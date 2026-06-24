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ਕੇਤਨ ਅਗਰਵਾਲ ਕਤਲ ਕਾਂਡ 'ਚ ਵੱਡਾ ਖੁਲਾਸਾ, ਸੀਆ ਦੇ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਸ਼ੱਕ ਕੀਤਾ ਗਹਿਰਾ

Ketan Agrawal Murder Case: ਰਾਹੁਲ ਨੇ ਇੱਕ ਹੈਰਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ। ਉਸਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੇਤਨ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਸੀਆ ਹਰ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਤੋਂ ਉਸਦੀ ਸਿਹਤਯਾਬੀ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛ ਰਹੀ ਸੀ।

Written ByManpreet Singh
Published: Jun 24, 2026, 07:13 PM IST|Updated: Jun 24, 2026, 07:13 PM IST
ਕੇਤਨ ਅਗਰਵਾਲ ਕਤਲ ਕਾਂਡ 'ਚ ਵੱਡਾ ਖੁਲਾਸਾ, ਸੀਆ ਦੇ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਸ਼ੱਕ ਕੀਤਾ ਗਹਿਰਾ
Source: ज़ी न्यूज़ डेस्क

About the Author

Manpreet Singh

Manpreet Singh

Manpreet Singh has been working in the news industry for a long time now. He has an overall experience of over 9 years in the news industry. He is currently working as Senior Sub Editor in Zee Punjab Haryana Himachal (Zee PHH).

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