ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਛੁੱਟੀ ਦਾ ਐਲਾਨ; ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਪੋਸਟ ਕੀਤੀ ਸਾਂਝੀ

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School Holiday News: ਕੇਰਲ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਫੀਫਾ ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ ਦੇ ਫਾਈਨਲ ਮੈਚ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਰਾਜ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਛੁੱਟੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਇੱਕ ਅਧਿਕਾਰਤ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਫੁੱਟਬਾਲ ਪ੍ਰੇਮੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀਆਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਐਤਵਾਰ ਦੇਰ ਰਾਤ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਫਾਈਨਲ ਮੁਕਾਬਲਾ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਜਨਰਲ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਐਨ. ਸ਼ਮਸੁਦੀਨ ਨੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਮੁਖਾਤਬ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਲਿਖਿਆ, "ਬੱਚਿਓ, ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਖੁਸ਼ ਹੋ?" ਉਨ੍ਹਾਂ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਇਸ ਮੈਚ ਕਾਰਨ ਸੋਮਵਾਰ (20 ਜੁਲਾਈ) ਨੂੰ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧੀਨ ਆਉਂਦੇ ਸਾਰੇ ਸਕੂਲ ਬੰਦ ਰਹਿਣਗੇ।
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਸੀਪੀਆਈ(ਐਮ) ਦੇ ਨੇਤਾ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਵੀ. ਸਿਵਨਕੁੱਟੀ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਛੁੱਟੀ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਅਰਜਨਟੀਨਾ ਅਤੇ ਸਪੇਨ ਵਿਚਾਲੇ ਖੇਡਿਆ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਇਹ ਫਾਈਨਲ ਮੈਚ ਦੇਰ ਰਾਤ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਕੇ ਸੋਮਵਾਰ ਸਵੇਰ ਤੱਕ ਚੱਲ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਸਕੂਲ ਪਹੁੰਚਣਾ ਔਖਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਸਿਵਨਕੁੱਟੀ ਨੇ ਇਹ ਸੁਝਾਅ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇਸ ਛੁੱਟੀ ਕਾਰਨ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੇ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਕਿਸੇ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਸਕੂਲ ਲਗਾ ਕੇ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ।
Thiruvananthapuram: The Keralam government has declared Monday, July 20, a holiday for schools under the General Education Department, considering requests from students who are football enthusiasts as the FIFA World Cup final is scheduled to be played tonight.
The announcement…
— ANI (@ANI) July 19, 2026
ਯੂਡੀਐਫ ਦੇ ਕਈ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਛੁੱਟੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਐਨ. ਸ਼ਮਸੁਦੀਨ, ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਰੋਜ਼ੀ ਐਮ. ਜੌਨ ਅਤੇ ਖੇਡ ਮੰਤਰੀ ਓ. ਜੇ. ਜਨੀਸ਼ ਖੁਦ ਵੀ ਫੁੱਟਬਾਲ ਦੇ ਵੱਡੇ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਕ ਹਨ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ ਦੌਰਾਨ ਆਪਣੀਆਂ ਮਨਪਸੰਦ ਟੀਮਾਂ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਪੋਸਟਾਂ ਪਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਹਨ।