Plane Crash: ਵੱਡਾ ਜਹਾਜ਼ ਹਾਦਸਾ, ਉਡਾਣ ਭਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚਾਰਟਰ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਪਲੇਨ ਕ੍ਰੈਸ਼, 7 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹੋਈ ਮੌਤ

Chatra Plane Crash: ਝਾਰਖੰਡ ਦੇ ਚਤਰਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਜਹਾਜ਼ ਹਾਦਸਾ ਵਾਪਰਿਆ। ਰਾਂਚੀ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ਤੋਂ ਉਡਾਣ ਭਰਨ ਤੋਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਚਾਰਟਰ ਜਹਾਜ਼ ਰਾਡਾਰ ਤੋਂ ਗਾਇਬ ਹੋ ਗਿਆ ਅਤੇ ਚਤਰਾ ਵਿੱਚ ਹਾਦਸਾਗ੍ਰਸਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਜਹਾਜ਼ ਰਾਂਚੀ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ਤੋਂ ਦਿੱਲੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ।

 

Feb 24, 2026, 07:18 AM IST

Jharkhand Plane Crash: ਝਾਰਖੰਡ ਦੇ ਚਤਰਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਤੋਂ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਹਾਦਸੇ ਦੀ ਖ਼ਬਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਰੈੱਡ ਬਰਡ ਐਵੀਏਸ਼ਨ ਦੁਆਰਾ ਸੰਚਾਲਿਤ ਇੱਕ ਏਅਰ ਐਂਬੂਲੈਂਸ, ਜੋ ਕਿ ਰਾਂਚੀ ਤੋਂ ਦਿੱਲੀ ਲਈ ਉਡਾਣ ਭਰੀ ਸੀ, ਸੋਮਵਾਰ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਸਿਮਰੀਆ ਥਾਣਾ ਖੇਤਰ ਦੇ ਕਰਮਾਟੰਡ ਪਿੰਡ ਦੇ ਨੇੜੇ ਜੰਗਲਾਂ ਵਿੱਚ ਹਾਦਸਾਗ੍ਰਸਤ ਹੋ ਗਈ। ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜਹਾਜ਼ ਦਾ ਸੋਮਵਾਰ ਸ਼ਾਮ 7:34 ਵਜੇ ਅਚਾਨਕ ਏਅਰ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਕੰਟਰੋਲ (ਏਟੀਸੀ) ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਟੁੱਟ ਗਿਆ। ਸੰਪਰਕ ਟੁੱਟਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਹਾਜ਼ ਦੀ ਭਾਲ ਜਾਰੀ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਹੁਣ ਹਾਦਸੇ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਹੋ ​​ਗਈ ਹੈ।

ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਰੈੱਡ ਬਰਡ ਏਅਰ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਇੱਕ ਮਰੀਜ਼ ਸਮੇਤ ਸੱਤ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰਾਂਚੀ ਤੋਂ ਦਿੱਲੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ। ਰਾਂਚੀ ਤੋਂ ਉਡਾਣ ਭਰਨ ਤੋਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਜਹਾਜ਼ ਗਾਇਬ ਹੋ ਗਿਆ। 23 ਫਰਵਰੀ, 2026, ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਦੁਪਹਿਰ 1:37 ਵਜੇ ਰਵਾਨਾ ਹੋਈ ਏਅਰ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਦਿੱਲੀ ਪਹੁੰਚਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਹਾਦਸਾਗ੍ਰਸਤ ਹੋ ਗਈ। ਜਹਾਜ਼ ਸੋਮਵਾਰ ਸ਼ਾਮ 4:30 ਵਜੇ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਉਤਰਨਾ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਸਦਾ ਸੰਪਰਕ ਵਿਚਕਾਰ ਹੀ ਟੁੱਟ ਗਿਆ ਅਤੇ ਹਾਦਸਾਗ੍ਰਸਤ ਹੋ ਗਿਆ।

 ਜਹਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਸਵਾਰ ਸਨ ਸੱਤ ਲੋਕ

ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਰੈੱਡ ਬਰਡ ਏਅਰ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਇੱਕ ਮਰੀਜ਼ ਸਮੇਤ ਸੱਤ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰਾਂਚੀ ਤੋਂ ਦਿੱਲੀ ਲੈ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ ਅਤੇ ਹਾਦਸੇ ਵਿੱਚ ਸੱਤ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਇੱਕ ਏਅਰ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਸੋਮਵਾਰ, 23 ਫਰਵਰੀ, 2026 ਨੂੰ ਦੁਪਹਿਰ 1:37 ਵਜੇ ਰਾਂਚੀ ਤੋਂ ਰਵਾਨਾ ਹੋਈ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਪਹੁੰਚਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਹਾਦਸਾਗ੍ਰਸਤ ਹੋ ਗਈ। ਜਹਾਜ਼ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਸ਼ਾਮ 4:30 ਵਜੇ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਉਤਰਨਾ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਹਵਾ ਵਿੱਚ ਸੰਪਰਕ ਟੁੱਟ ਗਿਆ ਅਤੇ ਜਹਾਜ਼ ਹਾਦਸਾਗ੍ਰਸਤ ਹੋ ਗਿਆ।

ਇੱਕ ਮਰੀਜ਼, ਦੋ ਮੈਡੀਕਲ ਸਟਾਫ, ਮਰੀਜ਼ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਦੋ, ਅਤੇ ਦੋ ਪਾਇਲਟ ਅਤੇ ਇੱਕ ਸਹਿ-ਪਾਇਲਟ। ਹਾਦਸੇ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਮਿਲਣ 'ਤੇ, ਚਤਰਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਪੁਲਿਸ ਦੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚੀਆਂ। ਸੰਘਣੇ ਜੰਗਲ ਨੇ ਬਚਾਅ ਕਾਰਜ ਵਿੱਚ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਖੜ੍ਹੀਆਂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ।

ਏਅਰ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਸੰਜੇ ਕੁਮਾਰ, 41 ਸਾਲਾ ਨਾਮ ਦੇ ਇੱਕ ਮਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ, ਜੋ ਸੜਨ ਕਾਰਨ ਗੰਭੀਰ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਸੀ। ਉਸਨੂੰ ਏਅਰ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਰਾਹੀਂ ਲਿਜਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਏਅਰ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਵਿੱਚ ਸਵਾਰ ਛੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਵੀ ਬਚਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਰਿਤੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ, ਸਚਿਨ ਕੁਮਾਰ ਮਿਸ਼ਰਾ, ਵਿਕਾਸ ਕੁਮਾਰ ਗੁਪਤਾ, ਅਰਚਨਾ ਦੇਵੀ ਅਤੇ ਧਰੁਵ ਕੁਮਾਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।

