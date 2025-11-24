Advertisement
ਛੋਟੇ ਸ਼ਹਿਰ ਤੋਂ ਵਕਾਲਤ ਤੱਕ ਦਾ ਸਫ਼ਰ, ਜਾਣੋ ਕਿੰਨੇ ਪੜ੍ਹੇ-ਲਿਖੇ ਹਨ ਦੇਸ਼ ਦੇ 53ਵੇਂ CJI ਬਣੇ ਜਸਟਿਸ ਸੂਰਿਆਕਾਂਤ

Justice Surya Kant Education Qualification: ਜਸਟਿਸ ਸੂਰਿਆ ਕਾਂਤ ਭਾਰਤ ਦੇ 53ਵੇਂ ਸੀਜੇਆਈ ਬਣ ਗਏ ਹਨ। ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦ੍ਰੋਪਦੀ ਮੁਰਮੂ ਨੇ ਸੂਰਿਆ ਕਾਂਤ ਨੂੰ ਸਹੁੰ ਚੁਕਾਈ। ਸੂਰਿਆ ਕਾਂਤ ਸੀਜੇਆਈ ਭੂਸ਼ਣ ਆਰ. ਗਵਈ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਲੈਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ਸਿਰਫ਼ 15 ਮਹੀਨਿਆਂ ਲਈ ਹੋਵੇਗਾ।

Written By  Drishti Gupta|Last Updated: Nov 24, 2025, 11:24 AM IST

Justice Surya Kant Education Qualification: ਜਸਟਿਸ ਸੂਰਿਆ ਕਾਂਤ ਭਾਰਤ ਦੇ 53ਵੇਂ ਸੀਜੇਆਈ ਬਣ ਗਏ ਹਨ। ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦ੍ਰੋਪਦੀ ਮੁਰਮੂ ਨੇ ਸੂਰਿਆ ਕਾਂਤ ਨੂੰ ਸਹੁੰ ਚੁਕਾਈ। ਸੂਰਿਆ ਕਾਂਤ ਸੀਜੇਆਈ ਭੂਸ਼ਣ ਆਰ. ਗਵਈ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਲੈਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ਸਿਰਫ਼ 15 ਮਹੀਨਿਆਂ ਲਈ ਹੋਵੇਗਾ। ਜਸਟਿਸ ਸੂਰਿਆ ਕਾਂਤ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 124 ਦੀ ਧਾਰਾ 2 ਦੇ ਤਹਿਤ ਸੀਜੇਆਈ ਭੂਸ਼ਣ ਆਰ. ਗਵਈ ਨੇ ਇਸ ਅਹੁਦੇ ਲਈ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਵੀ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕ ਸਮਾਗਮ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਸਨ।

ਕਿੰਨੇ ਮਹੀਨੇ ਰਹੇਗਾ ਕਾਰਜਕਾਲ?
ਜਸਟਿਸ ਸੂਰਿਆਕਾਂਤ ਲਗਭਗ 15 ਮਹੀਨੇ ਸੀਜੇਆਈ ਵਜੋਂ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾਉਣਗੇ ਅਤੇ 9 ਫਰਵਰੀ, 2027 ਨੂੰ 65 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਹੋਣਗੇ। ਜਸਟਿਸ ਸੂਰਿਆਕਾਂਤ ਦਾ ਜਨਮ 10 ਫਰਵਰੀ, 1962 ਨੂੰ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਹਿਸਾਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਪਿੰਡ ਪੇਟਵਾੜ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਇੱਕ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕੀਤੀ। ਫਿਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਹਿਸਾਰ ਤੋਂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਬੈਚਲਰ (LLB) ਦੀ ਡਿਗਰੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ। ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੌਰਾਨ, ਉਹ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿੱਚ ਟਾਪਰ ਰਹੇ ਅਤੇ ਕਈ ਪੁਰਸਕਾਰ ਅਤੇ ਸੋਨੇ ਦੇ ਤਗਮੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੇ।

ਜਸਟਿਸ ਸੂਰਿਆਕਾਂਤ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ

ਜਸਟਿਸ ਸੂਰਿਆਕਾਂਤ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਇੱਕ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕੀਤੀ। ਫਿਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਹਿਸਾਰ ਤੋਂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਡਿਗਰੀ ਪੂਰੀ ਕੀਤੀ। ਉਹ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿੱਚ ਟਾਪਰ ਰਹੇ ਅਤੇ ਕਈ ਪੁਰਸਕਾਰ ਅਤੇ ਸੋਨੇ ਦੇ ਤਗਮੇ ਜਿੱਤੇ। ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਪਣੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਵਿੱਚ ਟਾਪਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 1984 ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਅਭਿਆਸ ਕਰਕੇ ਆਪਣਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਰੀਅਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। 2000 ਵਿੱਚ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਰਿਆਣਾ ਦਾ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ 2001 ਵਿੱਚ, ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜ ਬਣੇ। ਇਸ ਯਾਤਰਾ ਅਤੇ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਦੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦ੍ਰਿੜ ਇਰਾਦੇ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਉਚਾਈਆਂ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚਾਇਆ, ਅਤੇ ਅੱਜ ਉਹ ਭਾਰਤ ਦੇ 53ਵੇਂ ਨਵੇਂ ਜੱਜ ਬਣ ਗਏ ਹਨ।

ਜਸਟਿਸ ਸੂਰਿਆਕਾਂਤ ਦੀ ਕਿਤਾਬ
ਜਸਟਿਸ ਸੂਰਿਆਕਾਂਤ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਭੂਗੋਲ ਨਾਮਕ ਇੱਕ ਕਿਤਾਬ ਵੀ ਲਿਖੀ, ਜੋ 1988 ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਹੋਈ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਬਾਰੇ ਡੂੰਘਾਈ ਨਾਲ ਗਿਆਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦਾ ਬਹੁਤ ਜਨੂੰਨ ਹੈ।

