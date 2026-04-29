ਐਗਜ਼ਿਟ ਪੋਲ ਦਾ ਵੱਡਾ ਖੁਲਾਸਾ; ਜਾਣੋ ਕੇਰਲਮ ਵਿੱਚ ਕਿਸਦੀ ਬਣੇਗੀ ਸਰਕਾਰ?

Kerala Exit Polls Results 2026: Zeenia ਦੇ ਸਰਵੇਖਣ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਟਿਕ ਫਰੰਟ (UDF) 67 ਤੋਂ 70 ਸੀਟਾਂ ਜਿੱਤਣ ਦੀ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਅੰਕੜਾ ਬਹੁਮਤ ਦੇ ਬਹੁਤ ਨੇੜੇ ਹੈ, ਪਰ ਜੇਕਰ ਇਹ ਕੁਝ ਸੀਟਾਂ ਤੋਂ ਘੱਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਜਾਂ ਹੋਰ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।

Written By  Manpreet Singh|Last Updated: Apr 29, 2026, 08:04 PM IST

Kerala Exit Polls Results 2026:  2026 ਕੇਰਲ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਐਗਜ਼ਿਟ ਪੋਲ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਗਏ ਹਨ। ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਅਨੁਮਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਟਿਕ ਫਰੰਟ (UDF) ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਲੀਡ ਮਿਲਦੀ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਸੱਤਾ ਤਬਦੀਲੀ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਮੁਕਾਬਲਾ ਬਹੁਤ ਨੇੜੇ ਹੈ। 140 ਮੈਂਬਰੀ ਕੇਰਲ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਲਈ ਤਾਜ਼ਾ ਸੀਟਾਂ ਦੇ ਅਨੁਮਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ UDF ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਲੀਡ ਮਿਲਦੀ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ LDF ਸਖ਼ਤ ਟੱਕਰ ਦਿੰਦਾ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬਹੁਮਤ ਲਈ 71 ਸੀਟਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।

UDF ਅਤੇ LDF ਵਿਚਕਾਰ ਸਖ਼ਤ ਮੁਕਾਬਲਾ

Zeenia ਦੇ ਸਰਵੇਖਣ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਟਿਕ ਫਰੰਟ (UDF) 67 ਤੋਂ 70 ਸੀਟਾਂ ਜਿੱਤਣ ਦੀ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਅੰਕੜਾ ਬਹੁਮਤ ਦੇ ਬਹੁਤ ਨੇੜੇ ਹੈ, ਪਰ ਜੇਕਰ ਇਹ ਕੁਝ ਸੀਟਾਂ ਤੋਂ ਘੱਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਜਾਂ ਹੋਰ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਖੱਬੇ ਪੱਖੀ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਟਿਕ ਫਰੰਟ (LDF) ਨੂੰ 62 ਤੋਂ 67 ਸੀਟਾਂ ਜਿੱਤਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਇੱਕ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।

ਭਾਜਪਾ ਵੀ ਆਪਣਾ ਖਾਤਾ ਖੋਲ੍ਹ ਸਕਦੀ ਹੈ

ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਐਨਡੀਏ ਨੂੰ 3 ਤੋਂ 4 ਸੀਟਾਂ ਜਿੱਤਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਹੋਰ ਪਾਰਟੀਆਂ ਅਤੇ ਆਜ਼ਾਦ ਉਮੀਦਵਾਰ 2 ਤੋਂ 3 ਸੀਟਾਂ ਜਿੱਤ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਜ਼ੀਨੀਆ ਦੇ ਸਰਵੇਖਣ ਤੋਂ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਯੂਡੀਐਫ ਕੋਲ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ ਕਿ ਯੂਡੀਐਫ ਕੋਲ ਆਪਣੇ ਦਮ 'ਤੇ ਜਾਂ ਸਹਿਯੋਗੀਆਂ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਣ ਦੀ 52 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਵੋਟ ਸ਼ੇਅਰ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ 5 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦੇ ਬਦਲਾਅ ਨਾਲ 15 ਸੀਟਾਂ ਤੱਕ ਦਾ ਅੰਤਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਅੰਤਿਮ ਨਤੀਜਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਉਲਟਫੇਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।

Zeenia ਦੇ ਸਰਵੇਖਣ ਵਿੱਚ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਵਿੱਚ 300,000, ਅਸਾਮ ਵਿੱਚ 150,000 ਅਤੇ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ, ਕੇਰਲ ਅਤੇ ਪੁਡੂਚੇਰੀ ਵਿੱਚ 220,000 ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਇੰਟਰਵਿਊ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਇਹ ਸਰਵੇਖਣ ਕੁੱਲ 670,000 ਲੋਕਾਂ 'ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਹੈ।

Disclaimer: ਅਸੀਂ ਇਸ ਐਗਜ਼ਿਟ ਪੋਲ ਵਿੱਚ ਆਰਟੀਫੀਸ਼ੀਅਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ। ਡੇਟਾ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਵਿੱਚ ਏਆਈ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਹ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ੀ ਨਿਊਜ਼ ਜੋ ਅੰਕੜੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਿਤ ਕਰੇਗਾ ਉਹ ਸਰਵੇਖਣ ਏਜੰਸੀ ਆਈਸੀਪੀਐਲ ਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਅੰਕੜੇ ਚੋਣ ਨਤੀਜੇ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਸਗੋਂ ਸਿਰਫ਼ ਐਗਜ਼ਿਟ ਪੋਲ ਹਨ। ਐਗਜ਼ਿਟ ਪੋਲ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਤੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਵਿੱਚ ਅੰਤਰ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। 

