਜਦੋਂ ਸੂਰਜੀ ਕਣ ਜ਼ਮੀਨ ਤੋਂ 300 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉੱਪਰ ਮੌਜੂਦ ਆਕਸੀਜਨ ਨਾਲ ਟਕਰਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਅਸਮਾਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਲਾਲ ਚਮਕ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਧਰੁਵੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਰੌਸ਼ਨੀਆਂ ਅਕਸਰ ਹਰੇ ਰੰਗ ਦੀਆਂ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਲੱਦਾਖ ਵਰਗੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਤੋਂ, ਅਸੀਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਰੌਸ਼ਨੀ ਦੇ ਪਰਦਿਆਂ ਦਾ ਉੱਪਰਲਾ ਹਿੱਸਾ ਹੀ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਜੋ ਕਿ ਲਾਲ ਰੰਗ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸਰੋ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸੂਰਜ ਵਧੇਰੇ ਸਰਗਰਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੀਆਂ ਹੋਰ ਘਟਨਾਵਾਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।

ਇਸਦੇ ਕੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹਨ?

ਜਨਵਰੀ 2026 ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਤੂਫ਼ਾਨ ਕੋਈ ਮਾਮੂਲੀ ਘਟਨਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਹ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ S4 ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦਾ ਰੇਡੀਏਸ਼ਨ ਤੂਫ਼ਾਨ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸੂਰਜ ਤੋਂ ਨਿਕਲਣ ਵਾਲੇ ਕਣ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਧਰਤੀ ਵੱਲ ਵਧਦੇ ਸਨ। ਇਸਰੋ ਅਤੇ ਨਾਸਾ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਇਸ ਤੂਫ਼ਾਨ ਨੇ ਸਾਡੀ ਧਰਤੀ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਢਾਲ ਨੂੰ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕੀਤਾ। ਆਦਿਤਿਆ L-1 ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਪੁਲਾੜ ਵਿੱਚ ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਸੂਰਜ ਦੀਆਂ ਹਵਾਵਾਂ ਨਾਲ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਟਕਰਾ ਗਏ ਸਨ।

ਇਹ ਤੂਫ਼ਾਨ ਬਿਜਲੀ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦਾ ਬਣ ਸਕਦੇ ਹਨ ਕਾਰਨ 
ਇਹ ਤੂਫ਼ਾਨ ਪਾਵਰ ਗਰਿੱਡ ਵਿੱਚ ਇੰਨੀ ਬਿਜਲੀ ਪੈਦਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਟ੍ਰਾਂਸਫਾਰਮਰ ਸੜ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਸੰਭਾਵੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪੂਰੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੀ ਬਿਜਲੀ ਕੱਟ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਤੂਫ਼ਾਨ ਹਵਾ ਦੀਆਂ ਉੱਪਰਲੀਆਂ ਪਰਤਾਂ ਨੂੰ ਫੈਲਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਪੁਲਾੜ ਵਿੱਚ ਸੈਟੇਲਾਈਟਾਂ ਦੀ ਗਤੀ ਹੌਲੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਇਹ ਤੂਫ਼ਾਨ GPS, ਮੋਬਾਈਲ ਨੈੱਟਵਰਕ ਅਤੇ ਬੈਂਕਿੰਗ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਵਿਗਾੜ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਹੋ ਜਾਓ ਸਾਵਧਾਨ! ਦਸਤਕ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ਇਹ ਤੂਫਾਨ, ISRO ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਚੇਤਾਵਨੀ
