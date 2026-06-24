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Ketan Agrawal Murder Case: ਪੁਣੇ ਵਿੱਚ ਕੇਤਨ ਅਗਰਵਾਲ ਦੀ ਮੌਤ ਨੇ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿੱਚ ਸਗੋਂ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਸਨਸਨੀ ਮਚਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਖੁਲਾਸਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਕੇਤਨ ਅਗਰਵਾਲ ਫੋਟੋ ਖਿਚਵਾਉਣ ਦੌਰਾਨ ਫਿਸਲ ਕੇ ਖੱਡ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਡਿੱਗਿਆ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕੇਤਨ ਅਗਰਵਾਲ ਦੇ ਕਤਲ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਸੀਆ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਪ੍ਰੇਮੀ ਚੇਤਨ ਚੌਧਰੀ ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲੈ ਲਿਆ ਹੈ। ਕੇਤਨ ਅਗਰਵਾਲ ਕਤਲ ਕਾਂਡ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਹੈਰਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਖੁਲਾਸਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸੀਆ ਘਟਨਾ ਵਾਲੀ ਥਾਂ 'ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਤੋਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਇਹੀ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛ ਰਹੀ ਸੀ। ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਖਾਸ ਅਪਡੇਟ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ।
ਜ਼ੀ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਟੀਮ ਨੇ ਘਟਨਾ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਲੋਹਗੜ੍ਹ ਕਿਲ੍ਹਾ ਚੌਕੀ 'ਤੇ ਤਾਇਨਾਤ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕੀਤਾ। ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਰਾਹੁਲ ਨੇ ਜ਼ੀ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਸਨੂੰ ਇੱਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਗਾਰਡ ਤੋਂ ਸੂਚਨਾ ਮਿਲੀ ਸੀ ਕਿ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਖੱਡ ਵਿੱਚ ਡਿੱਗ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੂਚਨਾ ਮਿਲਣ 'ਤੇ ਰਾਹੁਲ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚਿਆ। ਰਾਹੁਲ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਸੀਆ ਡਰ ਗਈ ਸੀ, ਪਰ ਰੋ ਨਹੀਂ ਰਹੀ ਸੀ। ਉਹ ਲਗਾਤਾਰ ਮਦਦ ਲਈ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ। ਰਾਹੁਲ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਸੀਆ ਹੀ ਸੀ ਜਿਸਨੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਕੇਤਨ ਡਿੱਗ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਰਾਹੁਲ ਨੇ ਆਪਣੇ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਘਟਨਾ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ ਅਤੇ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਬੁਲਾਈ। ਫਿਰ ਰਾਹੁਲ ਸੀਆ ਨੂੰ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਲੈ ਗਿਆ ਜਿੱਥੇ ਕੇਤਨ ਡਿੱਗਿਆ ਸੀ। ਰਾਹੁਲ ਅਤੇ ਉਸਦੀ ਟੀਮ ਸੀਆ ਨੂੰ ਸੜਕ 'ਤੇ ਰੋਕ ਕੇ ਕੇਤਨ ਦੀ ਭਾਲ ਲਈ ਜੰਗਲ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਗਏ। ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਕੇਤਨ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਮਿਲੀ ਅਤੇ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕੀਤਾ।
ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਰਾਹੁਲ ਨੇ ਇੱਕ ਹੈਰਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ। ਉਸਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੇਤਨ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਸੀਆ ਹਰ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਤੋਂ ਉਸਦੀ ਸਿਹਤਯਾਬੀ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛ ਰਹੀ ਸੀ। ਪਰ ਉਸਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਹੰਝੂ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਉਹ ਸਿਰਫ਼ ਡਰੀ ਹੋਈ ਅਤੇ ਕੰਬ ਰਹੀ ਸੀ। ਇਹ ਇਸ ਲਈ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰੇ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਉਸਨੂੰ ਦੱਸ ਰਹੇ ਸਨ ਕਿ ਕੇਤਨ ਠੀਕ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਮਰ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਸੀਆ ਨੂੰ ਝਟਕਾ ਨਾ ਲੱਗੇ।
ਜਦੋਂ ਕੇਤਨ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਜ਼ਿੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਸੀਆ ਨੂੰ ਡਰ ਸੀ ਕਿ ਉਸਦਾ ਭੇਤ ਖੁੱਲ੍ਹ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਸ ਸਮੇਂ, ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਇਹ ਥੋੜ੍ਹਾ ਅਜੀਬ ਲੱਗਿਆ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤਾ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਪੂਰੀ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਪਹਿਲੂ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਚੇਤਨ ਚੌਧਰੀ, ਜੋ ਕੇਤਨ ਅਤੇ ਸੀਆ ਦਾ ਪਿੱਛਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਵਿੱਚ ਕੈਦ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਸੀਆ 'ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਸ਼ੱਕ ਉਦੋਂ ਹੋਰ ਵਧ ਗਿਆ ਜਦੋਂ ਸੀਆ ਨੇ ਆਪਣਾ ਮੂੰਹ ਢੱਕ ਕੇ ਚੇਤਨ ਨੂੰ ਰੁਕਣ ਦਾ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕੀਤਾ, ਅਤੇ ਚੇਤਨ ਤੁਰੰਤ ਪੌੜੀਆਂ 'ਤੇ ਬੈਠ ਗਿਆ। ਸੀਆ ਨੇ ਫਿਰ ਉਸਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕੀਤਾ, ਉਸਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਲਈ ਕਿਹਾ। ਫਿਰ ਚੇਤਨ ਸੀਆ ਅਤੇ ਕੇਤਨ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਤੁਰ ਪਿਆ। ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ, ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਵਿੱਚ ਚੇਤਨ ਨੂੰ ਵੀ ਵਾਪਸ ਆਉਂਦੇ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਸੀਆ ਨੂੰ ਹੇਠਾਂ ਲੈ ਆਈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੇ ਸੀਆ 'ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਸ਼ੱਕ ਹੋਰ ਡੂੰਘਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਤਕਨੀਕੀ ਸਬੂਤ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਸੀਆ ਅਤੇ ਚੇਤਨ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ।