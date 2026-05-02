₹2,672 ਕਰੋੜ ਦਾ ਬੈਂਕ Fraud; ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਮਾਸਟਰਮਾਈਂਡ ਕਮਲੇਸ਼ ਪਾਰੇਖ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ, UAE ਤੋਂ ਹਵਾਲਗੀ

Trending Photos
Kamlesh Parekh Arrest News: ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਭਗੌੜਿਆਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਆਪਣੀ ਮੁਹਿੰਮ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੱਡੀ ਸਫਲਤਾ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ₹2,672 ਕਰੋੜ ਦੇ ਹਾਈ-ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਬੈਂਕ ਧੋਖਾਧੜੀ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਮੁੱਖ ਦੋਸ਼ੀ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੀ ਗਣੇਸ਼ ਜਵੈਲਰੀ ਹਾਊਸ (ਆਈ) ਲਿਮਟਿਡ ਦੇ ਪ੍ਰਮੋਟਰ ਕਮਲੇਸ਼ ਪਾਰੇਖ ਨੂੰ ਆਖਰਕਾਰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇਹ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਦੁਬਈ (ਯੂਏਈ) ਤੋਂ ਹਵਾਲਗੀ ਰਾਹੀਂ ਸੰਭਵ ਹੋਈ ਸੀ। ਪਾਰੇਖ, ਜੋ ਲਗਭਗ ਇੱਕ ਦਹਾਕੇ ਤੱਕ ਕਾਨੂੰਨ ਤੋਂ ਬਚਦਾ ਰਿਹਾ, ਨੂੰ ਹੁਣ ਭਾਰਤੀ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਪਣੇ ਅਪਰਾਧਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ।
ਇਸ ਕੇਸ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਬੈਂਕਿੰਗ ਘੁਟਾਲਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 25 ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਸਮੂਹ ਨਾਲ ਧੋਖਾਧੜੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਕਮਲੇਸ਼ ਪਾਰੇਖ ਨੂੰ ਉਸ ਸਮੇਂ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਜਦੋਂ ਉਹ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸੀ, ਪਰ ਇੰਟਰਪੋਲ ਅਤੇ ਸੀਬੀਆਈ ਦੀ ਚੌਕਸੀ ਨੇ ਉਸਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ।
ਇਸ ਘੁਟਾਲੇ ਦੀ ਕਹਾਣੀ 2016 ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਕੋਲਕਾਤਾ ਸਥਿਤ ਸੀਬੀਆਈ ਦੀ ਬੈਂਕ ਸਿਕਿਓਰਿਟੀਜ਼ ਐਂਡ ਫਰਾਡ ਬ੍ਰਾਂਚ (ਬੀਐਸਐਫਬੀ) ਨੇ ਸ਼੍ਰੀ ਗਣੇਸ਼ ਜਵੈਲਰੀ ਹਾਊਸ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਪ੍ਰਮੋਟਰਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕੇਸ ਦਾਇਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਦੋਸ਼ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਜਾਅਲੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਹੇਰਾਫੇਰੀ ਰਾਹੀਂ 25 ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਸਮੂਹ ਨੂੰ ₹2,672 ਕਰੋੜ ਦਾ ਭਾਰੀ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਸੀ।
ਪੂਰੇ ਸਮੂਹ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਸਟੇਟ ਬੈਂਕ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ (SBI) ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ। ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਬੈਂਕਾਂ ਤੋਂ ਲਏ ਗਏ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਕਰਜ਼ੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ।
ਯੂਏਈ ਤੋਂ ਹਵਾਲਗੀ ਅਤੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਦੀ ਯਾਤਰਾ
