ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ! ਹੁਣ ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪਾਂ 'ਤੇ ਮਿਲੇਗਾ ਮਿੱਟੀ ਦਾ ਤੇਲ, ਹਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਨਵੀਂ ਸਹੂਲਤ

LPG Crisis: ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੁਣ ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪਾਂ 'ਤੇ ਵੀ ਮਿੱਟੀ ਦਾ ਤੇਲ ਉਪਲਬਧ ਹੋਵੇਗਾ, ਹਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ 2 ਪੰਪ ਚੁਣੇ ਜਾਣਗੇ, 5000 ਲੀਟਰ ਤੱਕ ਸਟਾਕ ਦੀ ਆਗਿਆ ਹੋਵੇਗੀ, ਪੀਡੀਐਸ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ 60 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਢਿੱਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।

Written By  Raj Rani|Last Updated: Mar 30, 2026, 08:26 AM IST

Kerosene at Petrol Pumps: ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਮਿੱਟੀ ਦਾ ਤੇਲ ਰਾਸ਼ਨ ਦੁਕਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਚੋਣਵੇਂ ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪਾਂ 'ਤੇ ਵੀ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਤਹਿਤ, ਸਰਕਾਰੀ ਤੇਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨਿਰਧਾਰਤ ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪਾਂ ਤੋਂ ਮਿੱਟੀ ਦਾ ਤੇਲ ਸਟੋਰ ਅਤੇ ਵੰਡ ਸਕਣਗੀਆਂ।

ਹਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਸਹੂਲਤ ਉਪਲਬਧ ਹੋਵੇਗੀ
ਨਵੀਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਲਈ ਪ੍ਰਤੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੋ ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪ ਚੁਣੇ ਜਾਣਗੇ। ਇਹ ਪੰਪ 5,000 ਲੀਟਰ ਤੱਕ ਮਿੱਟੀ ਦਾ ਤੇਲ ਸਟਾਕ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋਣਗੇ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਲੋੜਵੰਦਾਂ ਨੂੰ ਬਾਲਣ ਸਪਲਾਈ ਕਰਨਾ ਆਸਾਨ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ।

ਪੀਡੀਐਸ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਅਸਥਾਈ ਢਿੱਲ
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਨਤਕ ਵੰਡ ਪ੍ਰਣਾਲੀ (ਪੀਡੀਐਸ) ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ 60 ਦਿਨਾਂ ਲਈ ਢਿੱਲ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਤੇਲ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵਿਘਨ ਨਾ ਪਵੇ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਬਾਲਣ ਮਿਲ ਸਕੇ।

ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕਿਉਂ ਲਿਆ ਗਿਆ
ਮੱਧ ਪੂਰਬ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਤਣਾਅ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਈਰਾਨ-ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਟਕਰਾਅ, ਨੇ ਬਾਲਣ ਸਪਲਾਈ ਬਾਰੇ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਸਾਵਧਾਨੀ ਵਾਲਾ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਜਾਂ ਪੈਟਰੋਲ ਅਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਦੀ ਕੋਈ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀ ਬਦਲਾਅ ਹਨ?
- ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਤੇਲ ਦੇ ਡੀਲਰਾਂ ਅਤੇ ਏਜੰਟਾਂ ਨੂੰ ਲਾਇਸੈਂਸਿੰਗ ਤੋਂ ਛੋਟ
- ਟੈਂਕਰ ਸਪਲਾਈ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਢਿੱਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ
- ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪਾਂ 'ਤੇ ਅਸਥਾਈ ਸਟੋਰੇਜ ਅਤੇ ਵੰਡ ਦੀ ਆਗਿਆ ਹੈ

ਬਾਲਣ ਸਪਲਾਈ 'ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਦਾਅਵਾ
ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਰਿਫਾਇਨਰੀਆਂ ਪੂਰੀ ਸਮਰੱਥਾ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਪੈਟਰੋਲ ਅਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਆਮ ਵਾਂਗ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਫਵਾਹਾਂ ਤੋਂ ਬਚਣ ਅਤੇ ਘਬਰਾਹਟ ਵਿੱਚ ਖਰੀਦਦਾਰੀ ਤੋਂ ਬਚਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।

LPG ਅਤੇ ਗੈਸ ਸਥਿਤੀ
- ਰੋਜ਼ਾਨਾ 5.5 ਮਿਲੀਅਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਐਲਪੀਜੀ ਸਿਲੰਡਰ ਡਿਲੀਵਰ ਕੀਤੇ ਗਏ
- ਔਨਲਾਈਨ ਬੁਕਿੰਗ 94% ਵਧੀ
- 100% ਸੀਐਨਜੀ ਅਤੇ ਪੀਐਨਜੀ ਸਪਲਾਈ ਜਾਰੀ
- ਇਸ ਸਮੇਂ ਉਦਯੋਗਿਕ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਪਲਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ 80% ਗੈਸ

ਵਿਕਲਪਕ ਬਾਲਣਾਂ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ 48,000 ਕਿਲੋਲੀਟਰ ਵਾਧੂ ਮਿੱਟੀ ਦਾ ਤੇਲ ਅਲਾਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਐਲਪੀਜੀ 'ਤੇ ਦਬਾਅ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਤੇਲ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵਿਕਲਪਕ ਬਾਲਣਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।

