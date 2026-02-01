Advertisement
1 ਫਰਵਰੀ, 2026 ਤੋਂ ਮਹਿੰਗੀ ਹੋਈ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਨਵਾਂ ਆਬਕਾਰੀ ਡਿਊਟੀ ਢਾਂਚਾ

New Excise Duty: 1 ਫਰਵਰੀ, 2026 ਤੋਂ ਸਿਗਰਟ ਅਤੇ ਤੰਬਾਕੂ ਉਤਪਾਦ ਹੋਰ ਮਹਿੰਗੇ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਆਬਕਾਰੀ ਡਿਊਟੀ ਢਾਂਚਾ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਨਵੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਅਤੇ ਟੈਕਸਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣੋ।

Written By  Raj Rani|Last Updated: Feb 01, 2026, 11:25 AM IST

Budget 2026: ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਿਗਰਟਾਂ ਅਤੇ ਤੰਬਾਕੂ ਉਤਪਾਦਾਂ 'ਤੇ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਡਿਊਟੀ ਢਾਂਚਾ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜੋ 1 ਫਰਵਰੀ, 2026 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਅਸਰ ਆਮ ਖਪਤਕਾਰਾਂ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਨਿਯਮਤ ਸਿਗਰਟਨੋਸ਼ੀ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀਆਂ ਜੇਬਾਂ 'ਤੇ ਪਵੇਗਾ। ਇਹ ਲਗਭਗ ਸੱਤ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿਗਰਟਾਂ 'ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਟੈਕਸ ਵਾਧਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਭਾਰਤ ਦੇ ਤੰਬਾਕੂ ਟੈਕਸ ਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵ ਸਿਹਤ ਸੰਗਠਨ (WHO) ਦੇ ਜਨਤਕ ਸਿਹਤ ਮਿਆਰਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜਨਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਸਿਗਰਟਾਂ 'ਤੇ ਕੁੱਲ ਟੈਕਸ ਦਾ ਬੋਝ ਪ੍ਰਚੂਨ ਕੀਮਤ ਦਾ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 75 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

1 ਫਰਵਰੀ ਤੋਂ ਕੀ ਬਦਲਿਆ?
ਹੁਣ ਤੱਕ, ਸਿਗਰਟ ਅਤੇ ਤੰਬਾਕੂ ਉਤਪਾਦਾਂ 'ਤੇ 28% ਜੀਐਸਟੀ + ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਸੈੱਸ ਲਗਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ।
ਨਵੀਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਤਹਿਤ:
- ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 40% GST
-ਸਿਗਰਟ ਦੀ ਲੰਬਾਈ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਪ੍ਰਤੀ ਸਟਿੱਕ ਵਾਧੂ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਡਿਊਟੀ
-ਸੰਬੰਧਿਤ ਸੈੱਸ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਸੈੱਸ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਇਸ ਨਵੇਂ ਟੈਕਸ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਸਿਗਰਟਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ਕਿੰਨੀ ਸੀ? (ਪ੍ਰਤੀ ਸਟਿੱਕ ਵਾਧੂ ਡਿਊਟੀ)
ਸਿਗਰਟ ਦੀ ਲੰਬਾਈ ਅਤੇ ਕਿਸਮ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ, ਵਾਧੂ ਟੈਕਸ ਹੁਣ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਵੇਗਾ:
- 65 ਮਿਲੀਮੀਟਰ ਤੱਕ ਫਿਲਟਰ ਸਿਗਰਟ: ਲਗਭਗ ₹2.05 ਪ੍ਰਤੀ ਸਟਿੱਕ
- 65 ਮਿਲੀਮੀਟਰ ਤੱਕ ਫਿਲਟਰ ਸਿਗਰਟ: ਲਗਭਗ ₹2.10 ਪ੍ਰਤੀ ਸਟਿੱਕ
- 65–70 ਮਿਲੀਮੀਟਰ ਸਿਗਰਟ: ₹3.60 ਤੋਂ ₹4 ਪ੍ਰਤੀ ਸਟਿੱਕ
- 70–75 ਮਿਲੀਮੀਟਰ ਲੰਬੀ/ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਸਿਗਰਟ: ਲਗਭਗ ₹5.40 ਪ੍ਰਤੀ ਸਟਿੱਕ
- ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ 'ਤੇ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂ ਗੈਰ-ਮਿਆਰੀ ਸਿਗਰਟਾਂ: ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ₹8.50 ਪ੍ਰਤੀ ਸਟਿੱਕ
ਹਾਲਾਂਕਿ, ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਬ੍ਰਾਂਡ ਇਸ ਆਖਰੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਭਾਰੀ ਵਾਧਾ ਸੀਮਤ ਹੋਵੇਗਾ।

ਪਾਨ ਮਸਾਲਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਤੰਬਾਕੂ ਉਤਪਾਦਾਂ 'ਤੇ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ
ਚਬਾਉਣ ਵਾਲੇ ਤੰਬਾਕੂ, ਖੈਨੀ, ਜ਼ਰਦਾ ਅਤੇ ਗੁਟਖਾ ਵਰਗੇ ਉਤਪਾਦਾਂ ਲਈ ਹੁਣ ਐਮਆਰਪੀ ਅਧਾਰਤ ਟੈਕਸ ਮੁਲਾਂਕਣ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਹੁਣ ਜੀਐਸਟੀ ਨਿਰਮਾਣ ਲਾਗਤ ਦੀ ਬਜਾਏ ਪੈਕੇਟ 'ਤੇ ਛਪੀ ਪ੍ਰਚੂਨ ਕੀਮਤ (ਐਮਆਰਪੀ) ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਲਗਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।
- ਉਤਪਾਦਨ ਸਮਰੱਥਾ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਪਾਨ ਮਸਾਲੇ 'ਤੇ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸੈੱਸ ਲਗਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।
- ਇਸ ਨਾਲ ਕੁੱਲ ਟੈਕਸ ਦਾ ਬੋਝ (ਜੀਐਸਟੀ ਸਮੇਤ) 88% ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦਾ ਹੈ।
- ਚਬਾਉਣ ਵਾਲੇ ਤੰਬਾਕੂ ਅਤੇ ਜ਼ਰਦਾ ਵਾਲੇ ਸੁਆਦ ਵਾਲੇ ਤੰਬਾਕੂ 'ਤੇ 82% ਆਬਕਾਰੀ ਡਿਊਟੀ ਲਗਾਈ ਗਈ ਹੈ।
- ਗੁਟਖੇ 'ਤੇ 91% ਆਬਕਾਰੀ ਡਿਊਟੀ ਲਗਾਈ ਗਈ ਹੈ।

ਪਾਨ ਮਸਾਲਾ ਨਿਰਮਾਤਾਵਾਂ ਲਈ ਸਖ਼ਤੀ
-ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਪਾਨ ਮਸਾਲਾ ਨਿਰਮਾਤਾਵਾਂ ਨੂੰ:
- ਨਵੀਂ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇਗੀ
- ਸਾਰੀਆਂ ਪੈਕਿੰਗ ਮਸ਼ੀਨਾਂ 'ਤੇ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਕੈਮਰੇ ਲਗਾਉਣੇ ਹੋਣਗੇ
- ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਫੁਟੇਜ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 24 ਮਹੀਨਿਆਂ ਲਈ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ
- ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਅਤੇ ਉਤਪਾਦਨ ਸਮਰੱਥਾ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਆਬਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ
- ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਮਸ਼ੀਨ 15 ਦਿਨਾਂ ਜਾਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਲਈ ਸੇਵਾ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਡਿਊਟੀ ਛੋਟ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਉਦਯੋਗ ਅਤੇ ਬਾਜ਼ਾਰ 'ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵ
ਕ੍ਰਿਸਿਲ ਰੇਟਿੰਗਜ਼ ਦੀ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਸ ਟੈਕਸ ਵਾਧੇ ਨਾਲ ਅਗਲੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਘਰੇਲੂ ਸਿਗਰਟ ਉਦਯੋਗ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਵਿੱਚ 6 ਤੋਂ 8 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦੀ ਗਿਰਾਵਟ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਤਸਕਰੀ ਵਧਣ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਵੀ ਵਧਾਉਂਦਾ ਹੈ।
ਹਾਲਾਂਕਿ, ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸਦਾ ਧਿਆਨ ਸਿਹਤ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਮਾਲੀਆ ਵਧਾਉਣ 'ਤੇ ਹੈ।

