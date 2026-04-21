ਅਮਰੀਕਾ ‘ਚ ਭਿਆਨਕ ਸੜਕ ਹਾਦਸੇ ਦੌਰਾਨ ਸਿੱਖ ਨੌਜਵਾਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਾ ਸੜ ਕੇ ਮੌਤ

Kaithal Youth Death USA: ਬਕਾਲ ਪਿੰਡ ਦਾ ਵਸਨੀਕ, ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਲਗਭਗ 10 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ, 2016 ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕਾ ਚਲਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਵਿੱਚ ਟਰੱਕ ਡਰਾਈਵਰ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਕੱਲ੍ਹ ਰਾਤ ਇੱਕ ਸੜਕ ਹਾਦਸੇ ਵਿੱਚ ਉਸਦੇ ਟਰੱਕ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲੱਗਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ; ਉਹ ਗੱਡੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਸੜ ਗਿਆ।

Written By  Manpreet Singh|Last Updated: Apr 21, 2026, 11:23 AM IST

ਅਮਰੀਕਾ ‘ਚ ਭਿਆਨਕ ਸੜਕ ਹਾਦਸੇ ਦੌਰਾਨ ਸਿੱਖ ਨੌਜਵਾਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਾ ਸੜ ਕੇ ਮੌਤ

Kaithal Youth Death USA: ਕੈਥਲ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਪਿੰਡ ਬਕਾਲ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ 26 ਸਾਲਾ ਨੌਜਵਾਨ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸੜਕ ਹਾਦਸੇ ਵਿੱਚ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਏ ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਹਾਦਸੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣਾ ਟਰੱਕ ਸੜਕ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਖੜ੍ਹੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਉਸਦਾ ਟਰੱਕ ਰਸਾਇਣਾਂ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਅਚਾਨਕ, ਪਿੱਛੇ ਤੋਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਟਰੱਕ ਆਇਆ ਅਤੇ ਉਸਦੀ ਗੱਡੀ ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਹਿੱਸੇ ਵਿੱਚ ਟਕਰਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਟੱਕਰ ਨਾਲ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਦੇ ਟਰੱਕ ਦੇ ਅੰਦਰਲੇ ਰਸਾਇਣਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲੱਗ ਗਈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਸਦੀ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਹੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ।

ਬਕਾਲ ਪਿੰਡ ਦਾ ਵਸਨੀਕ, ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਲਗਭਗ 10 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ, 2016 ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕਾ ਚਲਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਵਿੱਚ ਟਰੱਕ ਡਰਾਈਵਰ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਕੱਲ੍ਹ ਰਾਤ ਇੱਕ ਸੜਕ ਹਾਦਸੇ ਵਿੱਚ ਉਸਦੇ ਟਰੱਕ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲੱਗਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ; ਉਹ ਗੱਡੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਸੜ ਗਿਆ। ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਉਸਦੀ ਲਾਸ਼ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਵਾਪਸ ਭੇਜਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਉਸਦੇ ਅੰਤਿਮ ਸੰਸਕਾਰ ਕਰ ਸਕਣ।

ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਨੌਜਵਾਨ ਨੂੰ ਇਸ ਉਮੀਦ ਨਾਲ ਵਿਦੇਸ਼ ਭੇਜਿਆ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰੇਗਾ; ਹਾਲਾਂਕਿ, ਉਸਦੀ ਮੌਤ ਦੀ ਖ਼ਬਰ ਮਿਲਦੇ ਹੀ, ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੁਖੀ ਹੋ ਗਏ।

ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚ ਉਸਦੇ ਪਿਤਾ, ਸਰਦਾਰ ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ, ਅਤੇ ਉਸਦੀ ਮਾਂ, ਸੁਰਜੀਤ ਕੌਰ, ਤਿੰਨ ਭੈਣਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹਨ। ਤਿੰਨੋਂ ਭੈਣਾਂ ਵਿਆਹੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ; ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਦੋ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਤੀਜੀ ਭੈਣ ਕੈਥਲ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਉਸਨੂੰ "ਡੰਕੀ ਰੂਟ" ਰਾਹੀਂ ਅਮਰੀਕਾ ਭੇਜਣ ਲਈ ਲਗਭਗ 50 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਪਿਤਾ ਇੱਕ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਅੱਠ ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਬਜ਼ੁਰਗ ਹਨ; ਉਹ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ।

ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਮੰਗਣੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਸੀ। ਪਰਿਵਾਰ ਉਸਦੇ ਵਿਆਹ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਮਾਂ ਕੱਢਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਪਰ ਉਹ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਅਣਜਾਣ ਸਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਦਾ ਵਿਆਹ ਦੇਖਣ ਦਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਅਧੂਰਾ ਰਹੇਗਾ। ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੇਹ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਵਾਪਸ ਲਿਆਉਣ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰੇ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੰਤਿਮ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਸਕਣ।

Trending news

NRI Death News
ਅਮਰੀਕਾ ‘ਚ ਭਿਆਨਕ ਸੜਕ ਹਾਦਸੇ ਦੌਰਾਨ ਸਿੱਖ ਨੌਜਵਾਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਾ ਸੜ ਕੇ ਮੌਤ
cyber fraud news
ਪੰਜਾਬ ਚ 19.84 ਕਰੋੜ ਦੀ ਵੱਡੀ ਸਾਇਬਰ ਠੱਗੀ, ਫੇਸਬੁੱਕ ‘ਫ੍ਰੈਂਡ’ ਨੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਨਿਸ਼ਾਨਾ
Nurpur news
नूरपुर में बड़ा ड्रग्स भंडाफोड़! बाइक के मीटर से मिला चिट्टा—3 तस्कर गिरफ्तार
Phagwara Theft News
ਫਗਵਾੜਾ ‘ਚ ਚੋਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਰ; NRI ਦੀ ਕੋਠੀ ‘ਚ ਵੱਡੀ ਚੋਰੀ, ਲੱਖਾਂ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਖ਼ਦਸ਼ਾ
Kharar Kidnapping Case
ਅਗਵਾਹ ਕਰ ਫਿਰੌਤੀ ਵਸੂਲਣ ਵਾਲੇ 2 ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕੀਤਾ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ
Himachal Weather
हिमाचल में बढ़ेगी गर्मी, 4°C तक उछलेगा पारा; 25-26 अप्रैल को बारिश के आसार
phagwara news
ਫਗਵਾੜਾ ਨੇੜੇ ਚਹੇੜੂ ‘ਚ ਲਾਵਾਰਿਸ ਕਾਰ ‘ਚੋਂ ਪਿਸਟਲ ਤੇ 7 ਰੌਂਦ ਬਰਾਮਦ, ਇਲਾਕੇ ‘ਚ ਸਨਸਨੀ
Dirba News
ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਬੋਝ ਹੇਠ ਦਬੇ ਇਕ ਹੋਰ ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਕੀਤੀ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ
petrol diesel price today
ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੇ ਰੇਟ ਵਿਚ ਭਾਰੀ ਉਛਾਲ; ਪੈਟਰੋਲ-ਡੀਜ਼ਲ ਦੇ ਨਵੇਂ ਰੇਟ ਜਾਰੀ, ਜਾਣੋ ਆਪਣੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ ਭਾਅ
Tim Cook Resignation
15 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਟਿਮ ਕੁੱਕ ਨੇ CEO ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਦਿੱਤਾ, ਜੌਨ ਟਰਨਸ ਬਣੇ ਨਵੇਂ ਮੁਖੀ