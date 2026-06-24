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Ketan Agrawal Murder Case: ਕੇਤਨ ਅਗਰਵਾਲ ਦਾ ਕਤਲ 18 ਜੂਨ ਨੂੰ ਰੇਲਵੇ ਪੁਲ ਤੋਂ ਧੱਕਾ ਦੇ ਕੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਕੇਤਨ ਦੀ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਪਤਨੀ ਸੀਆ ਗੋਇਲ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਕਥਿਤ ਪ੍ਰੇਮੀ ਚੇਤਨ ਚੌਧਰੀ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੇਤਨ ਅਗਰਵਾਲ ਦੇ ਪਿਤਾ ਵਿਸ਼ਾਲ ਅਗਰਵਾਲ ਪੁੱਛਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸੀਆ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਉਸਦੇ ਪ੍ਰੇਮੀ ਚੇਤਨ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਵਿਆਹ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਕਿਉਂ ਦਿੱਤਾ। ਸੀਆ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੇਮੀ ਚੇਤਨ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਕੇਤਨ ਦਾ ਕਤਲ ਕਰਨ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਰਚੀ।
ਕੇਤਨ ਦੇ ਦਾਦਾ ਜੀ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਸੀਆ ਦੇ ਚਾਚੇ ਚੇਤਨ ਨਾਲ ਉਸਦੇ ਪ੍ਰੇਮੀ ਬਾਰੇ ਜਾਣਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵਿਆਹ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਕਿਉਂ ਦੇ ਰਹੇ ਸਨ। "ਅਸੀਂ ਕੁੜੀ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ 35 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ। ਉਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਅਜਿਹਾ ਕਿਵੇਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ? ਅਸੀਂ ਕਦੇ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਸੀਆ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਧੋਖਾ ਕਰੇਗਾ।" ਕੇਤਨ ਦੇ ਦੁਖੀ ਪਿਤਾ ਵਿਸ਼ਾਲ ਅਗਰਵਾਲ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਜੇ ਸੀਆ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦੀ ਸੀ ਤਾਂ ਉਸਨੇ ਵਿਆਹ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਠੁਕਰਾ ਦਿੱਤਾ।
"ਜੇ ਉਹ ਵਿਆਹ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਤਾਂ ਉਹ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਸਕਦੀ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਤੁਰੰਤ ਵਿਆਹ ਤੋੜ ਦਿੰਦੇ। ਉਸਨੇ ਇੰਨਾ ਸਖ਼ਤ ਕਦਮ ਕਿਉਂ ਚੁੱਕਿਆ? ਇਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਹੈ? ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਇੰਨੀ ਜ਼ਾਲਮ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸੇ ਦੇ 26 ਸਾਲ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਜਾਨ ਲੈ ਲੈਣਗੇ। ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਅਜਿਹੀ ਜ਼ਾਲਮ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਕਿੱਥੋਂ ਆਉਂਦੀ ਹੈ - ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਤੋਂ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਤੋਂ?" ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ।
ਕੇਤਨ ਅਗਰਵਾਲ ਦਾ ਕਥਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ 18 ਜੂਨ ਨੂੰ ਲੋਹਾਗੜ੍ਹ ਕਿਲ੍ਹੇ 'ਤੇ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਟ੍ਰੈਕਿੰਗ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਕਤਲ ਉਸਦੀ ਵਿਛੜੀ ਪਤਨੀ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਪ੍ਰੇਮੀ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਸਦੇ ਪਿਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਸੋਚਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਹਾਦਸਾ ਹੈ। "ਪਰ ਜਦੋਂ ਪੁਲਿਸ ਉਸਦੀ ਲਾਸ਼ ਲੈ ਕੇ ਆਈ, ਤਾਂ ਸੀਆ ਨੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ। ਉਸਦੇ ਚਿਹਰੇ 'ਤੇ ਸੋਗ ਦਾ ਕੋਈ ਨਿਸ਼ਾਨ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਅਤੇ ਇਸਨੇ ਸਾਨੂੰ ਚਿੰਤਤ ਕੀਤਾ," ਪਿਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ।
ਪਿਤਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ, "ਚੇਤਨ ਚੌਧਰੀ ਅਤੇ ਸੀਆ ਗੋਇਲ ਇਕੱਠੇ ਕਿਲ੍ਹੇ ਗਏ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੇਤਨ ਵਿਸ਼ਾਲ ਅਗਰਵਾਲ 'ਤੇ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਨਾਲ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਉਸਨੂੰ ਉੱਪਰ ਤੋਂ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਮਾਮਲਾ ਹੱਲ ਕਰ ਲਿਆ। ਪੇਂਡੂ ਪੁਲਿਸ ਸੁਪਰਡੈਂਟ ਸੰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ।"
ਵਿਸ਼ਾਲ ਅਗਰਵਾਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਸੀਆ ਦੀ ਮਾਂ ਦਾ ਫ਼ੋਨ ਆਇਆ ਕਿ ਕੇਤਨ ਕਿਲ੍ਹੇ ਤੋਂ ਡਿੱਗ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਉੱਥੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਲੋਹਾਗੜ੍ਹ ਪਹੁੰਚਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਪੁਲਿਸ ਕੇਤਨ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਲੈ ਆਈ। ਕੋਈ ਵੀ ਕੁੜੀ ਆਪਣੇ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਪਤੀ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਦੇਖ ਕੇ ਚੀਕਦੀ ਜਾਂ ਰੋਦੀ ਸੀ। ਪਰ ਸੀਆ ਨੇ ਅਜਿਹਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ; ਉਹ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੁੱਪ ਖੜ੍ਹੀ ਸੀ। ਉਸਦੇ ਚਿਹਰੇ 'ਤੇ ਕੋਈ ਹਾਵ-ਭਾਵ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਲਾਸ਼ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਉਹ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਹੀ ਗੱਲ ਬੁੜਬੁੜਾ ਰਹੀ ਸੀ: 'ਕੇਤਨ ਮਿਲ ਜਾਵੇਗਾ।'
ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਵਿੱਚ ਕੈਦ ਹੋਈ ਇਸ ਘਟਨਾ ਨੇ ਲੋਹਾਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਕੇਤਨ ਅਗਰਵਾਲ ਦੇ ਅਸਲ ਕਾਤਲਾਂ ਦੀ ਭਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ।
ਕੇਤਨ ਦੇ ਚਾਚਾ, ਵਿਜੇ ਅਗਰਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਰਿਵਾਰ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਲਈ ਸਖ਼ਤ ਸਜ਼ਾ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ, "ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਇਕਲੌਤਾ ਪੁੱਤਰ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਖੋਹ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਨਿਆਂ ਦੇ ਕਟਹਿਰੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।"
ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਸੀਆ ਨੇ ਆਪਣੇ ਜਨਮਦਿਨ ਤੋਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਲੋਹਾਗੜ੍ਹ ਕਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਟ੍ਰੈਕਿੰਗ ਕਰਨ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ, ਅਤੇ ਕੇਤਨ ਸਹਿਮਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ, ਸੀਆ ਨੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੇਤਨ ਫੋਟੋ ਖਿਚਵਾਉਣ ਦੌਰਾਨ ਇੱਕ ਚੱਟਾਨ ਤੋਂ ਫਿਸਲ ਗਿਆ ਸੀ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ, ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਖੁਲਾਸਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਸੀਆ ਅਤੇ ਚੇਤਨ ਨੇ ਉਸਨੂੰ ਖੱਡ ਵਿੱਚ ਧੱਕ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਤਿੰਨ ਘੰਟੇ ਚੱਲੇ ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੇਤਨ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਖੱਡ ਵਿੱਚੋਂ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਸੀਆ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਪ੍ਰੇਮੀ ਚੇਤਨ ਚੌਧਰੀ ਨੇ ਆਪਣਾ ਅਪਰਾਧ ਕਬੂਲ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ।
ਕੇਤਨ ਅਤੇ ਸੀਆ ਦੀ ਮੰਗਣੀ ਫਰਵਰੀ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਸੀ ਅਤੇ ਨਵੰਬਰ ਵਿੱਚ ਵਿਆਹ ਹੋਣਾ ਸੀ। ਕੇਤਨ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਪੁਣੇ ਦੇ ਨੇੜੇ ਪਿੰਪਰੀ-ਚਿੰਚਵਾੜ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਸ਼ਹੂਰ ਉਸਾਰੀ ਕਾਰੋਬਾਰ ਚਲਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਿਆਹ ਨਵੰਬਰ ਵਿੱਚ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਉਦੈਪੁਰ ਵਿੱਚ ਹੋਣਾ ਸੀ। ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਦੋਵਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੇ ਜੈਪੁਰ ਵਿੱਚ ₹17 ਕਰੋੜ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਹਿਲ ਬੁੱਕ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਮਹਿਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਲਿਜਾਣ ਲਈ ਦੋ ਨਿੱਜੀ ਜੈੱਟਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਤਿਆਰੀਆਂ ਪੂਰੇ ਜ਼ੋਰਾਂ 'ਤੇ ਸਨ। ਇੱਕ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਦੋਵੇਂ ਪਰਿਵਾਰ ਖੁਸ਼ ਸਨ। ਇਹ ਘਟਨਾ ਦੋਵਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਹੈ।"