ਕਮਲੇਸ਼ ਪਾਰੇਖ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਹੀ ਫਰਾਰ ਸੀ। ਉਸਨੇ ਦੇਸ਼ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਦੁਬਈ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਅਧਾਰ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤਾ। CBI ਨੇ ਉਸਦਾ ਲਗਾਤਾਰ ਪਿੱਛਾ ਕੀਤਾ, ਅਤੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਦਬਾਅ ਪਾਇਆ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ 2024 ਵਿੱਚ ਉਸਦੇ ਖਿਲਾਫ ਰੈੱਡ ਕਾਰਨਰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਤਾਂ ਯੂਏਈ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਉਸਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲੈ ਲਿਆ।
ਇੱਕ ਲੰਬੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਕੂਟਨੀਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, 1 ਮਈ, 2026 ਨੂੰ ਉਸਦੀ ਭਾਰਤ ਹਵਾਲਗੀ ਯਕੀਨੀ ਹੋ ਗਈ। ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਪਾਰੇਖ ਦਿੱਲੀ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ 'ਤੇ ਉਤਰਿਆ, ਉੱਥੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਤਾਇਨਾਤ ਸੀਬੀਆਈ ਟੀਮ ਨੇ ਉਸਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲੈ ਲਿਆ।
ਅਦਾਲਤੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਅਤੇ ਟ੍ਰਾਂਜ਼ਿਟ ਰਿਮਾਂਡ ਦਾ ਖੇਡ
ਸੀਬੀਆਈ ਦੇ ਇੱਕ ਅਧਿਕਾਰਤ ਬਿਆਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਦੋਸ਼ੀ ਕਮਲੇਸ਼ ਪਾਰੇਖ ਨੂੰ ਅੱਜ, 2 ਮਈ, 2026 ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਇੱਕ ਸਮਰੱਥ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਅਸਲ ਕੇਸ ਕੋਲਕਾਤਾ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਤੋਂ ਟ੍ਰਾਂਜ਼ਿਟ ਰਿਮਾਂਡ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰੇਗੀ।
ਇੱਕ ਵਾਰ ਟ੍ਰਾਂਜ਼ਿਟ ਰਿਮਾਂਡ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਉਸਨੂੰ ਕੋਲਕਾਤਾ ਲਿਜਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਉੱਥੇ, ਉਸਨੂੰ ਸਬੰਧਤ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਦਾ ਇੱਕ ਦੌਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਸ ਵੱਡੇ ਘੁਟਾਲੇ ਦੀਆਂ ਕਈ ਪਰਤਾਂ ਦਾ ਪਰਦਾਫਾਸ਼ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਬੈਂਕਾਂ ਨਾਲ ਕਰੋੜਾਂ ਦੀ ਧੋਖਾਧੜੀ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤੀ ਗਈ
ਸ਼੍ਰੀ ਗਣੇਸ਼ ਜਵੈਲਰੀ ਹਾਊਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਹੈਰਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਧੋਖਾਧੜੀ ਦੀ ਗੁੰਝਲਤਾ ਸੀ। ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਗਹਿਣਿਆਂ ਦੀ ਬਰਾਮਦ ਅਤੇ ਵਪਾਰ ਦੇ ਨਾਮ 'ਤੇ ਬੈਂਕਾਂ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਕਰਜ਼ੇ ਲਏ ਸਨ। ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ, ਸ਼ੱਕ ਵਧਿਆ ਕਿ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਜਾਅਲੀ ਬਰਾਮਦ ਦਿਖਾਈ ਸੀ ਅਤੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਰਕਮ ਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀਆਂ ਸ਼ੈੱਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਮੋੜ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
ਇਹ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਪਾਰੇਖ ਨੇ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਭਰੋਸੇ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾਉਂਦੇ ਹੋਏ, ਕਾਗਜ਼ 'ਤੇ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਧੋਖਾਧੜੀ ਕੀਤੀ। ਜਦੋਂ ਬੈਂਕਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੈਸੇ ਵਾਪਸ ਮੰਗੇ, ਤਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਖਾਤੇ ਖਾਲੀ ਸਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰਮੋਟਰ ਫਰਾਰ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ।